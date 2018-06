Test: 6 Over-ear hi-fi hovedtelefoner

Hovedtelefoner er ikke bare bærbar musik. Det er også hi-fi til uforstyrrede hyggestunder i stuens bedste krog

I denne test har vi valgt at se på “gammeldags” hovedtelefoner beregnet til musiklytning hjemme i stuen. Hovedtelefoner uden særlige features som trådløs forbindelse og aktiv støjreduktion, men med kabel – ligesom i de gode, gamle dage.

Med andre ord handler det om at finde husets bedste lænestol, smække benene op på fodskamlen og lytte til sin yndlingsmusik. Ren nydelse. Uden at forstyrre resten af husstanden eller irritere naboerne.

AKG K550 MKIII

Drivere: 50 mm Frekvensområde: 12 Hz – 28 kHz Følsomhed: 114 dB (1 kHz, 1 mW) Impedans: 32 ohm Maks. belastning: 200 mW Kabel: 3 m, aftageligt Vægt: 305 g (uden kabel) Web: akg.com Pris: 1699 Plus: Detaljeret lydgengivelse, der lader hånt om tallet på prisskiltet. Medrivende bas. Minus: Ikke helt så lækker byggekvalitet som de dyrere modeller. Bassen kunne være mere præcis.

AKG K550 MKIII er store – meget store – lukkede over-ear hovedtelefoner. Ørekopperne er næsten så store som cd-skiver, og ørepuderne af blødt kunstlæder og memory-skum. Det hele er i matsort plast, og trods størrelsen er der intet sprælsk over det. Kablet er blødt og aftageligt.

Konklusion

Man får rigtig meget for pengene med AKG K550 MKIII. De er behageligt og varmt selskab, som giver dig solid rock, når det er, hvad du har behov for. Men samtidig er de en overraskende præcis og nøjagtig gengiver, der kan vise forskellen på en god og en rigtig god optagelse. Og med en pris, der ligger blot en anelse over halvdelen af, hvad man skal give for de dyreste deltagere, giver de disse kamp til stregen. Så teksten med ordene “Reference Headphones” skal tages helt alvorligt.

Læs den fulde test af AKG K550 MKIII på lydogbillede.dk

Audio Technica ATH-AD900X

Drivere: 53 mm Frekvensområde: 5 Hz – 35 kHz Følsomhed: 100 dB (1 kHz, 1 mW) Maks. belastning: 1000 mW Impedans: 38 ohm Kabel: 3 m, fastmonteret Vægt: 265 g Web: eu.audio-technica.com Pris: 2972 Plus: Ultralet og luftig lydgengivelse. Bærekomforten er i top. Minus: Ikke så kraftig bas som på de bedste lukkede hovedtelefoner.

Audio Technica ATH-AD900X har tilnavnet “Air”, og det virker velvalgt. Man kan gennem det stormaskede gitter se dybt ind i konstruktionen. Audio Technica ATH-AD900X er trods deres størrelse nogle af de over-ear hovedtelefoner, som har føltes lettest at have på hovedet.

Test: Seks budgetvenlige hovedtelefoner med støjreduktion

Konklusion

Audio Technica ATH-AD900X er et par lækre hovedtelefoner, som det er ren afslapning at lytte til. Du føler dig ikke isoleret på samme måde som med lukkede modeller. Bagsiden af den medalje er, at der også slipper en del lyd ud af den åbne bagside. Så dine omgivelser må tage del i lytningen, hvad enten de ønsker det eller ej. Lydmæssigt er de særdeles vellykkede. Ikke mindst til live jazz eller klassisk musik samt vokaler.

Læs den fulde test af Audio Technica ATH-AD900X på lydogbillede.dk

Shure SRH940

Drivere: 40 mm Frekvensområde: 5 Hz – 30 kHz Følsomhed: 100 dB (1 kHz, 1 mW) Impedans: 42 ohm Maks. belastning: 1000 mW Kabel: 3 m, aftageligt, spiralsnoet Vægt: 322 g (uden kabel) Web: shure.com Pris: 1847 Plus: Velopløst og uforvrænget lyd. Udpræget neutral gengivelse af alle toneområder. Mindre: De er ikke nær så sjove at høre på som de mere baspumpende hovedtelefoner beregnet til hjemmebrug.

Shure SRH940 er hentet fra den professionelle del af Shures katalog, hvor de betegnes som en referencemodel til studiebrug. Faktisk fremhæver Shure dem som værende mere nøjagtige end de dyrere SRH1540, som til gengæld skulle være sjovere at lytte til. Noget, som i øvrigt bekræftes af vores tidligere test af disse.

Test: Pladespillere for begyndere

Konklusion

Shure SRH940 er et par hovedtelefoner stort set uden svage sider. De klarer tung rock og kompleks musik lige godt og har en for prisklassen glimrende opløsning. De behandler desuden alle frekvensbånd uden at favorisere nogen af dem. Dermed må de siges at bære deres betegnelse “Studio Reference” med rette. Det her er hovedtelefoner, som man kan have siddende på hovedet gennem en lang arbejdsdag ved mikserpulten.

