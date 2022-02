Læs også: En nyfortolket legende til streaming-generationen

Der er mulighed for direkte Bluetooth-tilslutning, med fine codecs som SBC, AAC og AptX. Du kan også streame til højttaleren via wi-fi, fra enten Spotify Connect, AirPlay 2 eller B&W Music-appen, hvor du kan tilføje hi-res-tjenester som Tidal og Qobuz for at streame musik i 24-bit. Airplay 2 giver mulighed for at en vis grad af multirumsfunktionalitet, men kun for Apple-brugere. Der er ingen Chromecast indbygget, hvilket er lidt surt for Android-brugerne.