Dyreværnet advarer: Få mundfulde algevand forgifter dyr

Med tropetemperaturerne, der i disse dage har omsluttet det ganske danske land, kan det være forfriskende med en svalende dukkert.

Men de høje grader har øget algedannelsen og opblomstringen af giftige blågrønalger, som kan give udslæt, kløe og irritation.

Hos hunde kan blågrønalger være decideret fatale, advarer dyrlæge Rikke Christensen-Lee, der er direktør for Dyreværnet.

Alger i badevandet Symptomer på algeforgiftning hos mennesker er hovedpine, hudirritation, feber, kvalme og diarré.

Ingen mennesker er døde af algeforgiftning i Danmark.

Når algerne optræder i store mængder, vil de som regel ligne film af maling på vandoverfladen eller et lag meget fint andemad.

Det kan også klumpe sig sammen i tykkere lag på overfladen eller danne skum.

Alger, der skylles op på stranden, vil ligne skum. Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer.

Gå ud i vandet til knæene, og kig på dine fødder. Hvis du ikke kan se dem, kan vandet være så fyldt med alger, at du ikke bør bade.

Børn skal passe mere på end voksne. De vil reagere på mindre mængder gift.

Mennesker, der i forvejen er svækkede eller allergiske, skal holde sig væk fra algerne. Kilde: Miljøstyrelsen. Kilde: Miljøstyrelsen.

Derfor fraråder hun, at man bader hunde og andre kæledyr i badevand med blågrønalger i. Hunde nedkøler sig gennem tungen, og derfor kan de risikere at slubre befængt vand i sig.

- Blågrønalger indeholder giftstoffer, der kan angribe lever, nervesystem og fordøjelseskanal. Hunde kan få indre blødninger, lammelser, som i allerværste fald kan påvirke åndedrætsfunktionen, og få forgiftninger af en sådan grad, at hunden kaster op, får diarré, feber og smerter.

- Forgiftning af blågrønalger er så farlig, at den kan være dødbringende efter enkelte mundfulde af algevandet, advarer Rikke Christensen-Lee.

Bliver hunden forgiftet, får den symptomer som svimmelhed, opkastning, diarré og nedstemthed.

- Observerer du det hos din hund, skal du øjeblikkeligt tage den til dyrlægen. Desværre findes der ikke en modgift, så behandlingen er understøttende og inkluderer smertebehandling, afgiftningsprotokoller og masser af væske.

- Overlever hunden de første to døgn, er prognosen for god, men der er stadig en risiko for varige mén.

Er der blågrønalger i området, fraråder hun på det kraftigste al badning med hunde og andre kæledyr.

Nedkøl i stedet din firbenede ven med masser af skygge, frisk drikkevand og kolde hundesnacks, lyder det fra Rikke Christensen-Lee.

- Mange hunde kan for eksempel godt lide at få en isterning, som de kan lege med og gnaske på.

- Man kan også fryse dåsefoder eller opblødet tørfoder ned i stykker, som passer til hundens størrelse, så den ikke risikerer at få det galt i halsen.

/ritzau fokus/