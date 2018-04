Forbrugerrådet advarer: Citronkage overskrider grænsenværdien for giftige fluorstoffer

Nu er den gal igen.

Forburgerrådet Tænk har testet 21 færdigkager for uønsket kemi og har fundet et forhøjet niveau af fluor i tre af dem.

Der er tale om henholdvis en citronkage (ikke at forveksle med en citronmåne) fra Pågen, muffins fra Aldi og 7-elevens færdigbagte brunsviger.

De stoffer, der er fundet, kommer fra kagernes emballage og bruges bl.a. til at gøre pap og papir fedt- og vandafvisende.

Kritik af Føtex: Kaldes »vildledende« og »på kant med reglerne«

Ifølge forbrugerrådet er fluorstofferne belastende for miljøet og ophober sig i både mennesker og dyr. De overføres fra mor til barn via modermælken og mistænkes desuden for at være kræftfremkaldende og hormonforstyrrende og for at kunne påvirke immunsystemet.

Den kage, der overskrider grænseværdien mest, citronkagen, indeholder 3857 gange flere fluorstoffer, end anbefalet, og det er ifølge testansvarlig Stine Müller slet ikke godt nok.

»Tilsigtet brug af fluorstoffer bør slet ikke forekomme,« siger hun Ingeniøren.

Nu kan man vælge allergimærket makeup

Kagen fra Aldi overskrider grænseværdien med 1234 gange og brugsvigeren fra 7-Eleven overskrider den med 281 gange.

Grænseværdien for fluorstoffer er dog kun vejledende og ikke lovpligtig, men Fødevarestyrelsen har siden sommeren 2015 anbefalet virksomheder at undgå brug af fluorstoffer i mademballage pga miljø- og sundhedsfare.

»Vi ser allerhelst, at lovgivning regulerer brugen af fluorstoffer i fødevareemballager. Det er mest effektive,« siger Stine Müller.

Det svenske firma Pågen, der producerer citronkagen, der har kunnet købes i supermarkeder over hele Danmark, har valgt at stoppe salget af kagen på det danske marked som en konsekvens af undersøgelsen. Dog kan den stadig købes i Sverige.

Den tyske butikskæde Aldi har valgt at trække kagerne tilbage, idet deres egen undersøgelse har vist, at producenten stik imod Aldis retningslinjer faktsik bruger fluorstoffer i deres emballage.

Hvor stor er risikoen for farlige stoffer i Kina-køb?

7-Eleven har oplyst, at de vil lave en ny emballage til brunsvigerne, og at salget af kagerne er sat i bero, indtil den nye emballage er klar.

For to år siden, gennemførte Forbrugerrådet Tænk en lignende undersøgelse, hvor der blev fundet overskridelser af den vejledende grænseværdi på mere end faktor 1000 i fire kager.