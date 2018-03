Test: Trådløs videoovervågning af din bolig

Videoovervågning Arlo Pro 2

I slutningen af 2017 lancerede NETGEAR Arlo Pro 2, som er den nyeste generation af det trådløse videoovervågningskamera i den prisvindende Arlo-serie. Det nye Arlo Pro 2 har de samme funktioner som den populære forgænger og kan derudover tilbyde øget billedkvalitet i 1080p-opløsning. Kameraet understøtter endvidere Amazon Alexa, som giver dig mulighed for at se kamera-optagelser live via Echo Show, og du kan tilkoble fjernsyn med FireTV.

Jeg har haft mulighed for at teste overvågningskameraerne den sidste måneds tid på mit private hjem.

Den vejledende pris for 2 overvågningskameraer og en basestation er 4.990 kr. Foto: Mobilsiden.dk

Hvad kan overvågningskameraerne ?

Arlo Pro 2 kan bruges både indendørs samt udendørs. Det er IP65 certificeret, hvilket betyder i grove træk, at det er vejrrobust til det danske klima. Kameraerne optager i 1080p HD-video.

Arlo Pro 2 har en integreret højttaler og mikrofon til tovejskommunikation, og basestationen har en sirene, som kan fjernstyres eller automatisk aktiveres via bevægelses- eller lyddetektion. Arlo-appen på din mobil giver dig for eksempel mulighed for at tale direkte til børn, kæledyr, pakkebude eller ubudne gæster. Den forbedrede videokvalitet kan også ses i Arlo-appen. For eksempel bemærkes den øgede kvalitet, når du zoomer ind på en video. Arlo Pro 2 har derudover 130 graders billedvinkel og nattesyn, og kameraet giver dig mulighed for at definere aktiveringszoner i billedet. Bevægelse i disse zoner vil aktivere kameraet på de relevante tidspunkter, så du undgår ligegyldige optagelser. Gennem ”Look Back Pre-Recording”-funktionen kan du også se tre sekunder med video fra før aktiveringen af bevægelsesdetektoren. På den måde får du et mere komplet billede af hændelsen.

Der medfølger en basisplan til kameraets cloud-tjeneste ved køb af Arlo Pro 2. Tjenesten dækker som udgangspunkt op til fem kameraer, og giver dig syv dages lagring af bevægelses-aktiverede optagelser i hele kameraets levetid. Du kan få flere muligheder ved at udvide cloud-tjenesten. Du kan for eksempel få kontinuerlige 24/7-optagelser. Arlo Pro 2 kan endvidere integreres med en række smarthjem-løsninger, som for eksempel IFTTT, Samsung SmartThings og Amazon Alexa.

Opsætning

Selve opsætningen af kameraerne er ret simpel. Du starter med at hente den gratis app, som er tilgængelig til Android og iOS.

I Arlo app'en kan du se live video. Foto: Mobilsiden.dk

Og her følger du så vejledningen til at sætte din basestation til din router, og få parret de 2 kameraer.

Selve processen er ret nem og intuitiv og der var intet der drillede mig under opsætningen.

Montering af kameraerne er også rigtig nem. Med en enkelt skrue monteres med medfølgende magnetbeslag, og herefter kan du bare klikke kameraet op på den stærke magnet.

Når du skal finde ud af hvor kameraet præcist skal hænge, kan du i app'en tænde for live visning af kameraet, og på den måde direkte se billedet i app'en, så du finder den optimale placering af kameraet.

Kameraerne har en rækkevidde på op til 90 meter fra basestationen.

Overvågningskameraerne i brug

Nu har jeg ligesom da jeg testede alarmener tidligere, heldigvis ikke været udsat for indbrud i testperioden, så testen går mere på den daglige bekvemmelighed, fungerer systemet, og kommer der fejlalarmer.

Du kan tage billeder direkte fra app'en, hvis der foregår hændelser du skal dokumentere, som indbrud. Ellers vil de også ligge som videofiler i dit bibliotek i app'en. Foto: Mobilsiden.dk

Du kan nemt i app'en indstille om alarmen skal være til eller frakoblet.

Kameraerne bliver aktiveret af bevægelses eller lyddektion hvorefter der kommer en notifikation med det samme i app'en.

Her kan du så gå ind enten og vælge live billeder, eller se i dit bibliotek på app'en, hvad der har udløst notifikationen.

Hos mig har det f.eks. været postbuddet som har ringet på derhjemme, mens jeg har siddet på kontoret. Her kan jeg så via app'en aktivere højttaler og mikrofon på kameraet, og tale direkte til posten via kameraet. Det er ret smart.

Du kan også tænde direkte for sirenen i basestationen via app'en og på den måde eventuelt skræmme potentielle indbrydstyve væk.

I testperioden har jeg ikke oplevet nogle fejlalarmer, eller andre ting der ikke fungerede.

Konklusion

Arlo Pro 2 har fungeret upåklageligt i testperioden.

Selve opsætningen er rigtig nem, specielt det at du ikke behøver at trække nogle kabler, er et stort plus i min bog.

De genopladelige batterier har i min testperiode på omkring 1 måneds brug, brugt 10% batteri. Så batteritiden er altså nok et godt stykke over de 6 måneder.

Der er en del ekstraudstyr du kan tilkøbe til systemet, blandt andet et solcellepanel, som med et par timers sollys skulle kunne genoplade batteriet - det har jeg dog ikke selv haft mulighed for at teste.

App'en fungerer rigtig godt, der er mange indstillingsmuligheder, og kender du nogenlunde din hverdag, kan du også lave et skema i app'en for, hvornår systemet skal slå til og fra automatisk.

Videooptagelserne fremstår rigtig skarpt og specielt natteoptagelserne er ret imponerende.

Den gode kvalitet gør også, at du kan zoome tæt ind i optagelserne, uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Jeg har benyttet mig af det den gratis cloud-løsning der følger med kameraerne. Tjenesten dækker som udgangspunkt op til fem kameraer, og giver dig syv dages lagring af bevægelses-aktiverede optagelser i hele kameraets levetid. Og har man behov for mere dækning kan dette tilkøbes.