Galaxy S22 Ultra er et overflødighedshorn af intelligent mobilteknologi og stærke features. For meget af det gode? Læs dommen her.

Smartphone: Samsung Galaxy S22 Ultra Pris: Vi testede modellen med 12 GB ram og 256 GB lager til 10.699 kroner. Mobilen fås også til i følgende konfigurationer. Samsung Galaxy S22 Ultra (8 GB / 128 GB): 9.899 kroner

Samsung Galaxy S22 Ultra (12 GB / 256 GB): 10.699 kroner

Samsung Galaxy S22 Ultra (12 GB / 512 GB): 11.499 kroner

Samsung Galaxy S22 Ultra (12 GB / 1TB): 12.799 kroner

Tidligere havde Samsung to serier af topmobiler: S-serien og Note-serien. Note-serien blev pensioneret sidste år, men de vigtigste funktioner fra den er nu ført over i S-serien. Den nye Galaxy S22 Ultra er på den måde lidt af en supermobil. Den rummer ikke blot Samsungs bedste kamerateknologi, som traditionelt hører S-mobilerne til, du får tilmed en S-Pen oveni, som var Note-mobilernes varetegn.

Med andre ord – al Samsungs fineste mobilteknologi i én mobil. Stor, men håndtérlig I sit design er det generne fra Note-serien, der skinner igennem. De buede kanter samt den flade top og bund er klassisk Note. Det bastante kameramodul, som har præget Samsungs seneste topmobiler er glædeligvis forsvundet. Kameralinserne stikker et stykke ud fra bagsiden af mobilen, og man undgår derfor ikke, at den vipper smule, når man betjener den, mens den ligger på bordet, men den er elegant og stilsikker i sin fremtoning.

Foto: Alt om Data

Trods den ret store skærm føles den forholdsvis let. Den ligger godt i hånden, og selv om det ér en tohåndsmobil, klares meget alligevel relativt nemt med én hånd. Der er gjort, hvad der kan gøres for at presse skærmen helt ud til kanterne, så du får som mest mulig skærm på mindst mulig plads. Skærmen buer en smule i siderne, men heldigvis ikke så meget, at man risikerer fejltryk, når man holder mobilen. Der er en velfungerende fingeraftrykslæser indbygget i skærmen, og foruden pinkode, mønster m.m. er det muligt at logge ind med ansigtsgenkendelse, som dog kan være en anelse sløv. Holder til det meste

Samsung har gjort sig umage for at beskytte mobilen. Skulle du være uheldig at glemme den i sandkassen eller tabe den i poolen, er du ret sikker på, at den overlever. Den er IP68-certificeret for vand- og støvtæthed. Læs også: Samsung klar med sin stærkeste mobilchip nogensinde: Her er Exynos 2200 Et fald på et flisegulv er der også en chance for, at den slipper helskindet fra. Rammen er skabt i det særlig stærke Armour Aluminum, mens bagside og skærm er af Gorilla Glass Victus+ – den stærkeste type, der kan opdrives. S22 Ultra er derfor noget af det mest hårdføre, du kan finde, hvis ikke du skal ud i en decideret håndværkermobil. Enestående skærm Skærmstørrelsen er den samme som sidste års Galaxy S21 Ultra. Det velvoksne display på 6,8” giver god plads til at grifle dine noter ned med den nye pen. Skærmen er baseret på Dynamic Amoled X2-teknologi, som vi har set i tidligere modeller, men med betydelige forbedringer. Den maksimale lysstyrke er nu ret heftige 1.750 nits. Selv i direkte sollys kan du uden problemer se billedet. For at få anvende den højeste styrke skal du gå ind i skærmindstillinger, skrue lysstyrken op på maks. og aktivt slå “Ekstra lysstyrke” til. Lidt omstændeligt, men giver fin mening, da det en egenskab, man sjældent får behov for, og som kan sluge en del strøm, hvis den er på som standard. I langt de fleste tilfælde vil den automatiske tilpasning af lysstyrken være det rette valg. Den suppleres nu af ny teknologi, som gør billedet mere naturligt ved at tilpasse farverne de omgivende lysforhold.

