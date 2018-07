Test: Slip tv-lyden løs i 3D

Det er blevet kaldt 4K for dine ører, og når det kommer til et ”lydligt” billede, passer beskrivelsen ret godt. Dolby Atmos vil hurtigt blive den bedste grund til at genopbygge dit lydsystem. Ligesom 2160p og HDR tromler gårsdagens standarder såsom 1080p, så tilbyder Atmos et lignende spring i ydelse.

I modsætning til traditionel surroundsound-teknologi er Dolby Atmos et objektbaseret system, hvilket betyder, at skaberne af indhold mere end nogensinde før kan mikse lydspor, musik og livesport med mere kontrol.

Flyt objekter i lydbilledet

Det gør det muligt for lydingeniører at placere og flytte objekter i lydbilledet med stor præcision. En dedikeret højdekanal, det vil sige en kanal med surroundsound-multilyd, forbedrer stemning og realisme, så lyden ikke længere er låst til ét plan. Lyden bliver så at sige i 3D.

Dolby Atmos-systemer begynder typisk ved 5.1.2 (det sidste tal angiver, hvor mange højdekanaler de kan understøtte) og går op til ikke mindre end 7.1.4 (11 højttalere plus en subwoofer? Det lyder godt!).

Det er blevet en standardopsætning i topklassebiografer og demonstreres regelmæssigt på Blu-ray-diske. Dolby Atmos-systemer er også på vej ind på gamingmarkedet (Xbox One-titler understøtter nu formatet). Det sætter også fut i tv’et fra sport til film og tv-serier.

Men mens du finder Atmos på næsten alle AV-modtagere, er det ikke alle, som kan presse syv eller flere højttalere (plus en subwoofer eller to) ind i stuen. Heldigvis kan du også få Dolby Atmos i en lydbar og en subwoofer, selv om bekvemmeligheden koster et par kompromiser.

Vi har her lavet en test af de bedst mulige Dolby Atmos-lydbarer på markedet for at undersøge, hvad denne produkttype egentlig kan levere, når den er allerbedst.

Rummet spiller ind

Disse topmodeller er ikke helt billige, men de viser produkttypens potentiale, og du kan sagtens få langt billigere og ganske gode lydbarer. Og faktisk betyder væggen ofte ligeså meget som produktet, når det handler om at skabe den biografeffekt, som er lydbarens fornemste opgave.

Lytterummets beskaffenhed er af stor betydning for en Dolby Atmos-baseret lydbar; især hvis lydbaren skal bruge vægge og loft til at reflektere lyden. Modsat ved traditionelle lydprodukter er det her en fordel, at refleksionsfladerne er hårde.

Den gennemsnitlige stue kan have glæde af en vis akustisk efterbehandling. Den kan foretages af professionelle fagfolk specialiseret i akustik, men forbedringer kan også opnås med en mindre ambitiøs blanding af bløde og hårde hverdagsting. Og har du mange bløde flader (fyldte bogreoler, tæpper på væggen osv.), kan du med fordel “blotte” nogle af dem.

… og så i gang med testen

7 tricks til din lydbar 1. Placering Samspil mellem lydbar og subwoofer kræver, at sidstnævnte placeres korrekt. Det vil sige fysisk i nærheden af lydbaren. Lyder subwooferen ude af trit, skal du genoverveje dens position. 2. Lytteafstand En lydbar med dedikerede drivere er afhængig af reflekteret lyd for at levere højdekanalen. Gengivelsen varierer efter loftshøjden, så eksperimentér lidt med din siddeplads. 3. Opskalering Der er masser af kilder til Dolby Atmos, men støder du på materiale i stereo eller kodet i traditionel 5.1., så brug opskaleringsfunktionen for at få mest muligt ud af det. 4. Undgå komprimeret lyd Lydbarsystemer har en tilstand, som begrænser det dynamiske spektrum af kilder. Sony kalder det DRC (Dynamic Range Compression). Vores råd er at slukke for det. 5. Brug HDMI Dolby Atmos-lyd leveres kun via HDMI, så selvom en lydbar kan afspille digital lyd, Bluetooth og analog stereo, skal du kun bruge disse indgange til lyd, som ikke er Dolby Atmos. 6. Giv lydbaren luft Sørg for, at din lydbar hænger eller står frit og uhindret, når du placerer den, og sæt den ikke inde i AV-møbler. 7. Udnyt ARC optimalt Understøtter dit tv ARC (audio return channel), bliver lydbaren standard-lydsystem for dit tv. Det tændes automatisk med tv’et og håndterer alt tv-lyd. Generelt kan tv’er ikke håndtere Dolby Atmos, så Atmos-kilder kables direkte med HDMI.

