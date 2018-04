Hvor meget er en genstand? Lær din teenager at håndtere alkohol

Lyden af klirrende plastikposer kan skære igennem stilheden på de søvnige villaveje, når fredag aften står for døren.

Alkohol og fester er en naturlig del af weekendritualet for mange af landets unge, men hvordan tackler man det bedst som forælder, når teenageren i huset gerne vil begynde at drikke alkohol?

Anett Wiingaard er sekretariatschef i foreningen God Alkoholkultur, som har til formål at fremme gode alkoholvaner, og hun giver her en række bud:

1) Sæt rammer for dit barn

Som forælder skal man have tillid til sit barns dømmekraft, men det er også vigtigt, at man sætter sig i respekt, når det kommer til alkohol, forklarer Anett Wiingaard.

- Forskningen viser, at de unge faktisk nødigt vil bryde tillidsforholdet mellem dem og forældre. Så hvis man som ung har fået at vide, at man kun må drikke to genstande, så kan det godt være, at man ender med at drikke tre genstande i løbet af aftenen, men man kommer ikke hjem og har drukket syv øl.

- Unge, hvis forældre følger med i deres liv, drikker generelt mindre, end unge der har frie tøjler, siger hun.

2) Hav en god dialog

I forlængelse af de fastlagte rammer er det ifølge sekretariatschefen vigtigt at tale åbent og ærligt med sit barn:

- Men skal sørge for at have en god dialog med sit barn. Hvis man som forælder står om morgenen og råber til sin søn eller datter: "Nu ligger tøjet igen på gulvet", så kan man ikke komme om aftenen og sige: "Nå, hvem skal du så tilbringe fredag aften med?"

- Man er nødt til at have en god og kærlig kontakt til sit barn, før han eller hun har tillid til de rammer, man sætter omkring alkohol, tilføjer hun.

Unge drikker sig sjældnere fulde end tidligere

3) Lær dit barn, hvor meget en genstand er

En farverig alkoholsodavand syner måske ikke af meget, men de færreste unge er klar over, hvor meget - eller lidt - alkohol de i virkeligheden kan tåle.

- De unge skal vide, hvad en genstand er, og de skal vide, at en flaske spiritus - som typisk er det, de drikker - svarer til 19 øl. Det er der faktisk mange unge, som ikke er klar over, påpeger Anett Wiingaard.

- Og så skal man fortælle dem, at der går en halv til en hel time, før man kan mærke virkningen af alkoholen. Mange unge tænker: "Jeg kan ikke mærke noget, så jeg kan godt drikke lidt mere". Og så kan det for alvor gå galt.

4) Lav aftaler med andre forældre

Et effektivt redskab til at holde hånd i hanke med sit barns alkoholindtag er ifølge Anett Wiingaard at række ud til andre forældre.

- Unges alkoholforbrug er meget individuelt fra skoleklasse til skoleklasse. Det vil typisk være sådan, at hvis nogle begynder at drikke tidligt i en klasse, så smitter det af på de andre klassekammerater, siger Anett Wiingaard og tilføjer:

- Men der er faktisk mange klasser – især i 7. og 8. klase - hvor forældrene laver aftaler om, at de unge ikke må drikke. Og det har en god effekt på de unge.

På samme måde kan man lave interne aftaler med forældrene til barnets venner, så han eller hun ved, at vennerne også kun må drikke to eller tre genstande til en fest, forklarer hun.

Danske unge drikker, men: Betydeligt flere unge under 25 er i behandling for et andet misbrug En tidlig debut med masser af druk præger resten af ungdommen.

5) Fortæl, at mange unge ikke drikker

Endelig er det en udbredt opfattelse blandt mange unge, at alkohol hører sig til, når teenagefesterne kalder. Men mange unge vil faktisk gerne undgå de våde varer.

- Sundhedsstyrelsen har lige lavet en undersøgelse, hvor de spurgte unge mellem 16 og 24 år, om de syntes, at unge generelt drak for meget, og det svarede hovedparten ja til.

- Det vil sige, der er et ønske hos målgruppen om ikke at drikke, og her er det vigtigt som forælder at fortælle sit barn, at det er ok at sige nej til alkohol, siger Anett Wiingaard.

