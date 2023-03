Forsker: Toppolitikere kan mindske skam over stress

- På den måde vænner kroppen og hjernen sig langsomt til rollen som minister. Men uden kravet om, at man skal tage hurtige beslutninger med store konsekvenser, siger hun.

Pernille Steen Pedersen understreger, at folk har brug for forskellige ting, når man skal vende tilbage til sit arbejde efter at have været syg med stress.

Nogle har brug for at se fremad, mens andre har behov for, at omverdenen tager hensyn. Fælles for alle er ifølge Pernille Steen Pedersen, at man vender forandret tilbage.

- Det kan virke overrumplende, og det kan betyde noget for den måde, man møder sine opgaver på. Også fordi organisationen er et andet sted, end da man forlod den, siger hun.