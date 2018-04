Mænd er dårligst til at tjekke huden for kræft

Hver uge dør fem danskere af modermærkekræft. Tre af de fem er mænd, på trods af at kvinder oftere rammes af sygdommen end mænd. Det skyldes, at mænd er dårligere til at tjekke deres hud efter.

Det viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne. Ifølge undersøgelsen er det kun fire ud af 10 danske mænd, der tjekker deres hud halvårligt eller oftere for tegn på modermærkekræft.

At mændene er dårligere end kvinderne til at tjekke huden, betyder, at de i mange tilfælde kommer senere til læge, og derfor bliver sygdommen opdaget i et mere fremskredent stadie.

Og det er vigtigt, at vi bliver bedre til at tjekke huden og holde øje med mistænkelige modermærker. Det mener Peter Dalum, der er projektchef i Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne.

Modermærke- kræft Ca. 285 danskere dør hvert år af modermærkekræft, hvoraf ca. 120 er kvinder og 165 mænd. Der konstateres hvert år ca. 150 flere tilfælde af modermærkekræft hos kvinder end hos mænd. Det er den hyppigste kræftform blandt danske unge mellem 15-34 år

»Vi vil gerne opfordre alle, både mænd og kvinder, til at tjekke deres hud regelmæssigt. Det er hverken svært eller tidskrævende, og det er enormt vigtigt, at vi husker hinanden på at få det gjort,« siger han i en pressemeddelelse.

En af de mest brugte råd til forebyggelse af modermærkekræft er at nedsætte sin udsættelse for uv-stråling. Altså både at nedsætte tiden i solen, men også at undgå brugen af solarium.

Og det er nemmere at opdage forandringer i dine modermærker, hvis du tjekker dem regelmæssigt. Det siger Lone Skov, der er professor og formand for Dansk Dermatologisk Selskab.

»Det kan være en fordel at få en ven eller partner til at hjælpe dig med at tjekke for eksempel hårbunden, for modermærker kan sidde alle steder på din krop. Så kan du jo efterfølgende hjælpe ham eller hende med at tjekke sin hud,« siger hun.

Hun opfordrer til, at man søger læge, hvis man oplever mistænkelige forandringer i huden. Det kan f.eks. være hvis dine modermærker ændrer form, farve eller størrelse.