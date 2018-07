Test: Projektor i smartphone-størrelse!

Bortset fra en tykkelse på 16 mm er Sonys nye DLP-projektor på størrelse med en smartphone med en skærm i 6-tommerklassen, men billedet, den kan vise, er noget større – helt op til 120”, lover firmaet.

Frem med saltkarret

I en pressemeddelelse lover Sony, at MP-CD1 ”leverer skarpe billeder med kraftig lysstyrke i op til to timer.” De to timer kan Alt om DATA så nogenlunde bekræfte, men de første løfter bør tages med et gran salt.

En opløsning på 854 x 480 kaldes normalt WVGA, hvor W’et står for ”wide” – bredformat. Der er således et stykke op til HD, for slet ikke at tale om FHD, som jo nærmest er minimum på en premium-smartphone i dag.

Lysstyrken på 105 såkaldte ANSI Lumen rækker ikke til business-præsentationer i et oplyst rum. Her vil det 20-dobbelte være mere passende, men det er alligevel imponerende, så meget blus Sony kan hale ud af det integrerede batteri på 5 Ah – samme størrelse, som er ved at vinde indpas i nogle halvdyre smartphones.

Frem med dåsebajerne

Ligesom ”rigtige” projektorer har MP-CD1 det bedst med at vise billeder på et lærred, men i en snæver vending går det også fint med en hvid væg.

Hvis du sidder med nogle af vennerne, og der er Champions League på agendaen, kan det blive meget sjovere, hvis I ikke skal se kampen på jeres respektive smartphones, men kan dele den – og en flok Fleggaard-dåser – foran en stor skærm.

På 90 cm afstand viser projektoren et 16:9-billede på 32” (80 cm), og er der plads til at rykke MP-CD1 et par meter længere tilbage, kommer billedet op på 90” (185 cm).

Vi havde ventet et meget grovkornet, nærmest pixeleret billede, men det subjektive resultat hænger faktisk imponerende godt sammen. Glem alt om at finstudere detaljerne i sponsorlogoerne på spillertrøjerne – de er der simpelthen ikke. Billedoplevelsen af dramaet på grønsværen er dog stadig godkendt – især når Dynamic Picture-indstillingen aktiveres.

Lyden har sværere ved at følge med, for den leveres af en indbygget højttaler, som i sagens natur må være nærmest mikroskopisk – og lyder derefter. Heldigvis er der en hovedtelefonbøsning, som også kan trække en Bluetooth-højttaler med en analog audioindgang. Så hører ingen den indbyggede køleventilator i projektoren.

Ikke til håndholdt brug

Med mindre du er vild med dogmefilm med håndholdte kameraer, er det smart at investere i et lille fotostativ og bruge gevindbøsningen på projektorens underside.

Så er det også nemmere at fokusere billedet ved hjælp af den højfølsomme skyder på siden. Ellers er placeringen mindre kritisk, for en automatisk lodret Keystone-funktion sikrer, at firkanter ikke bliver trapezformede.

Sony MP-CD1 Alt om DATA siger:

»Sony MP-CD1 er i kraft af sin størrelse en gadget, som ikke passer ind i vores projektor-karakterskala. Rent teknisk er den ikke særligt god, og den er også ret dyr, men når det gælder nuttethed og opmærksomhedsværdi, lammetæver den lige nu alt andet på markedet for sexede mobile projektorer. Derfor kvitterer vi med en anbefaling.« Nøgletal

Pris: 3200 kr.

Type: Texas Instrument DLP IntelliBright

Lærredstørrelse: 32”-120”

Opløsning: 854 x 480 pixel (16:9)

Lysstyrke: 105 Ansi Lumen

Kontrast: 400:1

Batteri: 5 Ah/2 timers drift

Lampelevetid: Op til 50.000 timer

Tilslutninger: HDMI, USB-C, USB-A, Analog Audio Out

Mål (B x H x D): 83 x 16 x 150 mm

Vægt: 280 g