Læs den fulde test af Shure SRH940 på lydogbillede.dk

Grado Prestige SR325e

Drivere: 40 mm Frekvensområde: 18 Hz – 24 kHz Følsomhed: 99,8 dB (1 kHz, 1 mW) Impedans: 32 ohm Maks. belastning: (ikke opgivet) Kabel: 1,5 m, fastmonteret Vægt: 260 g Web: gradolabs.com Pris: 2899 Plus: Lyden er detaljeret og medrivende. Lækkert og stilfuldt design. Sidder let og luftigt på ørerne. Minus: Det tykke, bløde kabel er lækkert, men for tungt til de lette hovedtelefoner. Bærekomforten kunne være bedre.

Grado SR325e ligner noget fra en svunden tid. Med den flade, læderbetrukne hovedbøjle og ørekopperne på stålholdere kunne de være fremstillet i 1960’erne.

Ørekopperne er af den omsluttende type (over-ear), men ikke så tæt som på flertallet af de andre. Det giver en let og åben fornemmelse af ikke at være spærret inde – og vil givetvis være behageligt på en varm sommerdag.

Konklusion

Grado SR325e er et nostalgisk trip på første klasse. Lyden er på én gang engagerende og behagelig, og man får lyst til at finde alle sine Miles Davis-plader frem, skænke sig en whiskysjus og læne sig tilbage i Chesterfield-lænestolen. Hvor længe man kommer til at sidde dér, er dog et åbent spørgsmål. For mens lyden er både detaljeret og behagelig fra den dybeste bund til den øverste diskant, er bærekomforten mindre overbevisende.

Læs den fulde test af Grado Prestige SR325e på lydogbillede.dk

Meze Audio 99 Classics

Drivere: 40 mm Frekvensområde: 15 Hz – 25 kHz Følsomhed: 103 dB (1 kHz, 1 mW) Impedans: 32 ohm Maks. belastning: 50 mW Kabel: Aftageligt, kevlar/OFC Vægt: 260 g (uden kabel) Web: mezeaudio.com Pris: 2999 Plus: Lækker og dyb basgengivelse. Varm klang med fokus på alle de lækre sider af musikken. Minus: Toppen er afdæmpet på grænsen til det mørke. Bassen kan blive for tung.

Fra Rumænien kommer Meze Audio 99 Classics. Og klassiske er de at se til. Ørekopperne er store og lavet i valnøddetræ. Meze Audio 99 Classics er tydeligvis lavet til nydelse. Lydbilledet er varmt og charmerende. Sæt en god live-optagelse på, og du er til koncert. “Confessin’” fra Jazz at the Pawnshop er hørt mere analytisk og knivskarpt, men sjældent mere medrivende.

Konklusion

Meze Audio 99 Classics er skabt til hyggestunder sidst på aftenen, hvor man genoplever koncertoptagelser og yndlingsalbums. De fokuserer ikke unødvendigt på detaljer, men skaber en charmerende helhedsoplevelse. Der mangler ikke nuancering eller renhed, men det handler om at formidle en medrivende oplevelse, snarere end kold analyse. Og det er jo i sidste ende det, musik går ud på. Den tunge bas vil charmere nogle og frastøde andre. Men kvaliteten er i top.

Læs den fulde test af Meze Audio 99 Classics på lydogbillede.dk

Sony MDR-1AM2

Drivere: 40 mm Frekvensområde: 3 Hz – 100 kHz Følsomhed: 98 dB (1 kHz, 1 mW) Impedans: 16 ohm Maks. belastning: (ikke opgivet) Kabel: 120 cm, aftageligt Vægt: 187 g (uden kabel) Web: Sony.dk Pris: 1900 Plus: God dynamik og solid bas. De er virkelig behagelige at have på hovedet. Ikke for dyre. Minus: Bassen er næsten over-overdrevet. Lyden er behagelig, men ikke specielt nøjagtig.

Sony MDR-1AM2 er lukkede over-ear hovedtelefoner i Sonys velkendte design med ovale ørekopper. Med et kabel på lige over en meter og kun minijack-stik er det tydeligt, at Sony har tænkt mere på mobilbrug end på lænestolslytning.

Konklusion

Sony MDR-1AM2 er hovedtelefoner til dem, der vil slappe af med at lytte til musik med maksimal komfort og mobilen som kilde. Her kommer den fjerlette og bløde konstruktion til sin ret. Og så kan man i tilgift glæde sig over, at de er en tredjedel billigere end de dyreste konkurrenter. Er du derimod ude efter er analyseredskab til at trække de allersidste detaljer ud af optagelserne, så er det et andet sted, du skal lede.

Læs den fulde test af Sony MDR-1AM2 på lydogbillede.dk