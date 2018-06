Test: Pladespillere for begyndere

Har man et brændende ønske om at starte en pladesamling, så har man brug for en grammofon. Men hvilken?

I gamle dage kunne man spadsere ind i en hvilken som helst velassorteret radioforretning og vælge pladespiller, pickup og lp’er efter ønske. I dag er udvalget meget mindre, men kvaliteten er meget højere.

Der findes dog pladespillere derude, som vi fraråder at købe. F.eks. dem, man finder på bagsiden af ugeblade, som indeholder radio, kassetteafspiller, højttalere og grammofon i ét. De er ikke pengene værd.

Vi tester Audio-Technica AT-LP60WH-BT 1.750 kr.

Rega Planar 1 2.495 kr.

TEAC TN-350 2.650 kr.

Pro-Ject Debut III RecordMaster 3.795 kr.

NAD C558 3.999 kr.

I stedet bør man se på en velrenommeret pladespiller fra en velrenommeret producent. En, som nemt kan kobles til det anlæg, man har derhjemme, eller måske et par aktive højttalere som Klipsch The Sixes. Men hvilken en skal man vælge?

Budgetklassen

Efter vores erfaring starter det omkring 2.000 kroner. Derfra og op findes der gode pladespillere, som er et godt sted at starte, uden at man bliver blanket af. Betaler man mere, får man ikke flere funktioner, men højere kvalitet og bedre lyd.

Kom i gang

I denne test har vi samlet fem pladespillere, der alle hører til budgetklassen. De koster ikke det samme, men det er, fordi vi vil prøve at finde ud af, hvor meget man faktisk må af med for at få en ordentlig, vellydende grammofon.

De har det grundlæggende til fælles. Såsom remdrift, færdigmonteret pickup og enkel betjening. Men der er forskel på kvaliteten, hvilket selvfølgelig afspejles i prisen.

Konstruktionskvaliteten er af stor betydning for, hvor god lyd man kan opnå. En pladespiller er en mekanisk indretning med en følsom pickup, som kan opfange vibrationer, støj og interferens og forplumre lyden. Derfor er den mekaniske kvalitet vigtig.

Alt fra chassis over motor, tonearm, pladetallerken og underlag til pickup spiller en væsentlig rolle for, hvor god lyd man kan få. God dæmpning, mekanisk præcision og elektrisk kvalitet er afgørende.

Billig i alle led

Sjældent har det været så tydeligt, at prisen afspejler, hvad man får for sine penge.

Audio-Technica AT-LP60BT Type: Remdrevet fuldautomatisk pladespiller Tonearm: Letmetal Pickup: Audio-Technica Dual Moving Magnet Pladetallerken: Aluminium Udgange: Analog 3,5 mm minijack RIAA/USB: Ja/nej Andet: Bluetooth, støvlåg Farve: Sort, sølv, hvid Mål og vægt: 36 x 9,8 x 35,6 cm / 3 kg Pris: 1.599 kr. Web: bergsala.dk Plus: Fuldautomatisk pladespiller med nem betjening til en okay pris. Minus: Farveløs lyd, billig konstruktion, følsom over for vibrationer.

Japanske Audio-Technica er et stort navn inden for pladespillere, og de leverer pickupper til mange andre grammofoner end deres egne. Det med analog lyd er noget, de kan bedre end de fleste, og Audio-Technica-logoet findes også på flere af de bedste hovedtelefoner, vi har testet.

Audio-Technicas LP60 med Bluetooth er langt fra den kvalitet, vi oplevede med LP120 og LP5. To pladespillere fra samme producent, som er meget bedre køb og pengene værd, selv om de er dyrere end denne. Men hvis man går mere op i pris end lydkvalitet, kan LP60USB uden Bluetooth være et bedre køb. Den er i hvert fald billigere.

Den bedste budgetgrammofon

Rega viser, hvorfor de regnes for nr. et på markedet, når det gælder lyd for pengene.

Rega Planar 1 Type: Remdrevet manuel pladespiller Tonearm: RB110, aluminium Pickup: Rega Carbon (MM) Pladetallerken: 28 mm polyoxymethylen Udgange: Analog RCA RIAA/USB: Nej/nej Andet: Støvlåg Farve: Sort, hvid pianolak Mål og vægt: 44,4 x 11,4 x 35,5 cm / 4,2 kg Pris: 2.495 kr. Web: medlyd.dk Plus: Vanvittigt festlig og medrivende pladespiller med spandevis af dynamik og spilleglæde. Minus: Lidt afslappet diskant. Bedste køb

Rega er en af de få producenter, der har holdt stand, selv om de er blevet udfordret af cd’er, MiniDiscs og senest musik-streaming. Det er de omsider blevet belønnet for i form af et luksusproblem: De kan simpelthen ikke lave pladespillere nok til at imødekomme efterspørgslen.

