Hold øje med børnene, selv om der er livreddere

De fleste forældre har øjne på stilke, når ungerne bader i havet.

Når dukkerten i stedet foregår i en pool, hvor der både er livredder og stille vand, kan nogle forældre måske foranlediges til at læne sig tilbage i solstolen og tro, at andre holder øje.

Men her er det faktisk lige så vigtigt at holde øje med poderne, forklarer Caroline Kleemann Falster, udviklingskonsulent i livredning og åbent vand-svømning i Dansk Svømmeunion.

- Når folk er ude ved åbent vand, har man måske mere en tendens til at tænke: Jeg bader sammen med mit barn, fordi det er farligere her, siger hun.

- Og så tænker man måske ikke så meget over det, når man er i en pool, fordi man tror, at rammerne er mere trygge.

Men hvad end I skal på ferie i udlandet eller herhjemme, så slip aldrig børnene af syne, når de hopper i poolen, opfordrer hun.

For selv om bassinet ikke har bølger og strøm, som der er i havet, har bassinet andre risikofaktorer. Blandt andet kan pladsen være trang, fordi man er flere badegæster på mindre plads.

Hvis der oven i købet også flyder badedyr, luftmadrasser og legetøj rundt, kan det kræve et endnu mere vågent øje, forklarer Caroline Kleemann Falster.

- For så er der endnu dårligere udsyn til dit barn, hvis ikke du holder øje hele tiden – eller bader sammen med barnet, siger hun.

Noget af det, du blandt andet skal have fokus på, er poolens udformning og vanddybder.

- Er der livreddere og hvor mange? Er der livredningsudstyr? Og er der gældende retningslinjer lige præcis for det her badeland eller den her pool?, siger hun.

Det med varierende vanddybder er særligt vigtigt. For de situationer, hvor det er ved at gå galt, opstår ofte, når mindre habile svømmere bliver overraskede og går i panik.

- De vil begynde at plaske med armene og trække vejret meget kraftigt, forklarer Caroline Kleemann Falster.

- Og fordi de både ligger i vandoverfladen og samtidig plasker, vil de begynde at få vand i luftvejene. Og de kan ikke råbe om hjælp, og så går de endnu mere i panik, siger hun.

Derfor kan man som forælder aldrig holde for meget øje. Det gælder også, selv om der er livreddere ansat ved det pågældende badested.

- Det er vigtigt, at forældrene forstår, at selv om der er livreddere, så er det jo ikke nogen garanti. Man har altid selv et ansvar for at holde øje med sit barn, siger hun.

Hun opfordrer desuden til, at du også holder øje med de andre badegæster.

- Og vær særligt opmærksom, når der er mange mennesker. For det kan være rigtigt svært at se, om det er et menneske i problemer, eller det egentlig er leg, siger hun.

/ritzau fokus/