Undgå rygsmerter med den rigtige skoletaske

Første skoledag er en af de store begivenheder i et barns liv, og det er valget af skoletaske også.

Men der er en række gode råd at følge, så man ikke får købt en taske, der er decideret dårlig for barnets ryg og skuldre. To ergoterapeuter guider her til det bedste valg.

- Det er utrolig vigtigt, at man ikke får købt for stor en skoletaske til sit barn. For det første får de så en meget uhensigtsmæssig gåstilling, og for det andet så belaster det den lille barnekrop for meget, siger ergoterapeut Bettina Gerbola fra Ergoproces.

Hun oplever, at mange forældre gerne vil købe en taske, som barnet kan bruge i flere år, men det er en rigtig dum idé, mener hun.

Knapper, lynlåse og stropper Undersøg, om taskens lynlåse og knapper er nemme at åbne og lukke for barnet. Børn har ikke lige så mange kræfter i fingrene som voksne.

Gå efter en taske med store rum, det er nemmere og mere overskuelig at pakke.

Skulderstropperne skal være polstrede, så de ikke gnaver. Kilder: Bettina Gerbola, Lone Olsen

For tasken må ikke være bredere end barnets skuldre og heller ikke længere end barnets ryg.

- Den må maksimalt gå ti centimeter ned fra livet. Så den må ikke gå helt ned på rumpetten, for det giver en besværlig gang, siger hun og fortsætter:

- Den må heller ikke være for bred, for det er vigtigt, at barnet kan gå og svinge med armene, og der er tit en masse lommer, som kan komme i vejen.

Derfor bør man altid tage barnet med ud og prøve tasken, så man kan se, om den passer i størrelsen.

Ergoterapeut Lone Olsen fra Nordsjællands Ergoterapi for Børn og Unge peger på, at man bør købe en taske med remme, der kan spændes foran.

- Det er rigtig godt, hvis man både kan spænde tasken med en rem foroven og forneden, så den sidder så tæt på rygsøjlen som muligt, siger hun.

- For når tasken bliver for tung og ikke sidder ordentligt, så får man ondt i ryggen og spændinger i nakken. Og mange skolebørn bevæger sig ikke så meget i løbet af dagen, og derfor er deres rygge ikke så stærke, siger Lone Olsen.

Ved at bruge remmene foran presser man taskens vægt tæt ind mod rygsøjlen, og man kan dermed gå med en rank holdning, påpeger Bettina Gerbola.

- Man kan kigge efter, at der ikke skal være så meget luft mellem tasken og ryggen, for så er det, at den vil banke ind mod rygsøjlen, når man går, siger hun.

Derfor skal man også lære at pakke skoletasken på den rigtige måde. De tungeste ting skal ligge tættest mod ryggen. Så undgå at hænge en gymnastikpose på siden eller bagpå.

- Det forskyder vægten og øger belastningen, og så skal man nærmest gå foroverbøjet for at holde balancen, fordi vægten er forskudt, siger Bettina Gerbola.

Den samlede vægt er vigtig at have for øje. Tasken plus indhold må maksimalt veje ti procent af barnets vægt. Så vejer dit barn 20 kilo, så må tasken veje 2 kilo.

- Derfor skal man heller ikke fylde vandflasken hjemmefra, men lade barnet gøre det nede på skolen. Og så skal man pakke hver dag, så alt overflødigt kommer ud, siger Bettina Gerbola.

Kan bøger blive på skolen, er det en god idé, og de kæmpestore penalhuse, som nogle børn er glade for, skal heller ikke slæbes frem og tilbage hver dag.

Og husk så, at barnet skal bære skoletasken på begge skuldre og ikke kun den ene, påpeger Lone Olsen.

/ritzau fokus/