Tidlige tegn i hjernen kan advare om fødselsdepression

Hun henviser til et system, der efter behov skruer op og ned for niveauet af stoffet serotonin i hjernen.

Forstyrrelser i serotoninniveauet kan medvirke til at udløse depression.

Det nye danske studie peger på, at kvinder, der er særligt følsomme over for hormonudsving under graviditeten, har større risiko for at udvikle fødselsdepression. Det skyldes, at deres krop nedbryder serotonin.

Forskerne konstaterede dette ved at tage prøver fra rygmarvsvæsken hos 100 gravide. Det skete, inden de fik foretaget planlagt kejsersnit. Derudover blev kvinderne fulgt og interviewet om deres trivsel efter fødslen.