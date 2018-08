Test: Sløj topmobil fra Sony

Sony burde have alle forudsætninger for at lave fremragende mobiler. Den gigantiske elektronikproducent kan lave forrygende lyd, billede og foto. Det er derfor en gåde, hvorfor Xperia XZ2 så alligevel er så undervældende en oplevelse.

Følger flokken

På designet har Sony valgt at følge flokken fremfor at holde fast i sit ellers karakteriske kantede design. Xperia XZ2 har et generisk afrundet look, og mobilen er beklædt med glas på bagsiden. I vores øjne er det et ringere valg end eksempelvis aluminium, da glasset gør mobilen glat og modtagelig overfor fedtfingre.

Fingeraftryklæseren er rykket til bagsiden, istedet for den ellers ret geniale placering på powerknappen, som den har haft på forgængerne.

Xperia XZ2 tilbyder ikke ansigtsgenkendelse, som ellers er ved at være standard for de fleste topmobiler nu til dags, så du er nødt til at fumle fingeren rundt på bagsiden for at åbne mobilen, hvis altså ikke du vil bruge adgangskode.

Sony Xperia XZ2 Pris: 5999 kr.

Skærm: 5,7” 18:9, Full HD+, LCD

Processor: Snapdragon 845

Ram: 4 GB

Drev: 64 GB, microSD-port

Batteri: 3180 mAh, lynopladning

Kamera: 19 MP 1/2.3”-sensor (F2.0), 4K / 5 MP (F2.2), FHD på fronten

Styresystem: Android 8.0

Vægt: 198 gram Alt om DATA siger: »Stærk ydelse, fin batterilevetid, god lyd og smågimmicks som 3D-scanning og vibrationseffekter redder ikke Xperia XZ2 fra at være en skuffende topmobil. Kameraet er kedeligt, og essentielle features som ansigstgenkeldelse og headset mangler. « 3½ af 5 stjerner

Sony ligger sig ligeledes i strømmen af producenter, der dropper jackstik til hovedtelefoner. I modsætning til stort set alle andre har Sony dog valgt ikke at kompensere med et ordentligt headset til USB C-porten.

Der er kun en adapter med, så du kan koble dit gamle headset i – hvis altså du husker at få adapteren med dig og ikke kommer til at glemme den et sted.

Føl filmen i fingrene

Sony har dog gjort en del for at opdatere lyden i de indbyggede højttalere. Med digitale tryllerier formår de at frembringe en imponerende surround-simulation, som gør sig godt til spil og film.

Producenten har endda taget medieoplevelsen et skridt videre ved at supplere lyden med vibrationer, så du føler handlingen i fingrene. Det er ligeså fjollet som det lyder, og en feature, vi hurtigt slog fra.

Skærmen står flot, lysstærkt og med fine farver, dog blegner den lidt, når du ser den fra skæve vinkler. Mobilens ydelse er helt oppe i den bedste ende af skalaen. På rå regnekraft formår den at banke alle aktuelle Android-konkurrenter af banen.

Også batterilevetiden er i den bedre ende med et par dage på en opladning, og opladningen foregår relativt hurtig via den medfølgende lyn-oplader.

Skuffende kamera

Det, der virkelig skiller de nyeste topmobiler fra hinanden, er kameraerne. De fleste konkurrenter har minimum to kameraer på bagsiden, hvilket udvider fotomulighederne betragteligt. Sony holder sig til et enkelt kamera. Og det er ikke engang et særligt godt et af slagsen.

Den relativt lille blænde gør billederne lysfattige og halvkedelige at se på. Selfiekameraet på fronten er dog glimrende. Det leverer en flot farvegengivelse og formår at få mange detaljer med.

Som på forgængeren kan kameraet også bruges til at scanne 3D-billeder. Denne gang gælder det også frontkameraet. Det er blevet lettere at scanne, og mulighederne er udvidet en del. Blandt andet kan du nu få tilsendt en fysisk 3D-figur af din scanning via et samarbejde med PostNord.

Det er en interessant feature, og Sony har haft held med at implementere den på fornuftig vis, men det er en niche-funktion, som næppe kommer til at rykke det store hos køberne.

Ikke godt nok

Xperia XZ2 er en velfungerende smartphone med god ydelse, fin batterilevetid og flot skærm. Men det er ikke en mobil, der brager igennem på nogen punkter. Tværtimod er den åbenlyst bagud på vigtige felter. Og det holder ikke, når vi er oppe i denne prisklasse, hvor konkurrencen er så benhård.