På high-res jazzudgivelsen Quiet Winter Night kommer klangfarverne godt frem i lydbilledet, og Planar 1 står ikke i vejen for atmosfæren på optagelserne. Lyden mangler lidt af den finstemte og distinkte luftighed i diskanten, der kommer med en bedre pickup, men man finder næppe bedre lyd til prisen.

Letanvendelig allround-grammofon

Pladespilleren fra TEAC lyder omtrent, som den ser ud, og er et godt valg både æstetisk og lydmæssigt.

TEAC TN-350 Type: Remdrevet manuel pladespiller Tonearm: S-formet, aluminium Pickup: Audio-Technica AT95E (MM) Pladetallerken: Stål Udgange: Analog RCA RIAA/USB: Ja/ja Andet: Hastighedsomskifter, støvlåg Farve: Valnød, matsort Mål og vægt: 42 x 12 x 34 cm / 4,8 kg Pris: 2.650 kr. Web: teac-audio.eu/en Plus: Velafbalanceret lyd og overskuelig betjening. Nem at opgradere. Minus: Får dig ikke til at stampe takten på samme måde som de bedste pladespillere.

Pladespilleren fra TEAC koster mere end de billigste grammofoner, men det er der en grund til. Her mener jeg ikke kun designet med sølvgrå detaljer på et chassis i valnød, men også hvad der bor inde i pladespilleren.

TEAC TN-350 er både en tiltalende og velspillende pladespiller. Ikke alene har den udseendet med sig, den er også en fornøjelse at bruge. Desværre virker det, som om der er et uforløst potentiale. Lidt synd, for med både RIAA og USB får man meget for pengene i TEAC-pladespilleren, men lyden står ikke helt mål med resten.

Plademesteren

Gør noget ud af pladesamlingen med en grammofon, der også er et pænt møbel.

Pro-Ject Debut III RecordMaster Type: Remdrevet manuel pladespiller Tonearm: Aluminium Pickup: Ortofon OM10 (MM) Pladetallerken: 1,3 kg stål Udgange: Analog RCA RIAA/USB: Ja/ja Andet: Elektronisk hastighedskontrol, støvlåg Farve: Sort, hvid eller rød pianolak, valnøddefinér Mål og vægt: 41,5 x 11,8 x 32 cm / 5 kg Pris: 3.795 kr. Web: tekni-fi.dk Plus: Velbygget og vellydende pladespiller, der ikke kræver meget af brugeren. Minus: Formår ikke helt at engagere. Lidt tam dynamik trækker ned.

Man kan næsten ikke gå galt i byen med en pladespiller fra Pro-Ject. Ligesom Rega laver de nogle af de bedste grammofoner i de overkommelige prisklasser, men også nogle seje high-end-pladespillere for feinschmeckere.

Pro-Jects pladespiller er et godt valg for dem, der kan lide behagelig lyd og et design, der passer ind i et pænt møbleret hjem. Den lyder bedre end de allerfleste billige grammofoner, vi har testet, og er de ekstra hundredelapper værd sammenlignet med f.eks. TEAC TN-350. Men det er ikke den bedste.

Skinnet bedrager

NAD giver konkurrenterne baghjul med en pladespiller, der har det lille ekstra.

NAD C558 Type: Remdrevet pladespiller Tonearm: Aluminium Pickup: Ortofon OM10 (MM) Pladetallerken: Glas Udgange: Analog RCA RIAA/USB: Nej/nej Andet: Støvlåg Farve: Mat koksgrå Mål og vægt: 43,5 x 12,5 x 34 cm / 5,5 kg Pris: 3.999 kr. Web: hifiklubben.dk Plus: Suveræn kontrol, rigelig bas, åben og medrivende lyd. Minus: Ser billig ud. Bedst i test

Siden NAD tog verden med storm for over 30 år siden, har de været med til at definere begrebet “meget for pengene”. Det gjaldt især deres forstærkere, som vendte op og ned på folks opfattelse af overkommelig hi-fi.

NAD C558 vinder ingen skønhedskonkurrencer, men den vinder denne test. Det tager ikke mere end et par takter, før musikken får fat og engagerer lytteren. Mellemtonen er åben og rig på detaljer, og fokus er godt uden at være knivskarpt. NAD C558 ser muligvis ikke ud af så meget, men lyden er der bestemt ikke noget i vejen med.

