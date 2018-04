Nyt styresystem kan redde batteriet i din iPhone

Apple har nu valgt at lytte til forbrugerne og tage sidste års massive kritik for at gøre iPhones langsommere til efterretning.

Det skriver Ekstra Bladet.

Den amerikanske tech-gigant satte i næsten et år hastigheden ned på iPhone 6 og nyere telefoner vha. telefonens software, hvis batterierne i telefonerne var ved at være slidte.

Cpr-nummeret kan blive knyttet til din Facebook-profil

Ifølge Apple blev netop denne funktion indført for at hjælpe kunderne. Tidligere modeller reagerede nemlig ved at slukke, når batteriet var ved at være nedslidt. Det oplevede mange kunder dog som dybt frustrerende, og netop derfor valgte Apple at imødekomme kundernes ønsker.

Apple udgav en officiel undskyldning i december 2017, og har nu valgt at opdatere styresystemet, så kunderne altså selv kan få et overblik over batteriets tilstand og altså selv beslutte, om de vil have en hjælpende hånd eller ej.

Hvis man netop ikke vil have hjælp, kommer telefonen til at fungere som på tidligere modeller, hvor der altså er en risiko for, at telefonen pludseligt slukker i tide og utide.

Erklæret død ved en fejl - kæmper nu for at genaktivere sine data

Det kommer dog ikke helt af sig selv. Det kræver, at du opdaterer din telefon til iOS 11.3. Efter du har opdateret telefonen, kan du finde den nye batteri-funktion i indstillinger under menuen batteri.

Her skulle der altså nu findes et punkt med navnet "batteritilstand", hvor du kan holde øje med dit batteris effektivitet.

Apples funktion med den nedsatte hurtighed vil stadig blive slået til automatisk, når dit batteri er ved at nå sin ende, men du får altså nu muligheden for at deaktivere denne funktion.

iPhone-modeller, der kan få billigere udskiftning af batteri: iPhone SE,

iPhone 6, iPhone 6 Plus,

iPhone 6s, iPhone 6s Plus,

iPhone 7 og iPhone 7 Plus,

iPhone 8, iPhone 8 Plus,

iPhone X

Det er dog ikke det smarteste at gøre ifølge Apple selv. Hvis dit batteris levetid er ved at være brugt op, er det altså i stedet en god idé at få det skiftet.

Begræns overvågningen: Slet dine apps fra Facebook

Og man kan måske godt mistænke, at et batteriskift kan være en dyr affære, men i hele 2018 har Apple sænket prisen på batteriskift som følge af den massive kritik. Prisen er således sænket fra 629 kr. til 229 kroner. Der er altså penge at spare, og det er ikke et krav at dit batteri er dødt.

Dog er ikke alle iPhone-modeller dækket af den billige udskiftningspris, men hvis du har en af de modeller, der kan få den billigere pris, er der altså penge at spare, hvis batteriet er ved at være mæt af dage.