Udseendet er ikke alt, så i denne test kommer tre stærke lydbarer for alvor på testbænken. Lyden imponerer selvfølgelig i denne prisklasse (hvad ellers?), men alligevel er de ikke helt ens.

Den første af de tre deltagende producenter, Yamaha, beskriver YSP-5600SW som en lydprojektor snarere end en lydbar, og med god grund. Bag gitteret gemmer sig en opsætning på 46 højttalere, hvor hver minienhed styres af sin egen forstærker og af elektronik til tidsforsinkelse.

Ved kanten sidder 12 (2 x 6) opadvinklede 28 mm-højttalere, og imellem er der brugt 32 beam-enheder til at skabe frontlyd og surroundsound. Afslutningsvis er der to subwoofere. Den anførte effektudgang er på troværdige 128 watt, med 88 watt fordelt over beam-enhederne og 40 watt til de to subwoofere.

YSP-5600 kan købes separat og sættes sammen med hvilken som helst subwoofer, men vi har valgt en sub fra samme økosystem, Yamaha NS-SW300. Den er udført i blankt sort, har 250 watt forstærkning og en kraftig 10”-driver.

Sony HT-ST5000 er den mest luksuriøse lydbar i vores udvalg. Bygningskvaliteten er usædvanlig, og frontstoffet er smart, men behøves ikke, da højtaleren i sig selv er pæn at se på. Placeret til højre og venstre er matchende koaksiale højttalere med guldkantende, højfrekvente diskanthøjttalere.

En tredje koaksial højttaler er placeret centralt, flankeret af en kvartet i midten. Ovenpå er monteret to opadvendte Dolby-aktiverede højttalere til Atmos. Sony beskriver HT-ST5000 som en 7.1.2-enhed med en total effekt på 800 watt.

I denne sammenhæng svarer LG’s SJ9 til et 5.1.2-Atmos-design. Den har højttalerenhederne vendt fremad og vinklet ved kanterne: to af de opadvendte, Dolby-aktiverede enheder er indbygget i toppen.

Den samlede effektudgang hævdes at være 500 watt, hvoraf den trådløse subwoofer har en 200 watt forstærker; resten er fordelt mellem lydbarens syv enheder. Højttaleren har et matgrå ydre med et lækkert krombånd ved kanten. Den kompakte LG-subwoofer har en 6,5 cm driver og er velklædt i sit frontstof.

Ret forskellig opsætning

Vores tre kombattanter er ret forskellige, når det handler om opsætning. Yamaha giver dig automatisk kalibrering, LG opfordrer til, at du bare går i gang, og Sony befinder sig midt I.

Yamaha YSP-5600SW sættes op ved hjælp af en avanceret Intellibeam-optimering via en medfølgende mikrofon. For at hjælpe med at centrere dialog, har lydbaren en trepunkts-forbedring, som låser centerkanalens fremstilling til din skærm. Der er fire lyttemoduser plus et udvalg af Cinema DSP-moduser. Der er også indbygget MusicCast, så du kan integrere lydbaren i et Yamaha-baseret multirumssystem. Netværksafspilning af lyd kan ske med 192 kHz/24-bit FLAC og WAV.