Der er smæk på skærmens lysstyrke. Foto: Alt om Data

Skærmhastigheden er op til 120 Hz og justeres automatisk, så man altid får den hastighed, der er behov form, helt ned til 1 Hz. Ser du et statisk billede eller læser en tekst, er der ingen grund til, at billedmotoren kører i tomgang ved 120 Hz. Så skruer skærmen selv ned for hastigheden, så der ikke bruges unødigt batteri. Skifter du til et hektisk racerspil, eller går du på Facebook og scroller hurtigt gennem dine feeds, vil skærmhastigheden automatisk øges til det nødvendige niveau. Billedkvaliteten er af fineste klasse. Kontrast og farvegengivelse er i en klasse for sig. Det er ganske enkelt markedets bedste mobilskærm lige nu. Den støttes fint op af et sæt vellydende stereohøjttalere fintunet af AKG. Læs også: Det bedste fra CES 2022: En overflod af tech-nyheder Stærkeste mobilteknologi Processoren er den helt nye Exonys 2200, som Samsung har skabt i samarbejde med AMD. I andre dele af verden fås Galaxy S22 Ultra med Snapdragon 8 Gen 1 , men vi er faktisk godt tilfredse med, at det er Exynos’en vi får. I vores benchmark præsterer den solidt i cpu-ydelse, især på multikerne, men det er på gpu-ydelse, den virkelig imponerer. Her buldrer den afsted, så ingen andre Android-mobiler lige nu kan følge med. Den er dog ikke på niveau med iPhone. NPU’en – den digitale hjerne, der håndterer kunstig intelligens – har også fået et gevaldigt boost, og det har stor betydning for mobilens funktionalitet, ikke mindst kameraets. Det kommer vi nærmere ind på senere. Der er 5G-forbindelse og Galaxy S22 Ultra er samtidig blandt de første mobiler, der kommer med Wi-Fi 6E, den nyeste og hurtigste wi-fi-standard. For at spare på strømforbruget kan mobilen selv justere, hvornår wi-fi skal være aktivt, og den kan også optimere signalet, så det distribueres intelligent mellem aktive apps, så download eksempelvis ikke forstyrre kvaliteten af et videokald.

Den stærke grafikmotor og hurtige skærm gør Galaxy S22 Ultra oplagt til gaming. Foto: Alt om Data

Batteriet er 5.000 mAh. Vi opnåede næsten to dages levetid på en opladning ved blandet hverdagsbrug med lidt webbrowsing, sociale medier, mails, foto- og videooptagelse samt lidt gaming. Læs også: Samsung lancerer robotstøvsuger med LiDAR-sensor og kæledyrspleje Der kan oplades ved at op til 45 W, hvilket giver fuld opladning på lidt over en time. Der følger dog ingen oplader med, kun et USB C-kabel. Trådløs opladning kan se ved 15 W, og der er også mulighed for at dele strøm fra mobilen med andre enheder via omvendt trådløs opladning. Galaxy S22 Ultra har således alle de batterimuligheder, man kan forvente af en førsteklasses topmobil, dog ikke helt samme ladehastighed som nogle af de kinesiske konkurrenter. Ultrapræcis pen S-Pennen er placeret i bunden af mobilen og klikkes ud med lille tryk i enden, præcis som vi kender det fra Note-mobilerne. I sin udformning er den mere eller mindre identisk med tidligere versioner, men der er faktisk sket betydelige forbedringer. Den er, ligesom mobilen, IP68-certificeret til vand- og støvtæthed, og så er præcisionen blevet markant bedre. Smartere teknologi gør det muligt at forudsige dine bevægelser med ret høj nøjagtighed. Det betyder, at latenstiden er tre gange mindre end tidligere modeller. Vi er helt nede på 2,8 ms. I praksis mærkes slet ingen forsinkelse. Det føles, som om du skriver direkte på et stykke papir. En fornemmelse, der kun forstærkes af, at der nu er tilsat lydeffekter, som genskaber lyden af en blyant på et stykke papir. Genkendelse af din håndskrift er også blevet bedre. Det er ret imponerende, hvor godt mobilen formår at tyde vores vore håbløse kragetæer.

