Giv børnene økonomi med på madpakken

Indkøbsturen med ungerne kan være en lind strøm af "må jeg ikke få" og "jeg vil have".

Men en fælles indkøbstur kan også være god læring. Det er nemlig en god idé at gøre økonomi og budgettænkning til en helt naturlig del af børnenes opvækst, fortæller Susanne Arvad, som er direktør hos Arvad Finanshus.

Hun råder til, at man inddrager børnene i den daglige planlægning, indkøb og madlavning. Det er nemlig en oplagt chance til at tale om, hvad man hver især har lyst til, og lære at indgå kompromiser.

- Man kan inddrage børnene dels ved at høre dem, hvad de har lyst til, at der skal laves, og lade dem være med i indkøbsprocessen, siger hun.

Økonomi på mobilen "Pengeby" er et spil udviklet af Danske Bank, som er målrettet de fem-niårige. Børnene får finansiel forståelse ved at arbejde i spillet for at kunne købe ting.

"Småpenge" er både et mobilspil og en bog fra Spar Nord. Her kan de mindste lære om mønter og sedler og få en idé om pengenes værdi.

"Lommebudget" er en app fra Penge- og Pensionspanelet, som hjælper med at lægge et enkelt hverdagsbudget. Man kan blandt andet indtaste beløb fra lommepenge eller SU samt de udgifter, man har. Kilde: raadtilpenge.dk

Som en begyndelse er det fint, at børnene er en aktiv del af processen med at udtænke og købe ind til det daglige forbrug.

Senere kan man også tale om, hvad tingene koster, og at hvis man køber noget, er der måske ikke penge til noget andet.

- Man kan for eksempel sige, at nu har vi 200 kroner, vi skal ud at købe for til et bestemt antal dage. Og vi kan så enten vælge det her eller det her. Så de får sat nogle billeder på, hvor meget man kan få for pengene. På den måde får de et forhold til indkøb, adfærd og økonomi, forklarer Susanne Arvad.

Det er også en oplagt anledning til at tale om, hvor meget man skal beregne per person af eksempelvis kartofler eller ris.

Og hvis der bliver lavet for meget, kan man tale om madspild, hvorfor det er vigtigt at udnytte madvarerne, og hvordan man kan bruge resterne.

Tal med dine børn om penge og klæd dem på til fremtiden

- Det kan være til næste dags madpakker eller aftensmad. Børn elsker at lave mad og vil rigtig gerne være med i den del, siger Susanne Arvad.

Lommepenge er også en mulighed for at lære børnene, hvad man kan få for sine penge - og at hvis man sparer dem op i stedet for at bruge dem med det samme, kan man få noget større.

Tal med barnet om, om der er noget konkret, det vil spare op til, lyder et af rådene i Penge- og Pensionspanelets forældreguide. Så kan I sætte jer og regne på, hvor mange gange der skal lægges penge til side, før målet er nået.

/ritzau fokus/