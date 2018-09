Gør det sjovt for dit barn på løbeturen

Er man glad for at snøre løbeskoene nogle gange om ugen, kan man sagtens invitere børnene med. Men forventningerne til, hvilken slags træning det bliver, skal nok justeres, hvis det skal blive en succes for både barn og voksen.

For børn løber anderledes end voksne, siger fysioterapeut Jacob Nordholdt.

- Det er de færreste børn, der gider at løbe en given distance i et hug. De løber ofte alt, hvad de kan i starten, og så bliver de trætte og skal gå og puste ud, siger han.

Derfor må man regne med, at det bliver mere som intervaltræning, når man har børnene med.

Lav risiko for overtræning og skader Det er stort set umuligt for børn at overtræne. De siger selv stop i tide, siger fysioterapeut Jacob Nordholdt.

Fordelen ved små børn er, at det er stort set umuligt at skade dem fysisk. Så man skal ikke være så bekymret, siger løbeekspert Max Boderskov.

- Vi voksne har nok mere fokus på at finde et ensartet tempo, som vi kan holde hele vejen igennem, men sådan løber børn ikke, siger han.

Når man er opmærksom på det, kan man gøre det at træne sammen som familie til en begivenhed med oplevelser indbygget, foreslår Max Boderskov, der er løbeekspert hos Runivation.

- Det er en god idé at lege undervejs. Man kan lave en stafet, eller man kan lave en aktivitet i forbindelse med træningen. Det kan være at løbe i skoven og holde picnic, siger han.

Frygt ikke skader: Tag børnene med på løbeturen

Man kan også træne på et atletikstadion, foreslår Jacob Nordholdt.

- Så kan man løbe 60 eller 100 meter. Eller man kan lave en jagtstart, hvor man starter forskudt med den hurtigste bagest og lidt længere fremme den næsthurtigste og den mindste forrest. Så har alle en fair chance for at komme først i mål, siger han.

For at fastholde motivationen hos børnene er det vigtigt at have fokus på leg og glæden ved bevægelse - og ikke så meget på resultater, lyder rådet fra Max Boderskov.

- Som voksen har man måske nogle personlige målsætninger - som at tabe sig eller løbe hurtigere - men dem skal man holde for sig selv. Børnenes motivation skal komme af en grundlæggende glæde ved bare at udøve aktiviteten, siger han.

Undgå skader og smerter: Kom godt i gang med at løbe

Og så skal man huske, at man selv er et forbillede.

- Man kan se på, hvordan man præsenterer det at dyrke sport. Altså beskriver man det som en rar ting eller en sur pligt? For hvis man sukker over det, kommer børnene nok ikke afsted, siger han.

