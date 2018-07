Test: 6 party-højttalere der kan skabe feststemning

Der er ikke noget, der kan få folk ud på dansegulvet, som en bastung højttaler – især hvis den har diskolys.

Det vigtigste for en party-højttaler er, at den kan spille højt nok til at overdøve højlydt snakken og måske endda naboens skvattede rejsehøjttaler. Det gælder om at vise, hvem der bestemmer!

Nummer to på listen er seriøs basgengivelse, der føles som en knytnæve i solar plexus og gerne sætter bilalarmerne i gang på parkeringspladsen. Det tredje er, at den helst skal have indbygget lysshow, så man ikke behøver at have separate lamper og stroboskoplys. Og for at runde det hele af skal den helst køre på batteri, så man kan sætte sit eget lydsystem op hvor som helst.

Det er et ekstra plus, hvis højttaleren er rimelig robust, så den kan tåle at blive transporteret, og måske at nogen spilder en øl på den.

Vi tester:

iDance AC/DC TNT-3 - 2.000 kr.

JBL Pulse 3 - 2.000 kr.

Panasonic SC-UA4 - 2.500 kr.

Philips NTX400 - 4.000 kr.

Sony MHC-V71D - 5.000 kr.

Soundboks 2 - 6.325 kr.

Testkriterier

Vi bad producenterne om højttalere med solid basgengivelse og helst også en eller anden form for diskolys. Batteridrift var et ønske, men det viste sig svært at opnå, hvis de første krav skulle opfyldes.

Højttalerne er testet med streamet musik fra en playliste med væsentlig mere fokus på rock og elektronisk dansemusik (EDM), end vi plejer. Det, vi har lyttet efter, er dels om basgengivelsen er kraftig, og dels om højttalerne spiller rent og uden forvrængning, selv om der bliver skruet op for volumen. Endelig har vi bedømt robusthed, betjening, og om det eventuelle lysshow gav noget ekstra.

iDance AC/DC TNT-3

Rock In Peace

Kort batterilevetid og overraskende pæn lyd gør, at festen hurtigt fiser ud.

Når rockfans ser en højttaler med AC/DC’s navn på, begynder det selvfølgelig at klø i tegnebogen. Man ser for sig, hvordan man triller den hen til en udendørs fest og rocker hele natten lang. Og transporten er ikke noget problem, da det faktisk er en velbygget højttaler med gode hjul og ditto håndtag. Men det bliver en kort fest, for batteriet er uforklarlig kortlivet. Så det gælder om at være i nærheden af et strømstik.

Spørgsmålet er også, om der bliver så meget headbanging, for højttaleren er ikke specielt højlydt og har ikke noget særligt bastryk. Så må man i stedet satse på storebror TNT-1, der dog er dobbelt så dyr. We will not rock you!

Foto: Veibel

iDance AC/DC TNT-3 Effekt: 200 W

Bestykning: 8” bas + kompressionsdiskant

Lydkilder: Bluetooth, USB, AUX, mic/guitar

Batteritid: 2-4 timer

Mål og vægt: 44 x 36 x 21 cm / 6,9 kg

Pris: 2.000 kr.

Web: veibel.com Plus: Overraskende velbygget og let at transportere. Ingen større fejl ved lydkvaliteten. Minus: For kort batterilevetid til udendørs fester. Mangler volumenressourcer og punch i bassen.

JBL Pulse 3

Lysglad hjemmefest

I stedet for dunkende bas og blinkende lys byder Pulse på hyggemusik og lejrbålsstemning.

JBL Pulse 3 er en sjov og praktiske højttaler, ingen tvivl om det. Men er det en party-højttaler? Det må i så fald være til en meget lille hjemmefest. Den har simpelthen for små højttaler-enheder til, at man kan skrue lydstyrken ordentligt op, og bassen er for svag til, at det rykker i benene.

Årsagen er, at det meste af højttaleren er dækket af de lyspaneler, der har givet den navn. Lysshowet er helt sikkert festlig, men den lyser ikke rummet op som et diskotek. Den er snarere en hyggelig lavalampe, man kan samles om til en hyggefest og stampe takten diskret. Eller sætte ved poolen til en grillfest, da den faktisk er vandtæt.

Foto: JBL

JBL Pulse 3 Effekt: 20 W

Bestykning: 3 x 40 mm

Lydkilder: AUX, Bluetooth 4.2

Batteritid: 12 timer

Mål og vægt: 22 x 9 x 9 cm / 960 g

Pris: 2.000 kr.

Web: dk.jbl.com Plus: Vandtæt ifølge IPX7. Virkelig sjove lyseffekter. Flere kan køres som stereopar eller i party-mode. Minus: Utilstrækkelige lydressourcer til udendørs fester. Bassen er for svag til elektronisk dansemusik.

Panasonic SC-UA4

Sæt gang i hjemmefesten

Godt lydtryk og kompakt design, men unødvendigt bærehåndtag, da den ikke har batteridrift.

