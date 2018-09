Kameratest: Her kan du tage springet fra mobil til kamera

Mange smartphones tager imponerende gode billeder, og de er nemme at bruge. Så for mange af os er mobilen bare god nok i de fleste situationer. Men hvis du bliver grebet bare en smule af fotografi og gerne vil lege med et højere kunstnerisk niveau, bliver manglerne ved et mobilkamera hurtigt til en irriterende spændetrøje.

Alene designet på et kamera er bedre til fotografering. Der er nem adgang til at forfine et foto med tryk- og drejeknapper lige ved fingrene – at tilføre sin helt egen stil. Kamerahuset giver også bedre plads til en større billedsensor og dermed sublim billedkvalitet, ikke mindst under dårlige lysforhold.

En særlig fordel ved ægte fotokameraer er, at objektivet kan udskiftes, så du kan vælge lige det objektiv, som giver det bedste resultat i enhver situation. Trods mobiltelefonens software-saltomortaler når den ikke op på siden af et godt kamera, når vi taler billedkvalitet.

Nikon D5600 Teknisk set Pris: 5800 kr.

Type: DSLR

Sensor: 23,5 x 15,6 mm, 24,2 mp

Video: Full HD, 60 fps

Objektiv: Nikon AF-P DX NIkkor 18-55 mm, f/3.5-5.6G VR

Størrelse: 124 x 97 x 128 mm

Vægt: 665 g Kommentar: Ægte DSLR bliver ikke lettere og mere brugervenligt end her. Det perfekte valg, hvis du vil til at udforske fotokunstens kreative sider. Vurdering: 4½ af 5 stjerner

Canon EOS M50 Teknisk set Pris: 5500 kr.

Type: Spejlløst

Sensor: 22,3 x 14,9 mm, 24,1 mp

Video: 4k, 25 fps

Objektiv: Canon EF-M 15-45 mm, f/3.5-6.3 IS STM

Størrelse: 116 x 88 x 89 mm

Vægt: 520 g Kommentar: Er ikke bedst til noget, men godt til alt. Du får meget kamera for pengene. Særdeles brugervenligt. Det plastikagtige chassis og batteritiden trækker ned. Vurdering: 4 af 5 stjerner

Olympus Pen E-PL9 Teknisk set Pris: 5800 kr.

Type: Spejlløst

Sensor: 17,3 x 13 mm, 16,1 mp

Video: 4k, 30 fps

Objektiv: Olympus M.Zuiko Digital ED 14-42mm, f/3.5-5.6 EZ

Størrelse: 117 x 68 x 62 mm

Vægt: 472 g Kommentar: Smukt kamera, der tager gode billeder. Et stort spring frem sammenlignet med en mobil. Mangler elektronisk søger og ligger ikke optimalt i hånden. Vurdering: 4 af 5 stjerner

Du kan bruge formuer på det perfekte kamera og et stort udvalg af objektiver, men her går vi efter den gode og realistiske løsning, dvs. tre basismodeller, men stadig med en masse brugbare funktioner, og de kan ”vokse” i takt med dine evner. Alle koster i nabolaget 5000-6000 kroner (hold øje med de gode tilbud!), og alle tre leveres med et fleksibelt vidvinkelobjektiv.

Faktisk er der ikke nogen taber i denne test. Alle disse kameraer er en fin opgradering fra en mobiltelefon. Men selvfølgelig er der forskel på dem.

Blødt eller hårdt design

Hvis du vil flashe dit kamera blandt dine modevenner, så er Olympus-kameraet den sikre vinder. Læderlooket holder, selvom top og bund er i plastik. Kameraet er også virkelig kompakt, også med det tilhørende objektiv, der – ligeledes kompakt – stort set kan matche objektiverne fra Canon og Nikon.

Lidenheden er i det hele taget ikke gået ud over funktionaliteten. 3”-touchskærmen kan vippes rundt, så du nemmere kan tage billeder fra forskellige vinkler. Den kan endda vendes 180 grader, så du kan bruge den, hvis du i et øjebliks forfængelighed får lyst til at tage et selvportræt.

Størrelsesmæssigt befinder testens Nikon-kamera sig i den anden ende, selvom det ikke er stort sammenlignet med andre DSLR-kameraer. Her er altså ikke tale om et spejlløst kamera som hos Olympus, og den ekstra mekanik kræver noget plads. Fordelen er, at du får et kamera, der med sit greb ligger godt i hånden, også i en stor hånd.

Den nubrede plastoverflade giver et professionelt look, men forvent ikke den samme indre magnesium-konstruktion og vejrbestandighed, som du får med Nikons highend-kameraer. Det medfølgende 18-55 mm-objektiv er lidt større end objektivet i tes-tens to andre kameraer.

Det tredje kamera i testen, Canon EOS M50, ligger størrelsesmæssigt midt i mellem de to øvrige kameraer. Det er stort nok til at ligge godt i hånden, men heller ikke større, end at det kan ligge i en jakkelomme. Det lyse plastichus er med til at holde den samlede vægt for hus og objektiv nede på behagelige 520 gram, men byggekvaliteten er ikke helt så solid som hos Nikon og Olympus.

