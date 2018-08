Sennheiser Ambeo: En helt ny dimension til dine videooptagelser

Vi kender surroundlyd fra biografen, men den lyd, vi selv optager, når vi skyder video med mobilen, er almindeligvis flad og todimensionel.

Sennheiser har imidlertid tryllet, så deres nye Ambeo headset er i stand til at optage ”3D-lyd”, der giver dig en helt særlig rummelig fornemmelse.

Diskret design

Denne egenskab er mulig takket være binaurale mikrofoner, der gør headsettet i stand til at opfange lyden, ligesom dine ører gør det.

Man ser dem tydeligt på siden af hvert ørestykke, men det er ikke fordi, de fintfølende mikrofoner på nogen måde forstyrrer designet. Sennheiser har fået det til at gå op i en højere enhed, så mikrofoner og mikrohøjttalere forenes på nydelig vis i de bløde ørebøjler, der vikles om øret, så de sidder behageligt, uden at du skal stoppe øredutterne alt for langt ind i øret.

Det meste af teknologien sidder dog i den relativt store fjernbetjening længere nede på ledningen.

»Den tredimensionelle effekt er imponerende, når du optager lyd med Ambeo. Du føler virkelig, at videoens handling foregår rundt omkring dig. Men selv uden denne funktion er Ambeo et fremragende headset med lyd i særklasse og effektiv noise cancelling. « Nøgletal

Pris: 2350 kr.

Frekvensområde: 15 Hz - 22 kHz

Lydteknologi: Binaurale mikrofoner, Soft Limit, AD/DA-konvertering og mic preamp fra Apogee

Funktioner: 3D-lydoptagelse, Transparent Hearing, ANC, EQ

Tilslutning: Apple MFi Lightnig-stik

Betjening: Remote på ledning + app

Imponerende oplevelse

Den testede udgave af Ambeo er skabt til iPhone, men der er også en Android-version på vej. Sæt den i Lightning-stikket, så er headsettet klar til både at afspille og optage lyd.

Det sidste gør du ved at aktivere optagelse på fjernbetjeningen og så gå ind i kamera-appen og trykke Record, helt som du ville gøre, hvis du skulle optage enhver anden video. Her er forskellen blot, at Ambeo overtager lydoptagelsesfunktionen og anvender sine avancerede mikrofoner til at opfange lyden i ”3D”.

Og det er faktisk en imponerende oplevelse at lytte til. Du får en helt klar rummelig fornemmelse af, hvad der sker rundt omkring den person, der har optaget. Du hører tydeligt, hvilket retning de forskellige lyde kommer fra, og hvor de bevæger sig hen, hvis de er i bevægelse. Effekten kan ikke kun høres i et Ambeo-headset koblet på en iPhone, men i et hvilket som helst headset og fra en hvilken som helst kilde.

Førsteklasses lydteknik

Ambeo er dog ikke bare en ”one-trick-pony”, som kun er værd at købe for 3D-effekten. Faktisk er headsettet værd at investere i, selvom du overhovedet ingen intention har om at bruge 3D-funktionen.

Det er nemlig også et fremragende headset til ganske almindelig musiklytning. Der er kræset om lydgengivelsen i en grad som få andre headsets. Sennheiser har allieret sig med Apogee, som har et stort navn inden for professionel lydproduktion, hvor de skaber nogle af de bedste convertere på markedet.

Således står Apogee også bag konverteringen af det digitale signal til det analoge og omvendt. Producenten har ligeledes leveret forstærkere til mikrofonerne og deres Soft Limit teknologi, som optimerer lyden i headsettet.

Det er der kommet et særdeles velspillende headset ud af.

Oveni disse funktioner får du aktiv støjreduktion og en transparency-funktion, som via mikrofonerne lukker lyd fra omverdenen ind i headsettet, så det eksempelvis er muligt at høre, hvad der sker omkring dig, hvis du lytter til musik ude i trafikken.

Nem betjening

Det hele styres nemt fra fjernbetjeningen, og det skønne ved Lightning-tilkoblingen er, at headsettet aldrig kræver opladning, uanset hvor meget du bruger de smarte funktioner. Strømmen får Ambeo-headsettet nemlig fra din iPhone.

Der medfølger også en app til Ambeo, hvorfra du kan indstille knappernes funktioner, finjustere lyden via en grafisk equalizer og andet.

Fremragende headset

3D-lyden er imponerende og giver bogstaveligt talt en helt ny dimension til dine video-optagelser. Men selv uden denne spændende funktion er Ambeo et fremragende headset, der giver dig mobil lyd i en klasse som få andre.