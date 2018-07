Test: De bedste rejsekameraer

Der findes et kamera til ethvert behov, men feriekameraet skal helst være lille, let – og fantastisk. Her er otte af slagsen.

De bedste mobilkameraer er udmærkede, om ikke fuldgode erstatninger for et kompaktkamera. Men da mobilen altid er med, er det det eneste kamera, der er tilgængeligt i alle situationer. Når ferieminderne skal foreviges, kommer man dog længere med et godt kamera. Det skyldes bl.a., at man kan zoome, hvilket ikke fungerer på andre smartphones end Huawei P20.

Som de fleste, der har taget mange billeder med mobilen ved, er kamera-ergonomien på en mobiltelefon elendig. Billedkvalitet har klare og meget synlige begrænsninger, og der er ikke mange indstillingsmuligheder.

Nej, skal billederne være rigtig gode, så kommer man længere med et godt kamera.

De udvalgte kameraer

I denne test har vi udvalgt de otte bedste rejsekameraer, vi har testet. De har forskellige egenskaber og priser, men har én ting til fælles: De er de bedste i deres klasse og små nok til at egne sig som netop feriekameraer.

Vi tester*:

Olympus Tough TG-5 - 3.799 kr.

Canon EOS M50 - 5.545 kr.

Olympus OM-D E-M10 Mark III - 6.695 kr.

Panasonic Lumix DMC-TZ200 - 6.799 kr.

Panasonic Lumix DMC-GX9 - 8.495 kr.

Sony Cyber-shot RX100 V - 7.999 kr.

Canon PowerShot G1 X Mark III - 9.999 kr.

Fujifilm X-E3 - 9.990 kr.

* Markedspriser pr. april 2018

Olympus Tough TG-5

Det bedste robustkamera

Hvis du vil have et vandtæt kamera, som kan tåle nogle tæsk, er Olympus TG-5 det oplagte valg.

Et robustkamera kan klare det meste, så hvis det falder på jorden eller i vandet, er det ikke noget problem. Robustkameraer er både vandtætte og stødsikre, altså perfekte til aktive rejser.

Olympus Tough TG-5 er vores favorit i klassen af pansrede kameraer. Det kan dykkes med ned til 15 meter, og med undervandshuset PT-058 (som er ekstraudstyr) kan man dykke til 45 meter med kameraet. Det kan også tåle fald fra 2,1 meters højde og ned til 10 graders frost, og der findes et bredt udvalg af tilbehør til aktive fotografer.

Foto: Olympus

Olympus Tough TG-5 Type: 12 MP kompaktkamera med 1/2,3” billedsensor

Optik: 25-100 mm f/2.0-4.9

Skærm: 7,6 cm LCD, 460k billedpunkter

Søger: Nej

Serieoptagelse: 20 fps

Video: 4K/25 fps, 120 Mbit/s

Batteritid: 340 skud/opladning

Mål & vægt: 113 x 66 x 32 mm / 250 g

Højdepunkter: Vandtæt ned til 15 m, Wi-Fi, GPS, kompas, manometer, termometer, 4K-video, 20 fps, blitz

Pris: 3.799 kr.

Web: olympus.dk Plus: Fremragende billedkvalitet, god brugervenlighed og mange nyttige funktioner. Hurtig autofokus og 4K-video giver skarpe billeder og flotte videoer. Minus: Begrænset blændekontrol og lavopløst skærm. Andre kameraer kan tåle endnu mere.

Konklusion

Olympus Tough TG-5 er det bedste robustkamera, vi har testet til dato. Nikon Coolpix AW130 og AW300 kan dykke dybere og tåle mere, men TG-5 giver dig mere kontrol, zoomen har bedre lysstyrke på vidvinkel, og billedkvaliteten er soleklart bedre end det meste andet i robustklassen.

Skal du have et kamera, der kan tåle nogle tæsk, og som giver bedre billeder end mobilen, så bør det være dette. Hvis du har brug for endnu mere vandtæthed, findes der et kit med undervandshuset PT-058 inkluderet.

Læs den fulde test af Olympus Tough TG-5 på lydogbillede.dk

Canon EOS M50

Kanonkøb fra Canon

Canons mest prisværdige systemkamera er ikke et spejlrefleks.

