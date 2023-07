WHO: Populært sødestof i sodavand er muligvis kræftfremkaldende

Mad- og drikkevareindustrien betragter resultaterne af den nylige undersøgelse som bevis på, at aspartam er sikkert at indtage.

Aspartam er en af verdens mest populære kunstige sødestoffer, som bliver brugt i alt fra Coca-Colas light-sodavand til tyggegummi.

Undersøgelserne, der er foretaget af to ekspertpaneler, kaster ikke nyt lys på, hvor meget aspartam man skal indtage, for at det er en risiko.

Anbefalingen er derfor fortsat på under 40 milligram per kilo om dagen.

Det betyder, at en person, der vejer mellem 60-70 kilo, skal indtage over 9-14 dåser sodavand om dagen for at overstige grænsen.