Sony HT-ST5000 anvender ikke en kalibreringsmikrofon og er næsten plug-and-play, men der er mulighed for manuel justering. Højttalerindstillingerne giver dig mulighed for at ændre afstand og niveau samt indstille loftshøjde. Der er forskellige videoindstillinger, men vi råder dig til at forblive på standard-indstillingen ”Auto”.

Det kantede luksusdesign klæder Sonys lydbar, og mange vil nok lade frontens højttalerenheder være synlige. Foto: altomdata.dk

HT-ST5000 arbejder sammen med Google Home Assistent og har indbygget Chromecast, hvilket betyder, at det er en leg at streame en række Chromecast-aktiverede apps direkte til soundbaren, herunder Spotify, TuneIn, Tidal og Google Play Music.

Du kan også integrere HT-ST5000 i et Google multirums-musiksystem.

Sony HT-ST5000 har den bedste High-Res Audio-understøttelse af de tre. Den understøtter DSD og 24-bit 96 kHz FLAC, og har du komprimerede filer, kan du bruge Sonys DSEE HX-processor til at genoprette dybden og dynamikken.

LG’s trådløse subwoofer er næsten lige så glat og enkel i designet som ”moderlydbaren”. Foto: altomdata.dk

LG SJ9 kræver ikke nogen mikrofonopsætning overhovedet, og den er rørende nem at installere. Lydbaren er Bluetooth-aktiveret, og med Chromecast indbygget nyder du godt af Google-fordele såsom understøttelse af flere rum og app-streaming. SJ9 er kompatibelt med Hi-Res Audio FLAC og WAV, og forbedrer musik i lav opløsning til 24-bit/192 Hz.

Den ideelle lytteposition

Lyden og billedet fra Yamaha YSP-5600SW gør et stort førstehåndsindtryk: Systemet spiller højt og har et upåklageligt center-lydbillede. Yamaha siger, at det er sammenligneligt med en opsætning bestående af en forstærker og højttalere med ni-kanals Dolby Atmos, og det er ikke helt ved siden af.

Som med enhver Atmos-højttaleropsætning er din siddeplads altafgørende. Vi fandt den ideelle lytteposition omkring 2 m fra Yamahas lydbar, som samarbejder sømløst med den trådløse subwoofer.

Oscar-vinderen Gravity er fortsat et af de mest effektive mix af Dolby Atmos-lyd og har inspireret til separation af kanaler: Åbningsscenen har dialogen øverst til højre og panorering af lydfronten mod venstre, hvilket Yamaha håndterer godt. Når rumfærgen rammes af vragrester med en enorm kraft, er lydsidens bidrag næsten håndgribeligt.

Sony HT-ST5000 er også imponerende, men med modhager. Systemet maler lydsporene højt og bredt og med enestående lydlig præcision. Sony-lydbaren klarer ikke helt illusionen af omgivende lyd nær så overbevisende som Yamaha, men når det er sagt, kan Sony-systemet virkelig sparke bas!

Yamahas minimalistiske design ses på afstand; tættere på ses knapperne på toppen. Foto: altomdata.dk

Vi har målt subwooferen ned til 31,5 Hz, og den er yderst effektiv ved 50 Hz. Systemet er fantastisk til storfilm. Når et anker næsten smadrer Mark Wahlberg i Transformers: Age of Extinction, får vi en realistisk, metallisk lyd.

Men vil du have brutale kræfter, skal du gå efter LG. SJ9 er et bæst, som leverer en lydvæg, som Phil Spector ville være stolt af. Systemet leverer spændende lyd, men ligesom Sony handler det mere om højde og skala end om at opfange lydlige virkninger. Alligevel er der godt bid i det lavfrekvente angreb. Åbningsmusikken til Baywatch er nok til at kvæle en haj, og subwooferen integreres godt. LG-systemet er skabt til action, men er knap så musikalsk som sine rivaler.