Galaxy S22 Ultra forvandler sig til en notesblok, så snart du tager pennen ud. Du behøver ikke låse mobilen op for at skrive simple noter. Foto: Alt om Data

Der er også kommet et par nye features, eksempelvis Quick Note, som gør det nemt at gemme indhold i en note direkte via browser, galleri eller beskeder. Dertil kommer Collaboration View, som gør det muligt at foretage pen-indstillinger på mobilen, mens du tegner eller skriver på en Samsung-tablet. Det er en fuldblods S-Pen, trådløst forbundet til mobilen, så du har mulighed for at anvende “Lufthandlinger” til eksempelvis fjernstyring af kamerapræsentationer og meget andet. Penne udvider således mobilens muligheder betydeligt, hvis du gør den til en del af din daglige brug af mobilen. Er man ikke lige pen-typen, kan du blot stikke den i mobilen og aldrig mere tænke på den. Det er en ren bonusfeature i en forvejen komplet mobil. Intelligent kamera På papiret ser det ikke ud, som om der er sket det helt store med kameraet siden sidste års topmobil, Galaxy S21 Ultra. Faktisk er den grundlæggende konfiguration stort set identisk. Der er 108 MP hovedkamera, to telekameraer, med henholdsvis 3 x og 10 x optisk zoom samt et 12 MP ultravidvinkel-kamera med 120 graders synsfelt suppleret af laser autofokus. Læs også: Samsung Galaxy Book Pro 360 [TEST]: Den nye konge af de konvertible Sensoren i hovedkameraet er dog vokset, så du får mere lysstærke pixels, og der er desuden tilsat nyt antirefleksivt glas på linserne, som giver klarere billeder, men det er først og fremmest i kraft af en stærkt forbedret motor til kunstig intelligens, at kameraet kan tilbyde et stort antal nye funktioner. Portræt-funktionaliteten er generelt forbedret, så kameraet er skarpere til at forstå, hvad der hører til personen i fokus – hår, skæg osv. – og hvad der hører til baggrunden. Det er sjældent, den skyder galt. Derfor har Samsung dristet sig til at tage funktionaliteten et skridt videre, så portrætfunktionen også fungerer i nattilstand, med 3 x zoom og endda med kæledyr som model. Samsung lover, at dyrets pels bliver fint separeret fra baggrunden. Vi havde ikke et kæledyr til rådighed, kun et syntetisk pelstæppe. Som det ses på testbilledet nedenfor, kan Galaxy S22 Ultra godt skelne pelsen fra gulvtæppet i baggrunden, dog bliver nogle af hårene lidt slørede i spidserne.

Vi havde ikke et kæledyr at teste på, så det lådne tæppe her får lov at demonstrere kameraets evne til at separere pelset behåring fra baggrunden. Foto: Alt om Data

Læs også: Samsungs nye smartwatch kan bruge Android-apps: Her er Galaxy Watch4 Portræt-funktionaliteten er også ført videre til videooptagelser, hvor det nu er muligt at skabe et lækkert filmagtig look, med slørede for- og baggrund omkring personerne i fokus. En funktion, som vi også har set på Apples seneste topmobiler. I Galaxy S22 Ultra er der mulighed for styre graden af sløring. Funktionen virker ganske fint. Så fint, at der er sjældent, at vi vælger at optage standardvideo, efter at den er kommet til. Det er dog ret besynderligt, at man på dansk har valgt at kalde funktionen “Stående Video”. Et eksempel på funktionen herunder:

Videokameraet er ligeledes forbedret med en ret overlegen ny funktion, der sørger for at holde en person eller en gruppe af personer inden for rammen af billedet. Kameraet fikserer fokus på ansigterne og skifter vinkler samt zoomer ind og ud for at holde dem i centrum. Funktionen er også tilgængelig på forsidens selfiekamera. Se et eksempel herunder. Mobilen står helt stille under optagelsen. Det er Auto Framing-funktionen, der ændrer kameraets vinkel, når personen flytter sig.

