OnePlus 6: Uanselig Android-mobil til ualmindelig skarp pris

OnePlus 6 er blandt de mest ventede mobiler i 2018. Og det er ikke fordi, den kan mere end de andre. Det er fordi, den kan nogenlunde det samme til en pris, der er betydeligt lavere end alle de andre topmobiler.

I virkeligheden er den derfor ikke noget særligt spændende bekendtskab. Ikke når man allerede har haft årets topmobiler fra Huawei, Samsung og Sony i hænderne. For OnePlus 6 bidrager ikke med meget nyt.

Følger flokken

I stedet for aluminum, som klædte den mere stilfulde forgænger, har man desværre valgt at følge med strømmen og forsyne mobilen med glas på bagsiden. OnePlus 6 har desuden fået kant-til-kant-skærm med det velkendte notch i toppen, ligesom iPhone X og andre konkurrenter.

OnePlus 6 Features: 4/5 stjerner Ydelse: 4.5/5 stjerner Skærm: 4/5 stjerner Kamera: 4/5 stjerner Batteri: 4/5 stjerner Design: 4/5 stjerner Pris: 5/5 stjerner I alt: 4 stjerner Sammenfatning Alt om DATA siger:

»OnePlus 6 giver dig alt, der skal til for, at du føler, at du er med på det nyeste. Kameraet kunne være bedre, men ellers er der ikke meget at sætte en finger på. Det er ikke en mobil, der bringer meget nyt til bordet, men til prisen finder du ikke noget bedre.« Nøgletal

Pris: 3899 kr.

Skærm: 6.28” AMOLED, 19:9, FHD+

Processor: Snapdragon 845

Ram: 6 / 8 GB

Drev: 64 / 128 / 256 GB

Kamera: 16 MP, 20 MP, f/1.7, OIS, 4K 60 fps / 16 MP, f/2.0, FHD 30 fps

Styresystem: Android 8.1 + OxygenOS

Det er således ikke en mobil, der skiller sig særligt ud, men den er ganske nydelig, og så skal OnePlus have ros for at bevare jackstikket. Alt andet havde dog også været dårlig stil, når man ikke har lagt et headset i æsken.

Se også: Huawei Mate 10 Lite [TEST]: Enormt meget mobil for pengene

FIngertrykslæser er der også, placeret på bagsiden, men om du overhovedet får brug for den, er ikke sikkert, for ligesom forgængeren har OnePlus 6 ansigtsgenkendelse, så du kan logge på bare ved at kigge på den. Den fungerer fint i almindeligt lys, men ikke om natten.

Fin skærm

Skærmen står glimrende på trods af, at opløsningen ikke er specielt imponerende. Der er smæk på farver og kontrast. Måske endda lige lovlig meget, men den er ikke desto mindre behagelig at kigge på, uanset hvilken type indhold, der er tale om.

Lyden har også fået et løft. Den ikke så god som i de bedste konkurrenter, men god nok til at du fint kan spille og se YouTube uden nødvendigvis at finde hørebøfferne frem.

Se også: Sony Xperia XZ1 [TEST]: Smartphone uden nonsens

Fuld af power

Processorkraften leveres af den nyeste Snapdragon-processor, og som man kunne forvente ligger ydelsen derfor på niveau med den stribe af andre Android-mobiler, der lige nu sendes på markedet med samme chip. Det kan man da heller ikke klage over, for det er en ydelse helt oppe i den højeste liga. Med op til 8 GB ram leverer OnePlus 6 samtidig rigelig med overskud til tunge spil og multitasking.

Batteriet leverer ikke meget mere end den ene dags levetid man som minimum bør forvente, men den medfølgende Dash-oplader sikrer lynopladning i en klasse helt for sig. Du har en fuldt opladt mobil på lidt over en time.

Halvblege billeder

Det er på kameraet, den afgørende kamp mellem topmobilerne i øjeblikket står. Og her har OnePlus stadig lidt svært ved at følge med.

Kameraet er markant bedre end forgængerens, og på papiret ligger det tæt op af konkurrenternes. Der er dobbelt kamera på bagsiden med stor sensor, optisk billedstabilisering og bred blændeåbning. Lysfølsomheden er derfor høj, og skarpheden god, men der er bare ikke samme saft og kraft i billederne som på eksempelvis Huawei P20 Pro. Her er kontrast og farvestyrke betydeligt bedre.

Udvalget af funktioner er heller ikke kæmpestort, men OnePlus 6 er godt med på de nyeste features. Der er blandt andet video i 4K, 60 fps samt super slow motion, dog kun med halvt så høj framerate som de bedste konkurrenter. Til gengæld er optagelserne længere.

Se også: Razer klar med ekstrem smartphone til gameren

Selfiekameraet er af upåklagelig kvalitet. Det leverer fine farver og god klarhed, uden at detaljer i ansigtet bliver alt for udpenslede. Og så har det også, ligesom bagkameraet, en portræt-funktion, så du kan lave lækre slørede bokeh-effekter bag dine motiver.

”Bare” et knaldgodt køb

Men kan undre sig lidt over al postyret omkring OnePlus 6. Det er ikke en mobil, der bringer noget nyt til bordet. Den kan alt det, de andre kan, og den kan det nogenlunde ligeså godt. Det er udelukkende prisen, der gør mobilen til noget særligt. Ligesom sine forgængere er OnePlus 6 simpelthen bare noget så banalt som et knaldgodt køb.

Se også: Smartphones [STORTEST]: Luksus i hånden