Canon EOS M50 ligner ganske vist et spejlreflekskamera, men det er mindre, lettere og mere brugervenligt – og i allerhøjeste grad pengene værd.

Det er et ypperligt kamera både til begyndere med en gryende interesse for fotografering og til dem, der ønsker et simpelt kamera med god billedkvalitet. Det falder ind i kategorien spejlfrie hybridkameraer og er derfor mindre og lettere end Canon EOS 750D, som er et spejlrefleks.

Det er også Canons første konsumentkamera med 4K-video og er bygget op omkring samme 24 megapixel billedsensor, som vi kender fra mange andre Canon-kameraer. Det betyder rigtig god billedkvalitet, men her er sensoren parret med en ny generation billedprocessor, som understøtter video-optagelse op til 4K/25 fps samt almindelig HD-video.

Foto: Canon

Olympus OM-D E-M10 Mark III Type: 16 MP systemkamera med MFT billedsensor

Optik: 24-84 mm f/3.6-5.6

Skærm: 7,6 cm vipbar touch-skærm, 1 mio. billedpunkter

Søger: Elektronisk 2,36 MP OLED

Serieoptagelse: 8,6 fps

Video: 4K/30 fps, 102 Mbit/s

Batteritid: 330 skud/opladning

Mål & vægt: 122 x 84 x 50 mm / 410 g

Højdepunkter: 5-aksers billedstabilisering, Wi-Fi, 1/16.000 s. elektronisk lukker, Live Capture, blitz, TTL-blitzsko, 15 kunstfiltre, støvfjernelse, HDMI ud

Pris: 6.695 kr.

Web: olympus.dk Plus: Rigtig god filkvalitet, fremragende billedstabilisering, 4K-video, touch-skærm og god ergonomi. Minus: Meget kornstøj ved høj ISO, moderat skudtakt med fuld autofokus, lidt begrænset billeddynamik og ingen vejrbeskyttelse.

Konklusion

EOS M50 er Canons første konsumentkamera med 4K-video, som klart er at foretrække frem for HD-video. Det er et kamera, som alle kan bruge, og selv om det er lille og let, er det ikke nogen letvægter, hvad billedkvalitet angår.

M50 er afgjort på højde med Canons dyrere spejlreflekskameraer, bare pakket ind i et hurtigere og mere brugervenligt format.

Læs den fulde test af Canon EOS M50 på lydogbillede.dk

Olympus OM-D E-M10 Mark III

Skamløst lækkert retro-kamera

Olympus-kameraet er måske det allerbedste kamera til begyndere.

Bag det klassiske kameradesign finder vi et af de sjoveste og mest rejsevenlige systemkameraer, vi har testet.

Det kompakte OM-D E-M10 Mark III passer fint til dem, der gerne vil have et spejlreflekskamera, bare uden vægten og størrelsen. Her får man både i pose og sæk. F.eks. 4K video-optagelse, 8,6 fps på serieoptagelser, integreret femaksers billedstabilisering, vipbar touch-skærm samt elektronisk søger på toppen.

Den medfølgende 14-42 mm zoom dækker reelt 28-84 mm, og kameraet har praktiske funktioner som indbygget blitz, to indstillingshjul og flere muligheder for kreativ fotografering. Såsom Art Filters – 15 forskellige kunstfiltre, der kan minde om Instagram-filtre.

Foto: Olympus

Canon EOS M50 Type: 24 MP systemkamera med APS-C billedsensor

Optik: 15-45 mm f/3.5-6.3

Skærm: 7,6 cm LCD, 1 mio. billedpunkter

Søger: Elektronisk 2,36 MP OLED

Serieoptagelse: 10 fps

Video: 4K/25 fps, 120 Mbit/s

Batteritid: 235 skud/opladning

Mål & vægt: 116 x 88 x 59 mm / 390 g

Højdepunkter: Wi-Fi, Bluetooth, vridbar touch-skærm, optisk billedstabilisering, integreret blitz, TTL-blitzsko, HDMI ud, mic ind

Pris: 5.545 kr.

Web: canon.dk Plus: Høj stillbilledkvalitet, hurtig Dual Pixel autofokus, 4K-video, god brugervenlighed og gunstig pris. Minus: 4K-video med begrænsninger, lav batterikapacitet.

