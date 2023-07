Mangel på Antabus øger risikoen for tilbagefald hos alkoholafhængige

- Undersøgelser tyder på, at det egentlig er bedre, men der er bare mange, der har været vant til at bruge Antabus, og derfor ikke har været interesserede i at prøve andet, siger Anna Mette Nathan.

Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at behandling mod alkoholafhængighed med lægemidler skal være et supplement til struktureret samtalebehandling.

Ifølge næstformanden i Lægeforeningen er det en vurdering fra patient til patient, hvilken behandlingsform der virker bedst.

- Man må prøve at finde ud af, om der er andre midler, der kan hjælpe patienterne. Men det giver også mere arbejde til lægerne, og den tid går fra noget andet, siger hun.

- Forsyningsproblemer er ikke nyt, og det er ikke noget, der går over i morgen. På den lange bane må vi se på produktionsproblemer og distribution.

- Men det er også vigtigt, at vi ser på den korte bane, hvor der bør arbejdes på, at lægerne, så snart de ordinerer medicin, kan se, om midlet kan fås. Det vil højne patientsikkerheden og spare patienterne for ekstra ture til apoteket.

Ifølge TV 2 oplyste Lægemiddelstyrelsen i starten af april, at der siden februar har været forsyningsvanskeligheder med Antabus i pakker af 400 milligram.

Det samme gælder for pakker med 200 milligram fra juni til september.

Årsagen er forsinkelser hos producenten Teva Danmark A/S. Siden juni har producenten 2care4 ApS også haft problemer.

Er du på Antabus, råder Sundhedsstyrelsen til, at man kontakter sin læge.