Minitest: Samsung Galaxy S9 er en vinder

Samsung Galaxy Fordele – Verdens bedste mobilkamera

– Voldsom kraftig hardware og stærkt design Ulemper – Software spænder ben for ydeevnen

– Batteritid kunne sagtens være bedre Den vejledende salgspris på Galaxy S9 er 6.699 kroner uden abonnement.

Hvis du kigger på Galaxy S9 og sammenligner med den forgænger skal du kigge godt efter for at spotte forskellene. Begge modeller er dækket i glas og aluminium. Begge modeller har en skærm på 5,8 tommer. Og begge modeller kører Android. Men tag ikke fejl. Der er forskelle på de to telefoner.

Bemærk: Denne minitest er en kort version af meremobil.dk's store anmeldelse af Samsung Galaxy S9 og Galaxy S9+ Herunder kan du læse de vigtigste pointer fra testen

Fremragende kamera

Den mest i øjnefaldende forskel på Galaxy S9 og dens forgænger er de billeder, som den nye model producerer. Selv i meget dårlig belysning, kan kameraet skelne mellem personer og baggrunde. Og det er derfor, at Samsung Galaxy S9 har det bedste mobilkamera på markedet.

Samsung fremhæver selv, at Galaxy S9 har variabel blænde. I korte træk betyder det, at telefonen kan åbne og lukke for linsen og på den måde regulerer mængden af lys. I praksis betyder det dog ikke det helt store, da Galaxy S9 skyder fantastiske fotos.

I den fulde test af Galaxy S9 finder du en masse billeder taget med det fænomenale kameraet.

Galaxy S9 og Galaxy S9+ tager begge billeder af samme kvalitet. Den seneste forskel i kameraet er Livefokus-funktionen, som du ikke får på Galaxy S9.

Imponerende kraft med skuffende ydelse

Det er langt fra kun kameraet, som har fået en overhaling. Samsung har også for alvor opgraderet indmaden i telefonen. Det betyder, at Samsungs Galaxy S9 meget vel har titlen som verdens kraftigste smartphone.

Samsung Galaxy S9 ligner måske forgængeren, men den en bedre på en række punkter. Foto: MereMobil.dk

Til hverdagsbrug er telefonen dog ikke helt så hurtig, som man kunne forvente. Nogle animationer er langsomme og telefonen nærmest “hænger i bremsen”. Men med lidt teknisk snilde kan man faktisk gøre animationerne hurtigere.

Asien-software møder Vesten

Traditionen tro har Samsung krydret Galaxy S9 med en række software-tricks. Et af disse er de såkaldte “AR Emoji”. En slags animerede emojis, der følger brugerens ansigstmimik. Langt henad vejen ligner de Apples “Animoji” til iPhone X – de er bare ikke lige så gode.

Galaxy S9 kommer også med sin egen digitale assistent kaldet Bixby. Men Bixby er langt efter eksempelvis Googles løsning. Og selvom Bixby angiveligt kan genkende ting, kan assistenten ikke kende noget så simpelt som en skål fra Royal Copenhagen. Bixby er ikke en grund til at købe denne telefon.

Vores endelige dom over Galaxy S9

Samsung Galaxy S9 er en fremragende telefon med et fantastisk kamera. Desværre spænder Samsungs software ben for Galaxy S9, der må nøjes med den næstbedste karakter.

Hvis du har en Galaxy S8 i hånden, behøver du ikke opgradere. Behold bare S8’eren lidt endnu.

Denne minitest er skrevet af journalist Olav Fonager på basis af John G. Pedersens originale anmeldelse. Pointer og karakter er uændret, men enkelte passager kan fremstå mindre nuancerede end i den originale tekst.