Konklusion

Olympus’ mindste OM-D-model er en fornøjelse at bruge. Billedstabiliseringen er effektiv, og billedkvaliteten er rigtig god. Især farvegengivelsen skal fremhæves, men det er også et af de mere brugervenlige kameraer.

For amatørfotografer, der kan lide at fotografere og har brug for noget bedre og mere fleksibelt end mobilen til rejser, er det et glimrende valg.

Læs den fulde test af Olympus OM-D E-M10 Mark III på lydogbillede.dk

Panasonic Lumix DMC-TZ200

Det bedste superzoomkamera

Hvis du har brug for et lille kamera med meget zoom, er det dette, du skal have.

Panasonic har længe siddet på tronen med deres kompakte superzoomkameraer. I TZ200 får man et kamera med 15x zoom, 4K-video, touch-skærm, elektronisk søger og god batterilevetid. Alt sammen i et kamera, der er lille nok til at være i en jakkelomme.

Kameraets 1 tommes billedsensor giver bedre billedkvalitet i svagt lys end normalt for kompaktkameraer, og med en 24-360 mm zoom har man et kamera, der kan bruges til langt det meste.

Ikke alene har det video i ægte 4K, man kan også plukke 8 megapixel stillbilleder fra 4K video-optagelser med 30 fps. Eller skyde billedserier i fuld opløsning med 10 fps. Det har også Pre Focus, der tager en kort serie billeder, når fingeren sættes på udløseren, og Post Focus, hvor du vælger, hvor billedet skal være skarpest, efter at det er taget.

Foto: Panasonic

Panasonic Lumix DMC-TZ200 Type: 20 MP kompaktkamera med 1” billedsensor

Optik: 24-360 mm f/3.3-6.4

Skærm: 7,6 cm LCD, 1,2 mio. billedpunkter

Søger: Elektronisk, 2,33 MP OLED

Serieoptagelse: 10 fps

Video: 4K/30 fps, 100 Mbit/s

Batteritid: 370 skud/opladning

Mål & vægt: 111 x 66 x 45 mm / 340 g

Højdepunkter: Wi-Fi, Bluetooth, touch-skærm, optisk billedstabilisering, integreret blitz, USB-opladning, HDMI ud, zoom, 4K-foto

Pris: 6.799 kr.

Web: panasonic.dk Plus: Robust billedkvalitet, 4K-video og 15x zoom. Brugervenligt med praktisk touch-skærm. Minus: Ingen vejrbeskyttelse og faldende skarphed på ekstrem tele.

Konklusion

Panasonic Lumix TZ200 er næsten det perfekte rejsekamera. Med 15x zoom, fantastisk billed- og videokvalitet samt god batterilevetid og brugervenlighed er kameraet det bedste allround-valg blandt kompaktkameraerne i denne klasse.

Læs den fulde test af Panasonic Lumix DMC-TZ200 på lydogbillede.dk

Panasonic Lumix GX9

Rejsevenligt og kompetent

Her er systemkameraet, som alle kan bruge, og som er perfekt på rejser.

Panasonic Lumix GX9 er et meget avanceret systemkamera i rejsevenlig indpakning, som på trods af de mange knapper er meget nemt at bruge. Selv for begyndere.

Kameraet har ægte 4K-video, en ny 20 megapixel billedsensor uden lavpasfilter – for skarpere billeder – vipbar touch-skærm, vipbar søger og hele 9 fps skudhastighed.

Panasonic-kameraet er et billigere alternativ i klassen for de mere avancerede systemkameraer, og med 4K/30 fps optagelser med op til 100 Mbit/s får man en videokvalitet, som få andre kameraer i denne klasse kan matche.

Foto: Panasonic

Panasonic Lumix GX9 Type: 20 MP systemkamera med MFT-billedsensor

Optik: Micro Four Thirds

Skærm: 7,6 cm LCD, 1,2 mio. billedpunkter

Søger: Elektronisk 2,76 MP, 0,7x forstørrelse

Serieoptagelse: 9 til 6 fps

Video: 4K/30 fps, 100 Mbit/s

Batteritid: 260 skud/opladning

Mål & vægt: 124 x 72 x 47 mm / 407 g

Højdepunkter: Wi-Fi, Bluetooth, 4K-stillbilleder, DFD-fokus, vipbar søger og touch-skærm, 1/16.000 s. elektronisk lukker, billedstabilisering

Pris: 8.495 kr.

