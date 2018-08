Professor: Kokosolie er »den rene gift« og »farligere end svinefedt«

Der er angiveligt ikke det, som kokosolie ikke er godt for, hvis man konsulterer berømtheder, sundhedsbloggere eller hjemmesider dedikeret til sund livsstil.

Olien kan således bruges til både hud og hår, men også i madlavningen skulle den fedtede masse ifølge de uautoriserede kilder kunne hjælpe med at holde blodsukkeret stabilt, føre til vægttab og afhjælpe hormonel ubalance.

Men det er med professor Karin Michels' ord »noget værre vrøvl.«

Foredraget, som er på tysk, kan ses her:

Lederen af Institut for Prævention og Tumorepidemiologi på Freiburgs Universitetsklinik holdt for nylig et foredrag, som gik i rette med de såkaldte "superfoods", der med mellemrum bliver udpeget som sundhedsførende.

Under overskriften "Kokosolie og andre ernæringsmæssige fejl" fastslog hun, at eksotiske superfoods som chiafrø, acai- og gojibær måske nok indeholder næringsstoffer, men ikke er pengene værd, ikke mindst fordi de fleste får de vitaminer, som de skal have, gennem en almindelig varieret kost.

Når det gælder kokosolie, kan den være decideret farlig.

»Kokosolie er et af de værste næringsmidler, som man overhovedet kan indtage,« sagde Michels og fortsatte:



»Kokosolie er den rene gift.«

Ifølge Karin Michels findes der ikke et eneste studie, som har påvist nogen positive effekter af kokosolie, og hun kaldte olien for »farligere end svinefedt.«

Michels forklarede, at kokosolie stort set kun indeholder mættede fedtsyrer, som kan tilstoppe blodårerne og dermed medføre en risiko for hjerte-kar-sygdomme. Hvis man vil have de eftertragtede omega 3-syrer, skal man i stedet indtage hørfrøolie, anbefalede hun.

Foredraget, som ligger på Freiburgs Youtube-kanal, er blevet set knap én mio. gange og blevet til en nyhed over hele verden. Det overraskede universitetet så meget, at man valgte at udsende en pressemeddelelse, hvor man glædede sig over den virale succes.

»Vi har ramt en nerve med vores tema. At temaet bliver diskuteret som kontroversielt, opfatter universitetet som en berigelse,« lød det i pressemeddelelsen, hvoraf det også fremgik, at foredraget havde udløst en flodbølge af e-mails til instituttet.

I foredraget kunne Michels desuden fortælle, at brunt sukker ikke er sundere end det hvide, og at også honning er sukker og dermed heller ikke noget, som bør give god samvittighed. Hun frarådede at drikke vand med kulsyre, da det kan give forhøjet blodtryk og føre til, at kropen får for meget syre.

Til gengæld fremhævede hun tre-fire kopper kaffe om dagen som sundt - dog uden sukker og for meget mælk.