Panasonic SC-UA4 er et kompakt anlæg med muskler nok til at sætte gang i enhver hjemmefest. Lydressourcerne er fuldt tilstrækkelige, og bassen går rigtig dybt, så den fungerer fint med alt fra pop og rock til elektronisk dansemusik. Og hvis man får lyst til at synge karaoke, kan man bare tilslutte mikrofoner. Men den kan også være et praktisk hverdagsanlæg, da den både har cd-afspiller og radio og kan bruges som tv-højttaler.

Derimod er den, trods bærehåndtaget, ikke egnet til fester ved poolen, da den hverken har batteridrift eller er beskyttet til udendørs brug. Man får heller ikke nogen diskoteksfølelse, da lamperne kun har fast lys.

Foto: Panasonic

Panasonic SC-UA4 Effekt: 300 W

Bestykning: 2 x 5” + 4 x 1” diskant

Lydkilder: Bluetooth, USB, CD, FM/DAB+, mic

Batteritid: –

Mål og vægt: 65 x 27 x 20 cm / 6,1 kg

Pris: 2.500 kr.

Web: panasonic.dk Plus: Mange musikkilder inklusive cd. Kraftig lyd med god bas. Kompakt format. Minus: Ingen app til iOS. Mangler batteridrift. Lamper kun med fast blåt lys.

Philips NTX400

Er der fest eller hvad?

Mange lydkilder, festligt blinkende lamper og godt lydtryk til en fornuftig pris.

Hvis man vil have en sjov og højlydt højttaler til festlokalet, er Philips NTX400 en god mulighed. Den har kapacitet til at fylde et større rum med øredøvende musik og bas nok til at sætte fart i festen. Hvor kraftig den kan være, finder man først ud af, når man fyrer den særlige NX-mode af, som desværre er en kortvarig fornøjelse.

Ekstra festligt bliver det med de store blinkende ringe omkring højttaler-enhederne, selv om vi godt kunne ønske os noget mere variation i lysshowet.

Når festen er forbi, kan man let tage højttaleren med igen takket være de praktiske håndtag på siderne.

Foto: Philips

Philips NTX400 Effekt: 1000 W

Bestykning: 2 x 6,5” bas + 2 x 2” diskant

Lydkilder: Bluetooth, CD, USB, FM-radio, AUX

Batteritid: –

Mål og vægt: 82 x 29 x 30 cm / 13 kg

Pris: 4.000 kr.

Web: philips.dk Plus: Mange musikkilder. Ganske simpel betjening. Gode lydressourcer og kraftig bas. Minus: Ingen mobil-app. Lidt for monotont lysshow. NX Bass varer kun et øjeblik.

Sony MHC-V71D

Så er der party!

Sony er festens konge med øredøvende volumen, tung bas og de bedste lyseffekter.

Hvis man vil gå all-in med et festanlæg, går man ikke galt i byen med Sony MHC-V71D. Den har alle de musikkilder, man har brug for, og flere til, og kan endda sluttes til tv’et, ligesom den har dvd-afspiller. Der er masser af sjove funktioner såsom at lege DJ med gestikbetjening samt karaoke med to mikrofoner, og man kan endda bruge den som tromme.

Lysshowet er det mest imponerende i testen med 360 graders stroboskoplys. Men frem for alt har den seriøse volumenressourcer og en bas, der virkelig kan mærkes i kroppen. Alt sammen uden at lyde dårligt, uanset hvor meget man skruer op. Mest party af alle højttalerne, simpelthen!

Foto: Sony

Sony MHC-V71D Effekt: (ikke opgivet)

Bestykning: 12”, 2 x 5”, 2 x 2”

Lydkilder: Bluetooth, DVD, USB, FM, AUX, mic

Batteritid: –

Mål og vægt: 93 x 43 x 37 cm / 22 kg

Pris: 5.000 kr.

Web: sony.dk Plus: Komplet app-betjening. Imponerende lysshow. Minus: Kræver forsigtighed ved transport. Overvældende mange knapper. Bedst i test

Soundboks 2

Den går faktisk helt op til 11

Den ultimative festivalhøjttaler med et sygt højt lydniveau og batteri til hele weekenden.

Hvis man vil starte sin egen fest på festivalens campingområde, er der ikke noget bedre end Soundbox 2. Den kan både tåle hårdhændet behandling, ubehagelige temperaturer og øl i håret. Den er ikke decideret let, men to personer kan nemt bære den i håndtagene. Desuden er det den eneste party-højttaler i denne størrelsesklasse, der har et batteri, som kan holde i flere dage. Og har man et ekstra med, kan man nærmest blive ved i det uendelige.

Men frem for alt kan den spille grusomt højt og har en bas, der får buksebenene til at blafre. Det betyder slet ikke, at den lyder dårligt, for Soundbox har mere end hestekræfter nok til at bevare kontrollen over musikken.

Soundboks 2 Effekt: 122 dB

Bestykning: 2 x 10”, 1”

Lydkilder: Bluetooth, AUX

Batteritid: 40-100 timer

Mål og vægt: 66 x 43 x 32 cm / 15 kg

Pris: 6.325 kr.

Web: hifiklubben.dk Plus: Tordnende bas og vanvittigt lydtryk. Meget robust. Enestående batterilevetid. Minus: Batteriet måtte godt have været mere beskyttet. Dyr. Specielt anbefalet