Web: panasonic.dk Plus: God ergonomi og brugervenlighed, meget høj stillbilled- og videokvalitet, kompakt og let. Meget bredt objektivudvalg. Minus: Lille søger, kort batterilevetid, moderat skudtakt og svag blitz.

Konklusion

Panasonic Lumix GX9 er et rigtig godt køb for dem, der har brug for et kompakt og brugervenligt systemkamera. Det er hurtigt nok til alt undtagen sport og let nok til at passe som rejsekamera, og der er meget lidt at udsætte på billedkvaliteten.

Køb et ekstra batteri og et lysstærkt objektiv ud over den medfølgende 12-60 mm eller 12-32 mm zoom, og gå så ud og tag billeder. Jeg tør godt garantere, at det vil give smag på mere, for GX9 er et glimrende legekamera til ivrige fotografer, uanset alder og kundskabsniveau.

Læs den fulde test af Panasonic Lumix GX9 på lydogbillede.dk

Sony Cyber-shot RX100 V

Det bedste lommekamera

Sonys kompakte RX100 V er det bedste lommekamera, der findes.

Med RX100 har Sony sat standarden for, hvor god billedkvalitet man kan få fra et lommekamera. Den femte udgave er den allerbedste, men også den dyreste.

Sony RX100 V benytter en fremragende bagbelyst 20 megapixel billedsensor på 1 tomme diagonal, hvilket er meget større end normalt for kompaktkameraer.

Det har en opklappelig OLED-søger med et større søgerbillede, end man lige skulle tro, og en praktisk indstillingsring omkring en lysstærk 24-70 mm zoom med lysstyrke f/1.8-2.8. Som gør, at det er lettere at få flotte billeder i svagt lys og at kontrollere skarphedsdybden. F.eks. på portrætter.

Det er perfekt til dem, der vil have et lille og diskret kamera, som kan være i en lomme, og som leverer høj billedkvalitet i langt de fleste situationer.

Foto: Sony

Sony Cyber-shot RX100 V Type: 20 MP kompaktkamera med 1” billedsensor

Optik: 24-70 mm f/1.8-2.8

Skærm: 7,6 cm LCD, 1,28 mio. billedpunkter

Søger: 2,36 MP OLED, 0,59x forstørrelse

Serieoptagelse: 24 fps

Video: 4K/30 fps, 100 Mbit/s

Batteritid: 220 skud/opladning

Mål & vægt: 102 x 58 x 41 mm / 299 g

Højdepunkter: Wi-Fi, 4K-video, 315-punkters autofokus, vipbar skærm, opklappelig søger

Pris: 7.999 kr.

Web: sony.dk Plus: Vanvittig hurtigt, knivskarpe billeder og fornem 4K-video. Latterlig lille og let. Minus: Alt for små knapper, svag batterilevetid og ingen touch-skærm. Klassens dyreste kompakt.

Konklusion

Sony RX100 V er det hurtigste og mest lommevenlige kompaktkamera lige nu. Det er dog ikke perfekt. Knapperne er små, og kameraet mangler – og trænger til – en touch-skærm, et større batteri og en kraftig oprydning i menuerne. Men billed- og ikke mindst videokvaliteten i 4K står ikke tilbage for nogen af konkurrenterne.

Læs den fulde test af Sony Cyber-shot RX100 V på lydogbillede.dk

Canon PowerShot G1 X Mark III

Ulv i fåreklæder

G1 X Mark III er et kompaktkamera ud over det sædvanlige.

Bag det lange navn på Canon PowerShot G1 X Mark III gemmer det sig et kompaktkamera med egenskaber hentet fra Canons spejlreflekser. Det har gjort det rejsevenlige kompaktkamera til et af de bedste, hvad angår billedkvalitet.

Vi savner kun 4K-video, men hvis det er mindre vigtigt, er der meget andet at glæde sig over her. Såsom en stor OLED-søger, vipbar touch-skærm, blitzsko og 3x zoom. Her får man en større billedsensor i APS-C-format – hentet fra Canons spejlreflekser – med en større overflade, der fanger mere lys end de fleste kompaktkameraer.

