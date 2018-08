Frygt ikke skader: Tag børnene med på løbeturen

Når alle hverdagens gøremål skal hænge sammen, kan det være en fordel at ugens løbeture kan inkludere børnene.

Så får de også bevæget sig, samtidig med at man selv får sat hak i sin ugentlige træning.

Men kan man overtræne eller skade sine børn ved at tage dem med ud at løbe?

- Fordelen ved små børn er, at det stort set er umuligt at skade dem fysisk. Så man skal ikke være så bekymret, siger løbeekspert Max Boderskov fra Runivation.dk.

Gør løbeturen til en leg Børn motiveres ikke af resultater, som forbedret løbetid fra gang til gang.

Børn skal motiveres med leg, socialt samvær med familien og oplevelser.

Lav fangeleg, mens I løber, eller lav jagtstarter på et atletikstadion.

Løb i skoven, og hold picnic bagefter. Kilder: Max Boderskov, Jacob Nordholdt

Han bliver bakket op af fysioterapeut Jacob Nordholdt.

- De skal nok selv sige til, når de ikke kan mere. Det bliver dem selv, der stopper, inden du behøver at være bekymret for, om du ødelægger noget, siger han og fortsætter:

- Man skal heller ikke være bekymret for overtræning. For måden, børn løber på, er typisk det her intervalløb, hvor de løber, alt hvad de kan i et par minutter, og så stopper de, for så skal de have pusten, siger han.

Man kan derfor heller ikke forvente, at man får de mindre børn under cirka ti år til at løbe fem kilometer i samme tempo i et hug.

For eller imod: Skal børn dyrke voksenmotion?

- Når de er små, så er det begrænset, hvor meget udholdenhed de har. Man skal derfor ikke være så fokuseret på at lære børnene at disponere deres kræfter rigtigt, men mere lægge vægt på, at de skal have det sjovt, siger Max Boderskov.

Hvor langt de kan løbe, og hvor hurtigt det går, afhænger især af hvad de kommer med, når de går i gang. Altså hvor aktive er de ellers i deres hverdag.

- En 7-årig, der er vant til at bevæge sig meget, kan sagtens løbe længere end en 12-årig, der ikke bevæger sig til dagligt, siger løbetræneren.

Børnenes fødder, sener og led kan også sagtens klare nogle løbeture med mor og far. Og man behøver ikke at investere i dyre løbesko - almindelige kondisko er nok.

Her er den bedste sport for børns sundhed

- Hvis man løber tre-fem kilometer et par gange om ugen og hiver ungerne med på det, så vil jeg ikke være bekymret i forhold til valg af fodtøj. Det vil være så lille en del af deres samlede belastning, siger fysioterapeut Jacob Nordholdt.

Skoene skal være behagelige at have på og ikke for tunge. Og så er alle børn platfodede, og det er ganske naturligt, derfor skal man heller ikke fokusere på at købe indlæg eller andet til at støtte foden, anbefaler fysioterapeuten.