M50 er det eneste kamera med en elektronisk søger, og den fungerer godt med en realistisk gengivelse af farver og kontrast. Canons menusystem har også en begyndervenlig guidet visning, hvor du får praktiske forklaringer på de mere tekniske muligheder.

Ganske mange funktioner

Selvom alle tre kameraer tilbyder både manuel og semi-automatisk fotografering, har de også en automatisk indstilling, hvor det er ligeså let at skyde billeder som med en mobiltelefon.

Hvis du er glad for effektfiltre, går du ikke galt i byen her. Canon og Nikon leverer en standardpakke af filtre (for eksempel sort-hvid og miniature), men Olympus er på dette punkt i sin egen liga. Du får de typiske kunstfiltre, men også smarte ting som ”Focus Bracke-ting”, hvor mange skud af motiver tæt på samles i et billede, hvor alle ting – ikke kun et bestemt punkt – er i fokus.

Du kan også få lodrette motiver, for eksempel en høj bygning, der har parallelle sider hele vejen op i stedet for at nærme sig hinanden op mod toppen. Det gør du med indstillingen ”Keystone Compensation”.

Alternativt kan du med alle kameraer trådløst overføre fotos til den ønskede, smarte enhed, hvor du med en app kan redigere billedet eller lægge det op på en social tjeneste. Kameraerne kan sende billederne hurtigt med et Wi-Fi-signal eller med Bluetooth, som kræver mindre energi. For eksempel kan du vælge at synkronisere automatisk med din mobiltelefon. Desuden er der NFC, så du nemt kan parre enheder.

4K-video – selvfølgelig

Videooptagelse i 4K-opløsning er nu nærmest standard i spejlløse kameraer, så det overrasker ikke, at EOS M50 og Pen E-PL9 kan bryste sig af den mulighed. Det tilbyder DSLR-kameraet fra Nikon ikke, men full HD med 60 fps er heller ikke dårligt. Autofokus-motorerne i alle tre kameraobjektiver er bygget til video.

De er hurtige og tyste, og hos Canon og Nikon er objektiverne billedstabiliserende, så du ikke skal frygte kamerarystelser. Det lille Olympus-objektiv har ingen stabilisator, da denne funktion er bygget ind i selve sensoren, så du kan sætte ethvert kompatibelt objektiv på kameraet og bibeholde stabilisering af billedet. Praktisk.

I modsætning til mobiltelefoner får du med disse kameraer en ordentlig xenon-flash med meget mere kraft end en tilsvarende med LED-lys. Skulle det ikke være tilstrækkelig, kan du oven på alle tre kameraer montere en separat blitz.

Høj ydelse fra alle kameraer

Selvom de tre kameraer på overfladen er meget forskellige, ligner de hinanden i ydelse. For eksempel fokuserer de alle nærmest øjeblikkeligt og meget præcist i normalt dagslys og bliver kun lidt langsommere, når omgivelserne er dunkle. Nikon D5600 har dog en mærkbar forsinkelse fra fokusering til skud, når du benytter kameraets skærm i stedet for søgeren.

Billedkvaliteten er næsten helt ens. Canon- og Nikon-kameraerne har en sensor af noget nær samme størrelse, og opløsningen er 24 mp. Derfor er det ikke så mærkeligt, at du nærmest ikke kan se forskel på billederne fra de to kameraer, når du fotograferer det samme motiv.

Hvis du skyder jpg-billeder i højeste kvalitet med kameraernes automatiske indstilling, er Canon EOS M50 en smule skarpere end billederne fra Nikon-kameraet. Men Nikon svarer igen med marginalt bedre dynamisk rækkevidde, hvilket sikrer bedre skyggebelysning.

De to kameraer er lige gode til at skabe liv i billederne og til farvepræcision.

Kvaliteten under svære lysforhold er også ens. De to kameraer har lige meget støj i billedet, når man skyder med høj sensorfølsomhed.

Olympus-kameraet har en mindre sensor. Men i praksis har det ikke den helt store betydning. De fineste detaljer i objekter på lang afstand er ikke helt så finkornet gengivet, men i de fleste tilfælde er detaljegengivelsen sammenlignelig med Canons og Nikons, også selvom Olympus-kameraets billeddimensioner er en smule mindre.

Forskel på batteritiden

I den automatiske indstilling har Olympus-kameraet en mere levende farvegengivelse end rivalerne, og selvom billeder under dårlige lysforhold har lidt mere støj, er skarpheden og farvemætningen helt i top.

Forskellen mellem kameraerne er langt mere markant, når vi kigger på batteritiden. DSLR-kameraer tager langt flere fotos for hver opladning end spejlløse kameraer, og Nikon-kameraet banker med 820 skud både Olympus (350 skud) og Canon (235 skud) på dette punkt.