Alligevel er kameraet mindre end et spejlreflekskamera og passer fint i en jakkelommen eller en lille taske. Der er dog god plads til knapper og hjul, og takket være gummierede greb foran og bagpå ligger det godt i hånden.

Foto: Canon

Canon PowerShot G1 X Mark III Type: 24 MP kompaktkamera med APS-C billedsensor

Optik: 24-72 mm f/2.8-5.6

Skærm: 7,6 cm LCD, 1 mio. billedpunkter

Søger: Elektronisk 2,36 MP OLED

Serieoptagelse: 9 fps

Video: 1080p/50 fps, 35 Mbit/s

Batteritid: 200 skud/opladning

Mål & vægt: 115 x 78 x 51 mm / 399 g

Højdepunkter: Wi-Fi, Bluetooth, vridbar touch-skærm, vejrbeskyttet, optisk billedstabilisering, integreret blitz, TTL-blitzsko, USB-opladning, HDMI ud

Pris: 9.999 kr.

Web: canon.dk Plus: God billedkvalitet, hurtig autofokus, billedstabilisering og fremragende ergonomi. Byggekvalitet i en klasse for sig. Minus: Ingen 4K-video, lav batterikapacitet, begrænset lysstyrke og høj pris.

Konklusion

Canon G1 X Mark III leverer upåklagelig billedkvalitet. Det er ikke verdens hurtigste kamera, og for nogle vil zoomen være for kort. Desværre er batterilevetiden beskeden, men det er almindeligt for kompaktkameraer.

Prisen kan virke heftig, men i betragtning af det kompakte kameras alsidighed som rejsekamera er det et meget attraktivt alternativ til et systemkamera. Den praktiske vejrbeskyttelse, den gode ergonomi, touch-skærmen og den fine søger er store plusser for et rejsekamera.

Læs den fulde test af Canon PowerShot G1 X Mark III på lydogbillede.dk

Fujifilm X-E3

Diskret rejseluksus

Det sorte er diskret, det sølvfarvede er retro, men uanset farven er det et af de bedste kameraer i klassen.

I Fujifilm X-E3 går størrelse, vægt, brugervenlighed og praktiske funktioner hånd i hånd. Sammen med en billedkvalitet, der vil få dig til at tabe kæben, er det et af de mest attraktive kameraer at have med på rejse. Det er et fortræffeligt lille kamera, der klarer opgaven i de fleste tænkelige situationer.

Kameraet har samme type billedsensor som Fujis dyrere kameraer. Det betyder, at det vil levere lige så god kvalitet, som man kan få fra det dobbelt så dyre X-Pro2. Som anvender Fujifilms fremragende 24 megapixel X-Trans CMOS billedsensor – en unik APS-C billedchip med en detaljeskarphed, der overgår det meste, vi har testet.

Foto: Fujifilm

Fujifilm X-E3 Type: 24 MP systemkamera med APS-C billedsensor

Optik: Fujinon XF 18-55 mm f/2.8-4.0

Søger: Elektronisk 2,36 MP, 0,62x forstørrelse

Skærm: 7,6 cm 1 MP LCD

Serieoptagelse: 8 fps

Video: 4K/30 fps, 100 Mbit/s

Batteritid: 350 billeder

Mål & vægt: 121 x 74 x 43 mm / 337 g

Højdepunkter: Wi-Fi, Bluetooth, touch-skærm, joystick-knap, 325 fokuspunkter, mic ind

Pris: 9.990 kr.

Web: fujifilm.dk Plus: Superb skarphed og detaljegengivelse, hurtig autofokus, kompakt og let, god 4K-video. Minus: Mangler vejrbeskyttelse og vipbar skærm. Varierende fokusydelse i svagt lys.

Konklusion

Billedkvaliteten fra Fujifilm X-E3 er upåklagelig. Kameraet deler billedsensor og processor med sine dyrere søskende, men er lettere at bruge, nemmere at tage med sig og meget billigere.

Det er et kompakt og brugervenligt alternativ til spejlrefleks med få kompromiser og et næsten perfekt rejse- og allround-kamera til ivrige amatørfotografer.

Læs den fulde test af Fujifilm X-E3 på lydogbillede.dk