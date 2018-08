Test: Bundsolid og vellydende pladespiller

Reloop HiFi Turn5 Type: Direkte drevet pladespiller

Tonearm: 230 mm S-formet aluminium

Pickup: Ortofon 2M Red MM

Tallerken: Aluminium, Ø 332 mm, 1,8 kg

Udgange: Analog RCA

RIAA/DAC: Nej/nej

Andet: Højdejustérbar arm, 4500 g/cm drejemoment, støvlåg

Farve: Sort pianolak

Mål og vægt: 46 x 37 x 16 cm / 12,8 kg

Web: soundstorexl.com Pris: 5999 kr. Plus: Varm og fyldig klang med generøs bas, god dynamik og flot fokus. Nem at bruge og nem at opgradere til endnu bedre lyd. Minus: Ikke helt så gennemsigtig og fokuseret, som man kunne ønske.

Medmindre du har været DJ de seneste år, er chancen for, at du har hørt om Reloop, ret lille. De laver nemlig DJ-udstyr som hovedtelefoner, mixere og pladespillere, og har først for nylig taget skridtet ind på forbrugermarkedet.

Den første pladespiller, vi testede fra Reloop, hed Turn3 og så egentlig ud som en pladespiller, som hvem som helst kunne have produceret. Bortset fra at den faktisk lød pokkers godt til prisen.

Hemmeligheden ligger i en meget solid plint (bunden i chassiset) og et godt mekanisk ophæng til tonearmen. Den remdrevne Turn3 har elektronisk hastighedsomskifter og leveres med en vellydende Ortofon 2M Red-pickup.

Foto: Reloop

Det samme gælder for den mere eksklusive Turn5, men her er der ingen RIAA eller digital USB-udgang som på Turn3. Men pladespilleren er endnu mere solid (faktisk er den næsten dobbelt så tung), direkte drevet og udstyret med en højdejustérbar arm.

At den ligner en Technics-grammofon, er ikke nogen ulempe – hvorfor ændre på noget, der fungerer? Her er øjeblikkelig opstart takket være et drejningsmoment på 4500 g/cm, når du trykker på startknappen. Pladespilleren har også elektroniske hastighedsomskifter til 33, 45 og 78 omdrejninger i minuttet.

12,8 kilo

Den elektroniske drift sker med en trefaset, 16-pols børsteløs motor, som er kvartstyret for præcis hastighed, og opstartstiden er kun 0,2 sekunder.

Foto: Reloop

Aluminiumtallerkenen er dæmpet med gummi på undersiden og en 5 mm gummimåtte på toppen, og drivværket er monteret i et forstærket chassis med topplade i metal, hvilende på gummierede dæmpefødder.

Det får den samlede vægt op på 12,8 kilo. Pladespilleren har med andre ord masse nok til, at den ikke er overfølsom over for vibrationer.

Justérbar arm

En af ulemperne ved mange pladespillere er, at udskiftning af pickuppen kan være krævende. Her er den effektive tonearmsmasse tilpasset langt de fleste pickupper, og med en højdejustérbar arm (0-6 mm) og aftageligt pickup-hus (headshell) er det relativt enkelt at opgradere pickuppen.

Foto: Reloop

Det kræver selvfølgelig, at pladespilleren er god nok til, at en bedre pickup kan udgøre en forskel for lyden. Endsige en forbedring. De mest simple grammofoner kommer ikke kun med en billig pickup af sparehensyn. Det giver sjældent meget mening at sætte en Ortofon til 3.000 kroner på en pladespiller til 1.500 kroner.

Den medfølgende pickup kan let opgraderes fra Red til Blue bare ved at skifte nålen. Så får man en lidt mere jævn frekvensgang og bedre sporing, men det er også muligt at skifte til Ortofon 2M Bronze og Black i PnP-version, hvilket betyder, at de har pickup-huset integreret og kan sættes direkte i armen på pladespilleren.

