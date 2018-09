Test: OLED i referenceklasse

Panasonic TX-65FZ800E Størrelse/type: 65″ 4K OLED Opløsning: 3840 x 2160 (4K Ultra HD) Operativsystem: My Home Screen Indgange: 4 x HDMI, 3 x USB Udgange: Optisk digital lyd ud HDR: HDR10+, HLG Andet: THX-certificeret, HCX-videoprocessor Web: panasonic.dk Pris: 29.995 kr. Plus: 65FZ800E har en suveræn farvegengivelse, der virkelig får realismen og nuanceforskellene i optagelsen frem. Farvekorrektheden er på niveau med professionelle studiemonitors. Minus: Panasonic-skærmen har ikke de mest avancerede smart-funktioner, og lyden er ikke specielt kraftig.

Årets nye OLED-modeller fra Panasonic – FZ800 og FZ950 – har som sædvanlig billedkvaliteten i fokus. Samtidig virker det, som om de har taget indvendingerne mod prisen til sig: Basismodellen TX-65FZ800 har fået en langt mere behagelig prisseddel end forgængerne og kan dermed konkurrere mere direkte med LG og Sony.

Design

Af udseende er Panasonic-skærmen en ret simpel sag: Den relativt tynde OLED-skærm har en kulsort finish på fod og indramning, fuldstændig fri for skrigende detaljer. Panasonic har også sørget for, at ledningerne kan skjules bag dæksler og trækkes ned gennem foden.

FZ800 er ikke lige så slankt og blankpoleret som konkurrenterne fra Sony og LG, men virker til gengæld velbygget: Både tv’ets chassis og foden virker tungere og mere solide end på rivalerne.

Brugervenlighed og funktioner

Panasonic er kendt for at være ret konservative, når det gælder betjening, menusystem og smart-indhold. Det er især tydeligt på fjernbetjeningen, som er af den traditionelle slags: Stor med en masse knapper. Den ser unægtelig lidt gammeldags ud, men er simpel nok i brug – og du slipper for omveje, da der er knapper til det meste.

Mens konkurrenter som Sony og Philips for længst er gået over til Android TV, holder Panasonic stædigt fast i deres egen brugerflade, My Home Screen. Det er et enklere menusystem med et begrænset antal apps og funktioner, men det fungerer rigtig godt. Hurtigt og nemt at bruge, og du slipper for al den “støj”, der følger med Googles massive hovedmenu.

Det gør tv’et velegnet til at bruge som ren monitor, f.eks. i kombination med en medieafspiller som Apple TV 4K.

Den relativt tynde skærm har et enkelt design. Foto: Panasonic

Hastigheden er der ikke noget at udsætte på: 65FZ800E starter, slukker og zapper kanaler lige så hurtigt som konkurrenterne. Panasonic-skærmen har også gode tilslutningsmuligheder, med kortindgang til både parabol, kabel og jordnet. Desuden kan den streame tv-indhold til et andet tv i huset via internet (IP).

Panasonic har også en dedikeret gaming-mode for hardcore spil-entusiaster, hvor vi målte forsinkelsen til kun 18 millisekunder.

Billedkvalitet

Panasonic TX-65FZ800 har alle forudsætninger for at levere god billedkvalitet. Ud over et topmoderne OLED-panel kommer FZ800 med den nyeste version af producentens HCX-videoprocessor. Ingeniørerne har arbejdet som besatte for at presse højere ydelse ud og har allieret sig med Panasonics Hollywood-afdeling i deres søgen efter en mere naturtro og præcis farvepalet. Desuden har de fået tv’et testet og godkendt af THX.

Og denne besættelse har givet resultater, for når det gælder nøjagtig og naturlig farvegengivelse, er Panasonic TX-65FZ800 blandt de allerbedste, vi har set. En visuelt gennemført serie som Breaking Bad ser utrolig godt ud på Panasonics tv med større dybdefølelse og farvevariation end hos konkurrenterne. Mens LG og Sony giver de mange ørkenscener et rødligt farvestik, formår Panasonic at få nuanceforskellene i klipper, sand og hudtoner frem på en helt anden måde.

Sortniveauet er som på de fleste OLED-skærme: Helt kulsort, men 65FZ800E får også detaljerne frem i de allermørkeste gråtoner i stedet for at drukne dem i “black crush”. Det er ekstra tydeligt på en mørk film som Blade Runner på 4K Blu-ray.

Forbedret HDR-håndtering

Panasonic var tæt på at kapre titelbæltet i sidste års OLED-match. Blandt de få ankepunkter var manglende understøttelse af Dolby Vision HDR-formatet, som gav LG og Sony en synlig fordel i visse tilfælde. Dolbys format indeholder nemlig mere information om optagelsen – såkaldte dynamiske metadata – hvilket giver mulighed for bedre kontrast fra scene til scene.

Store skærme til moderate priser

Ikke overraskende er det netop det, Panasonic har ønsket at “fikse” på årets nye modeller. Men i stedet for at betale licens til Dolby har de udviklet et nyt format – HDR10 – i samarbejde med Samsung og Philips. Desuden har de arbejdet aktivt med deres egen billedprocessering for at kompensere for manglende dynamisk information.

Og det ser ud til at have givet resultater: FZ800 tåler fint sammenligning med LG OLED65C8, selv når sidstnævnte drager nytte af Dolby Vision. Vi testede bl.a. med Netflix-serierne Stranger Things og Iron Fist, og forskellen fra scene til scene var langt mindre end forventet. I nogle tilfælde foretrak vi faktisk Panasonics “statiske” HDR-version frem for Dolby-versionen.

Lydkvalitet

Den største forskel mellem FZ800 og det dyrere FZ950 ligger i lydsystemet. Mens storebror har egen soundbar i foden – tydeligt inspireret af Dynamic Blade-højttaleren fra sidste års flagskib – må FZ800 klare sig med mere simple, nedadvendte højttalere.

Lydgengivelsen er klar og tydelig, men stadig ikke på niveau med det heftige billede. Tale og lydeffekter mangler lidt punch, især i de lyse toner. Sammenlignet med Sonys spændstige højttalerløsning lyder det lidt tamt.

Konklusion

Af alle de tv’er, vi har testet indtil videre i år, er det Panasonic, der giver os den mest korrekte billedkvalitet – og man behøver ikke at være ekspert for at sætte pris på det. TX-FZ800 har en fantastisk flot farvegengivelse, der kommer godt frem på alle slags tv-indhold, kombineret med den gode kontrast og det dybe sortniveau, vi normalt forbinder med OLED.

Panasonics tv koster en slat mere end den billigste OLED-konkurrenter, men hvis du virkelig er serienørd og/eller filmfanatiker – og vil have selv den mindste detalje i handlingen med – findes der ikke noget bedre tv i skrivende stund.

Læs den fulde test på lydogbillede.dk