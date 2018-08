Test: Overvågning uden kabler og Wi-Fi

Tilbage i 2015 redefinerede Netgear det trådløse Wi-Fi-overvågningskamera ved at gøre det batteridrevet og dermed kabelfrit. Arlo, som produktfamilien kom til at hedde, er blevet en succes, og konceptet har bredt sig til kameraer i flere klasser og et bredt udvalg af tilbehør.

Det nye Arlo Go kaldes på engelsk ”Mobile HD Security Camera”. Det mobile går på, at det leverer sine observationer af video og audio via mobilnettet, som jo er tilgængeligt hvor som helst på den befolkede del af kloden.

Til tryghedsnarkomaner og naturelskere

Go-versionen giver endnu større frihed til overvågning end de andre Arlo’er, fordi kameraet hverken behøver Wi-Fi eller strømtilførsel. Derfor kan det opsættes over alt, hvor der er noget, man vil holde øje med. På sikkerhedssiden kan dette være sommerhuse, både, autocampere, landbrug, lagerbygninger osv.

Læs også: Nest Cam IQ: Kreativ brug af 4K-billedsensor

Arlo Go Pris: 3200 kr.

Produkttype: Overvågningskamera

Teknologi: Batteridrevet (genopladeligt), GSM 3G/4G LTE

Opløsning: HD (1280 x 720 pixel), 30 fps

Synsfelt: 130°

Nattesyn: Ja, 7,5 m

Bevægelsessensor: Ja

Højttaler/Mikrofon: Ja/Ja

MicroSD-slot: Op til 32 GB

Vejrtæt: Ja, IP65

Mål (B x H x D): 70 x 80 x 90 mm

Vægt: 335 g (med batteri) Alt om DATA siger: »Arlo Go er unikt i den forstand, at det bruger mobiltelefonnettet til kommunikation og derfor kan fungere stort set overalt i et land som Danmark. Desuden kan det tilgås fra samme app som andre Arlo’er. Go koster i både anskaffelse og drift, men har man brug for billeder fra steder uden strøm eller Wi-Fi, kender vi pt. ingen alternativer.« 4½ af 5 stjerner

Men naturelskere kan også have glæde af et Arlo Go, når de vil følge med i vildt- og fuglelivet uden at skræmme dyrene. Kameraet har selvfølgelig nattesyn ved hjælp af infrarøde lysdioder med op til 7,5 m rækkevidde, og det trigges af bevægelse inden for 7 mm og/eller lyd.

SIM og SD

Den høje pris på Arlo Go skyldes uden tvivl, at dette kamera er udstyret med et trådløst GSM-telefonmodul, som forbinder det til 3G/4G LTE-mobilnettet. Det vil sige, at man også skal have et SIM-kort med tilhørende data-abonnement, og sådan et koster typisk fra 59 kr. om måneden, hvis man kan nøjes med 5 GB. Det bør være rigeligt, med mindre aktivitetsniveauet er meget højt.

Kameraet har også et slot til et microSD-kort på op til 32 GB. Det svarer til 32.000 billeder i HD-kvalitet og er nyttigt til backup, hvis internetforbindelsen falder ud. Netgear sørger også for backup i skyen, og det er gratis, hvis man kan nøjes med en uges optagelser og ikke har mere end fem Arlo-enheder.

Uudtømmelig strømkilde

Ligesom Arlo Pro-kameraerne kommer Arlo Go med et genopladeligt batteri på 7,2 V/17,57 Wh (2,44 Ah). Afhængigt af videokvalitet, antallet af begivenheder og temperatur rækker det efter vores erfaringer til et sted mellem to og seks måneder.

Hvis man vil have langtidsovervåget noget eller nogen fra et svært tilgængeligt sted, kan man investere yderligere omkring 900 kr. i et solcellepanel, som på vores breddegrader bør kunne holde kameraet opladet året rundt.

Læs også: Stortest af overvågningskameraer: Små brødre ser dig

Helt vedligeholdelsesfri er solcelleløsningen dog ikke, for panelets evne til at opfange solenergi falder, i takt med at støv og anden forurening sætter sig på dets overflade.

Nemt at installere og bruge

Det er nemmest at komme i gang med Arlo Go, hvis man downloader den tilhørende app til sin smartphone og blot følger anvisningerne. En smart detalje i forløbet er en QR-kode, som undervejs popper op på smartphonens skærm og skal læses af kameraet. Når dette lykkes, er enhederne parret, og man er sluppet for at indtaste serienummer og/eller kode.

Det er heller ikke svært at åbne en Arlo-konto, men programmet lader til at have svært ved at forstå et ”nej” til at tegne et betalingsabonnement. Dette problem klares ved simpelthen at lukke siden.

Med i prisen er en solid holder med kuglehoved, som kan monteres på enhver flade med blot en smule bæreevne. Vi er ikke vilde med, at kameraet er hvidt, og vi anbefaler brug af et cover (ekstra tilbehør), som får det til at falde bedre ind i omgivelserne.

Billedkvaliteten er udmærket med lidt skrappe farver i stærkt solskin. I forhold til Arlo Pro 2 med dobbelt så høj FHD-opløsning viser Go-modellen ikke så fine detaljer, og det giver ikke meget mening at udnytte mere end den første halvdel af det 8 gange lange, digitale zoomområde.