Sluk for standbystrømmen og tjen til en familieoplevelse

Det er bare med at huske det, så er det de lettest tjente penge, du kan komme i nærheden af.

Sluk for standbystrømmen, og elregningen falder markant.

For en gennemsnitlig familie er der nok at komme efter, fortæller Lene Krakau, direktør i kundeservice hos NRGi Elsalg.

Udvalgte apparaters årlige forbrug Printer af ældre dato cirka 100 kWh om året: 200 kroner.

Boremaskine cirka 100 kWh om året: 200 kroner.

Hi-fi-anlæg cirka 50 kWh om året: 100 kroner.

LED-tv 32 tommer cirka 40 kWh om året: 80 kroner.

Router cirka 50 kWh om året: 100 kroner.

Stationær computer cirka 40 kWh om året: 80 kroner.

Mikroovn cirka 35 kWh om året: 70 kroner.

Computerskærm cirka 20 tommer 30 kWh om året: 60 kroner. Kilde: NRGi. Kilde: NRGi.

- For en almindelig familie udgør standbystrømmen typisk minimum 1000 kroner om året og ofte mere. Man kan være helt oppe på, at et apparat, der står på standby, forbruger for 200-300 kroner om året, siger hun.

- Så uden du nærmest skal gøre noget, kan du få noget af det, du bruger på din elregning, frigivet til sjove ting, siger Lene Krakau.

Eksempelvis koster standbystrøm på en printer cirka 200 kroner om året, mens en computerskærm koster 60 kroner om året.

Så ved at rette din opmærksomhed mod alle husets apparater og huske at slukke for dem er der en god gevinst at hente.

- Man kan i familien gøre det til en fælles opgave at huske det og så sætte sig et fælles mål om at konvertere noget af elregningen til en tur i Legoland eller en tur på restaurant, siger Lene Krakau.

Fokus skal særligt rettes mod underholdningsapparater som spillekonsoller, hi-fi-anlæg, fladskærme og tablets, da de udgør størstedelen af de elektriske apparater med et standbystrømforbrug.

- De apparater, vi har i vores hjem i dag, er blevet mere elbesparende, end de tidligere var, men vi får flere og flere apparater. Derfor afspejler det sig ikke så meget på elregningen. Derfor giver det god mening at kigge på netop den her standbystrøm, anbefaler Lene Krakau.

Og det er lidt skørt, at mange danskere ikke har fokus på det, da vi ellers er blevet mere økonomisk bevidste siden finanskrisen, siger Jens Nyholm, cheføkonom i Spar Nord.

- Det skyldes formentligt, at mange har svært ved at øjne besparelsen i hverdagen, fordi man ikke ser den konkrete besparelse med det samme, siger han og fortsætter:

- Derfor oplever vi det heller ikke som at smide penge ud ad vinduet, men det er reelt set det, der er tale om.

/ritzau fokus/