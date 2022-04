Betjeningen af højttaleren er stort identisk mellem de to modeller med et volumenhjul og et par knapper til fysisk kontrol. Det er også den samme app, man bruger. Når mobilen er koblet trådløst på højttaleren med Bluetooth 5.0 er der mulighed for at styre lydindstillinger, hente opdateringer og andet via Soundboks-appen. I appen vil der også blive adgang til en ny Soundboks Direkt-streamingtjeneste, hvor Soundboks-brugere kan høre med live, når DJ’er rundtomkring i verden fyrer op for pladespillerne. Tjenesten var dog ikke tilgængelig, da vi testede.

Bassen er dens styrke og svaghed

Bassen har fået lov at fylde godt i denne højttaler. Bogstaveligt talt. Trods sit kompakte ydre rummer Soundboks Go en stor 10” woofer. Den lader sig ikke fornægte i lydbilledet. Den 1” store diskant og mellemtone tweeter må kæmpe for at trænge igennem. De øvre frekvenser kommer hurtigt kommer til at lyde lidt presset, når bassen ufortrødent pumper løs.

Det fungerer fint i nogle genrer. Moderne dansemusik, hip-hop, r’n’b og stramt produceret popmusik fra denne side af årtusindeskiftet har for det meste gode vilkår på højttaleren, hvor lydbilledet samler sig på en homogen måde, med bassen som det drivende element og de rytmiske og melodiske elementer skarpt præsenteret ovenpå.

Man skal dog ikke bevæge sig meget uden for dette spektrum af stilarter, før oplevelsen er en anden. Almindelig rockmusik, jazz og selv overproduceret populærmusik fra 1980’erne eller festmusik fra 1970’erne har højttaleren svært ved at gengive på fornuftig manér. Her bliver bassen alt for dominerende uden at gøre meget andet end at mudre lydbilledet til.

En del kan reddes ved at anvende de præindstillede lydtilstande, som er tilgængelige i appen. Skifter du eksempelvis til “Indoors”, når du er indendørs, bliver der ryddet betydeligt op i basmudderet, så det hele står klarere. Man vil i det hele taget gøre sig selv en tjeneste ved at rode lidt med lydindstillingerne, efter at højttaleren er anskaffet.

Dog kommer man ikke uden om, at der er væsentligt mere vellyd at få for pengene andre steder. Konkurrencen på denne kategori af højttaleren er spidset gevaldigt til de senere år.

En mur af lyd

Få spiller dog helt så højt som Soundboks. Selv om den er væsentligt mindre spiller Go næsten lige så højt som sin storebror, Soundboks gen 3. Med et maks. på 121 dB er vi faktisk over det niveau, man er vant til ved en festivalkoncert. I de forkerte hænder har højttaleren således alle muligheder for at lave ravage i nærområdet.

Der er endda mulighed for at koble op til fem højttalere sammen, så de skaber et endnu større lydtryk. Det kan gøres direkte på højttalerne med TeamUp-funktionen eller i appen, hvor det er muligt at indstille, hvilke højttalere der skal være højre og venstre, for at skabe et ægte stereobillede.