Polaroid Originals OneStep 2: Det klassiske Polaroid er tilbage

The Impossible Project har i mange år forfinet udviklingen af Polaroid-film og købte sidste år rettighederne til Polaroid-varemærket. Nu er de så klar med deres første kamera – genfødslen af en sand klassisker, der giver dig rigtige instant fotos i fysisk format. OneStep 2 er, som navnet antyder, aftager til det ikoniske Polaroid-kamera fra 1977. Designet er næsten identisk, dog med småjustereinger som en blitz på fronten, en mere simpel eksponeringsknap og en microUSB-indgang, så kameraet kan oplades med en almindelig mobiloplader.

Det betyder, at du kan bruge filmpakker uden indbygget batteri, som er en smule billigere. Vi snakker dog stadig omkring 150 kroner for en pakke med 8 billeder, så decideret billigt er det ikke at skyde med kameraet. Til gengæld får du den helt autentiske oplevelse af at trykke på udløseren uden egentlig helt at vide, hvad det er, du har fået i kassen, før billedet er spyttet ud, og du har ventet en tyve minuters tid på, at det har ligget i en mørk lomme for at blive fremkaldt.

Uanset hvad motivet end er, så får billedet den helt rette analoge charme og befriende uforudsigelige karakter, som må være årsagen til, at man vælger et instant-kamera frem for et moderne digitalt kamera, hvor du kan fintune alt, både før og efter du trykker på udløseren. Og der er nu engang bare noget andet over et fysisk billede, som du kan give til dine venner eller hænge på køleskabet. OneStep 2 er en god, sjov og relativt billig vej til dette, så hvis du overvejer at forevige sommeren i analoge billeder, så har kameraet hermed vores største anbefaling.