Kameraet er nu også selv i stand til at justere billedfrekvensen mellem 60 Hz og 120 Hz under videooptagelser, så resultatet bliver optimalt, uanset lysforhold. Med automatisk optimering drevet af kameraets kunstige intelligens er der i det hele taget gjort rigtig meget for, at du får det bedste ud af det ret avancerede kamera uden at skulle gøre noget for det eller være en haj til kamerateknologi. “Tag ét funktionen”, som blev introduceret sidste år, giver, med et enkelt klik på udløseren, en række forskellige stillbilleder og videoer, der gør brug af kameraets mange muligheder, så man en hel palet af interessant skud bagefter. For den, der derimod ønsker at nørde helt igennem, er der nu mulighed for at skyde stillbilleder i 16-bit raw, så man kan give den fuld gas med efterbehandling. Det sker via appen Expert Raw, som man downloader gratis i Samsungs app-butik. Her får man en mere professionelt brugerflade med direkte til adgang til klassiske kameraindstillinger som eksponering, hvidbalance m.m. Dine skud kan åbnes i den gratis Lightroom for Samsung-app, så den seriøse fotograf kan arbejde i et velkendt værktøj. Det er ret gennemført.

Brugerfladen i Expert Raw, hvor man kan skyde 16-bit raw-billeder. Foto: Alt om Data

På den måde formår Samsungs kamera at give alle en indbydende og interessent kameraoplevelse, uanset hvor dybt man har lyst til at gå ned i teknikken. Med op til 100 x digital zoom, 108 MP stillbilleder, 8K og Super Slowmotion er spændvidden enorm, og mulighederne nærmest ubegrænsede. Men vigtigst er dog, at billedkvaliteten er god. Der er sket en markant forbedring sammenlignet med sidste års Galaxy S21 Ultra, når det gælder håndteringen af besværlige lysforhold. Dunkle indendørssituationer, kunstige lyskilder eller direkte modlys forhindrer ikke kameraet i at levere flot afbalancerede resultater med stærke farver og fine detaljer. Det gælder konsekvent over hele paletten af kameraer. Der er en imponerende konsekvens i gengivelsen, uanset om du skyder med standard, vidvinkel eller de to zoomkameraer – og uanset om du skyder stillbillede eller video. Nedenfor et par billeder skudt i et dunkelt lokale med standardkamera og med 3 x optisk zoom.

Læs også: Samsung klar med kæmpe tablet til videomøder, produktivitet og underholdning Stærkere billedstabilisering gør, at video står skarpt og roligt, og den kunstige intelligens får ryddet godt op i støj og balanceret farverne, når der optages i mørke, så man kan slippe afsted med at optage, selv når lyset er meget dunkelt. Du finder ganske enkelt ikke et mere alsidigt og velydende kamera i nogen anden smartphone. En del af de avancerede features, som eksempelvis Super Resolution og nattilstand kan nu bruges direkte i populære sociale medie apps som Instagram og Snapchat. Selfiekameraret følger rigtig fint med de øvrige kameraer, og selv om det på papiret er næsten umuligt at skelne fra Galaxy S21 Ultras selfiekamera, gør mange af de forbedringer, som man finder på bagsidens kamera, sig også gældende her, ligesom det også har fået mange af de samme nye features, inklusive de stærke nategenskaber. Mere for pengene Med et kamera af denne kaliber og en S-Pen oveni, er der ikke nogen mobil på markedet, der leverer et højere niveau af kvalitet og funktionalitet. Men er Galaxy S22 Ultra i virkeligheden for meget af det gode? Det er ikke nødvendigvis alle, der vil udnytte både det stærke kamera og pennen. Man får dog ikke det ene uden det andet. Man er nødt til at betale for hele pakken, hvis man ønsker bare én af egenskaberne. Man kunne derfor stå med en følelse af, at man betaler for noget, man ikke bruger. Men det er der faktisk ikke nogen grund til at bekymre sig om. Galaxy S22 Ultra koster nemlig kun 100 kr. mere end sidste års Galaxy S21 Ultra, der ikke havde en pen, og 300 kr. mindre end sidste version af Note’en, der ikke havde så stærkt et kamera. Læs også: Test af Samsung The Frame: En nydelig ramme om din tv-oplevelse Du får således de stærkeste egenskaber fra Samsungs to bedste mobiler uden at betale mere end prisen for én af dem. Derfor er der ikke så meget at betænke sig på, hvis du vil have det ultimative fra Samsungs mobilunivers. Galaxy S22 Ultra har det hele.

