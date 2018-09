På blot fire måneder: 1.600 danskere har fået gratis vaccine mod farlig sygdom

Før 2018 blev få voksne vaccineret mod sygdommen mæslinger.

Men den udvikling er vendt nu, skriver Statens Serum Institut, SSI, i et notat.

Siden den 1. april, da regeringen indførte gratis vaccination mod mæslinger til voksne mennesker, er over 1.600 voksne blevet vaccineret, hvor antallet var 660 i samme periode i 2017.

Det anslås, at fra programmets start og indtil udgangen af 2018, vil 3.600 voksne blive vaccineret, og det er godt nyt, lyder det fra SSI.

»Risikoen for at blive smittet ved rejse til udlandet er blevet aktualiseret af, at der er registreret et rekordhøjt antal tilfælde af mæslinger – i alt 41.000 - rundt om i Europa i årets første seks måneder. Det er en betydelig stigning i forhold til hele 2017, hvor Verdenssundhedsorganisationen WHO, registrerede knap 24.000 tilfælde i løbet af året. Derfor anbefaler vi, at man bliver vaccineret mod mæslinger både for at beskytte sig selv og for at mindske risikoen for at smitte andre,« siger afdelingslæge Palle Valentiner-Branth.

Over 20.000 europæere fik mæslinger i 2017

Der har kun været fire bekræftede tilfælde af mæslinger i Danmark i 2018, men da sygdommen er ekstremt smitsom, er der risiko for, at den kan brede sig til Danmark fra udlandet.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, steg antallet af smittede med mæslinger i Europa sidste år voldsomt.

I alt døde 35 personer, og 21.315 blev smittet sidste år. Udviklingen kommer, efter at historisk lave 5.273 blev smittet i Europa i 2016.

»Hver nye person, der bliver ramt af mæslinger i Europa, minder os om, at ikkevaccinerede børn og voksne, lige meget hvor de bor, risikerer at få og sprede sygdommen til andre, der måske ikke har kunnet få vaccinen,« skrev WHO-direktør Zsuzsanna Jakob i februar i år.

Voksne danskere tilbydes gratis vaccination mod mæslinger

På den baggrund besluttede regeringen at tilbyde en gratis vaccine til ikke-beskyttede voksne danskere.

Statens Serum Institut vurderer, at mellem 70.000 og 100.000 danskere ikke er immune over for mæslinger.