Derfor kan vi ikke lade være med at tjekke mobilen

Morgen, middag og aften. I bussen, på toilettet og foran fjernsynet.

Mange danskere tjekker mobilen ustandseligt, og en undersøgelse fra Deloitte viser, at hver femte kigger på telefonen mindst 50 gange om dagen.

Og det konstante behov for at tjekke, tjekke, tjekke skyldes i høj grad, at vores hjerne er indrettet til at belønne os for at følge med i, hvad der sker omkring os, hvilket har været en vigtig overlevelsesmekanisme, siden vi gik på savannen.

Fakta: Brug mindre tid på mobilen Læg mærke til dine vaner. Hvornår griber du ud efter mobilen og hvorfor?

Ring til dine venner i stedet for at skrive til dem.

Pas på tjekkekarusellen. Lad være med at tjekke alle dine apps, bare fordi du tjekker én.

Læg mobilen væk, og lav noget andet. Kilde: Anders Colding-Jørgensen. Kilde: Anders Colding-Jørgensen.

Det fortæller Morten Munthe Fenger, der er psykolog og forfatter til bogen ”Når mobilen tager magten” .

- Det trigger vores dopaminsystem at få at vide, når der sker noget. Det giver os en følelse af, at vi holder os orienteret, siger han.

Danskerne bruger mere tid på nyheder på mobilen

Derudover er vi sociale væsener, som gerne vil føle os forbundet med flokken, og derfor frygter vi at gå glip af noget.

Problemet er bare, at vores hjerne ikke er indrettet til at kapere alle de impulser, nyheder og pushbeskeder, som hele tiden tikker ind.

- Derfor ser vi en enorm stigning i antallet af stressramte, siger Morten Munthe Fenger.

En anden årsag til, at vi bruger så meget tid på mobilen, er, at vi i højere grad end tidligere kommunikerer via beskeder i stedet for at ringe eller tale sammen ansigt til ansigt, fortæller adfærdspsykolog Anders Colding-Jørgensen.

- Når vi lægger al snik-snakken over på beskeder, så ender vi med at have dialoger, der trækker i langdrag, siger han.

Og når vi skriver en sms eller en chatbesked til en ven, opstår der samtidig det, som Anders Colding-Jørgensen kalder et "åbent feedback-loop".

Det refererer til det vindue, der opstår, fra vi skriver en besked, til vi får svar, hvor vi hele tiden føler trang til at tjekke, om der er tikket et svar ind.

- Åbne feedback-loops tiltrækker sig rigtig meget af vores opmærksomhed, siger Anders Colding-Jørgensen.

Samme mekanisme er på spil, når vi lægger et billede op på Facebook eller skriver en statusopdatering. Så skal vi tjekke, om der er kommet likes eller kommentarer.

Og ikke nok med det. Vi ender også nemt i det, Anders Colding-Jørgensen kalder tjekkekarusellen, hvor vi lige skal forbi Instagram, Snapchat og mailboksen, efter vi har været på Facebook, for det har vi vænnet os til.

Derfor er det afgørende at spotte den slags (dårlige) mobilvaner for at kunne vikle sig fri af dem, siger Anders Colding-Jørgensen.

Han tror ikke på, at det hjælper at slette sine apps, slå pushfunktioner fra eller bruge andre småtricks.

- Det handler om at dreje halsen om på sine mobilvaner i en periode og lære at fylde den tid, man bruger på mobilen, ud med noget andet. Om det så er at tegne, strikke eller svejse noget ude i skuret, siger han.

/ritzau fokus/