Øjenlæger jubler: Antallet af donerede hornhinder tredoblet på ti år

Det betyder, at Danmark er blevet selvforsynende med hornhinder - modsat tidligere hvor man eksempelvis måtte importere fra andre lande.

Det forklarer overlæge på afdelingen for øjensygdomme på Aarhus Universitetshospital og medicinsk chef for hornhindebanken Jesper Hjortdal.

- Vi er rigtig glade for, at antallet af donationer har været stigende de senere år.

- Baggrunden er, at vi i samarbejde med andre sygehuse over hele landet har været i stand til at gøre opmærksom på muligheden for, at afdøde kan være hornhindedonorer, siger han.