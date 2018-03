Forældreguide: Se tegnene på børns spiseforstyrrelse

Gennemsnitsalderen for, hvornår spiseforstyrrelserne anoreksi og bulimi opstår, er henholdsvis 14 og 16 år. Men mange voksne er ikke klar over, hvordan de bliver opmærksomme på en spiseforstyrrelse.

I en meningsmåling foretaget af YouGov i Storbritannien kunne hver tredje ikke nævne et eneste tegn på en spiseforstyrrelse. 79 procent kunne ikke nævne psykologiske symptomer som lavt selvværd eller et forvrænget billede af vægt.

Tallene ser slemme ud, og det står forhåbentlig bedre til i Danmark, lyder det fra Steen Ledsager, som er generalsekretær for Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.

Det er dog alligevel vigtigt at have øje for, hvad der kan være af tegn på en spiseforstyrrelse hos ens barn.

Spiseforstyrrelse i tal De mest almindelige spiseforstyrrelser er i rækkefølge: tvangsoverspisning, bulimi og anoreksi.

Mindst en tredjedel, der henvender sig med spiseforstyrrelse, opfylder nogle, men ikke alle diagnosekriterier og karakteriseres med en atypisk spiseforstyrrelse.

Den gennemsnitlige alder for debut af en spiseforstyrrelse er for anoreksi 14 år, for bulimi 16 år, mens det for tvangsoverspisning er 23 år. Kilde: Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

Steen Ledsager fortæller, at man skal holde øje med ændret adfærd hos den unge, men tilføjer også, at det jo er normalt, at man ændrer adfærd i teenageårene. Der er dog en fin linje, som ikke bør overtrædes:

- Lige så snart der er fanatisme i det. Så snart det udløser nogle sociale hæmninger, hvor man ikke længere går ud med veninderne, ikke deltager i familiefester, spiser maden alene på værelset, går på toilettet kort tid efter aftensmaden. Man begynder at motionere mere - og måske særligt alene.

Formand for Psykiatrifonden Anne Lindhardt råder til at være opmærksom på barnets opfattelse af mad.

Ekspert: Forældre smitter børn med fanatisk sundhed

- Sidder de og stikker til maden, bliver kræsne, siger, de har spist hos venner, eller på anden måde undviger, når det handler om mad, siger hun og tilføjer, at der også kan være fysiske indikatorer på anoreksi eller bulimi, man bør holde øje med:

- Den unge kan være meget træt, svimmel, have uregelmæssig menstruation eller klage over smerter i halsen, som skyldes mavesyre, når man kaster op. En person med bulimi vil ofte se normal ud, og derfor skal man holde øje med klagerne.

Begynder den unge at gå i stort tøj eller mange lag, kan det være et tegn på, at det kniber med selvværdet eller det positive selvbillede af kroppen.

Der er dog en ganske stor udfordring i, at det sjældent er forældrene, der opdager barnets spiseforstyrrelse.

Forening: »Kæden hopper lidt af, når man fotograferer noget så frygteligt så smukt«

- Det er næsten altid andre omkring de unge - typisk venner og veninder - der opdager det længe inden. Det kan også være skolelæreren, siger Steen Ledsager.

Han råder til at være opmærksom på, hvad børnene kigger på på nettet. Snak om det derhjemme.

Selv om tvangsoverspisning er den mest udbredte spiseforstyrrelse, bliver den stort set aldrig spottet i barndommen eller ungdommen. Det bliver først opdaget som voksen.

