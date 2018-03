Gruppetest af trådløse ørepropper: Apples AirPods overrasker

Trådløse hovedtelefoner er kommet for at blive, og efterhånden som teknologien er blevet bedre, er også muligheden for at skrotte den sidste stump ledning – forbindelsen mellem højre og venstre side – blevet en realitet.

Resultatet er de helt trådløse hørepropper, som mere eller mindre elegant stikker ud af ørerne og fylder dit hoved med musik. Vi er ved at være et par generationer inde i denne nye type hovedtelefon, og det har ikke været en helt let overgang. Mange producenter har døjet med udfald i forbindelsen mellem de to sider. Nogle har stadig disse problemer, omend omfanget er blevet mindre, mens andre lader til at have løst gåden.

Langt bedre end forventet

Vent med at dømme, til du har hørt dem.

Apple AirPods Bluetooth Stemmestyring Vægt: 16 g Batteri: 5 timer, 20 ekstra i etui Pris: 1.210 kr. Web: apple.com Plus. AirPods spiller overraskende godt, har lang batterilevetid og let tilslutning. Minus: Styringen via Siri er mildt sagt elendig. Pasformen er alt for løs.

Apples AirPods behøver næppe nogen introduktion, da de for mange er blevet indbegrebet af, hvad der forstås ved helt trådløse høretelefoner. Kønne er de ikke, men de sælger alligevel som varmt brød, og vi kan godt forstå hvorfor.

Apple AirPods vil for mange være det perfekte supplement til deres iPhone. De hvide propper har da også flere kvaliteter, som særligt æblefans vil sætte pris på. Parringen med telefonen går let og smertefrit. Batterilevetiden er utrolig god, og du kan bruge dem på tværs af alle dine iDevices.

Pasform og styring af musikken fortjener dog nogle hug. De sidder for løst, og stemmestyring via Siri er noget knald. Heldigvis er lydkvaliteten overraskende god og prisen i den fornuftige ende.

Vil og koster for meget

Bragi gaber over for meget og taber sutten i forsøget.

Bragi The Dash Pro Bluetooth Vandtætte (IPX7) Touch-styring Alexa, accelerometer, pulsmåler 4 GB indbygget hukommelse Vægt: 26 g Batteri: 5 timer, 25 ekstra i etui Pris: 2.599 kr. Web: bragi.com Plus: Imponerende lang batterilevetid, god pasform og glimrende lydkvalitet. Minus: De mange funktioner forvirrer mere, end de gavner. Ingen indbygget equalizer og bøvlet styring.

Bragi var blandt de første med helt trådløse hørepropper. Første forsøg fik dog en blandet modtagelse. The Dash Pro er en videreudvikling af disse, der særligt fik hug for dårlig batterilevetid og udfald i forbindelsen mellem propperne.

Bragi The Dash Pro er et ambitiøst stykke elektronik, som måske vil lidt for meget på én gang. Her er indbygget pulsmåler, accelerometer og understøttelse af Alexa. Overfladen af propperne er berøringsfølsom, og du får klokken at vide, når du trykker to gange i venstre side. Men er det nødvendigt? Heldigvis sidder de også godt fast i ørerne, spiller godt og har lang batterilevetid.

Desværre er prisen endnu alt for høj, ligesom der stadig er lidt bøvl med styringen og forbindelsen.

Fremragende sportspropper

Jabra møver sig ind i dine øregange og bliver siddende.

Jabra Elite Sport Bluetooth Pulsmåler Sved- og vandafvisende (IP67) Vægt: 13 g Batteri: 4,5 timer, 9 ekstra i etui Pris: 1.999 kr. Web: jabra.com Plus: Fremragende pasform og glimrende lydkvalitet. Minus: Knapperne er lidt hårde at trykke på, og de kan blive lidt ubekvemme at have på over længere tid. Bedste køb

Jabra har ligesom Samsung fintunet deres i forvejen glimrende hørepropper og gjort dem endnu bedre. Nyeste udgave af Jabra Elite Sport byder derfor på længere batterilevetid, som stort set var det eneste, vi klandrede dem for sidst.

Jabra Elite Sport er for tiden nogle af de bedste trådløse hørepropper på markedet. Hvad enten du kun vil bruge dem til sport eller også vil bruge dem i hverdagen, vil du ikke blive skuffet. De sidder ufattelig godt fast i øregangene og spiller samtidig fremragende.

Den tætte forsegling kan blive lidt anstrengende ved længere tids brug, ligesom vi gerne havde set et større batteri i det i forvejen tunge etui. Det er dog småting, og Jabra er stadig et godt køb.

Overraskende gode

Optoma beviser, at skinnet kan bedrage.

Optoma NuForce BE Free8 Bluetooth Vand- og svedtætte (IPX5) Vægt: 11 g Batteri: 4 timer, 12 ekstra i etui Pris: 1.420 kr. Web: komplett.dk Plus: Optoma BE Free8 spiller godt og har masser af bas. Etuiet kan lade propperne op tre gange. Minus: Etui og propper er lidt grimme, og pasformen er et problem. Der er ingen volumenkontrol. Specielt anbefalet

Optoma NuForce BE Free8 er et godt bevis på, at man ikke skal dømme en bog på dens omslag. Kønne er de ikke. Heldigvis spiller de ganske godt og kan særligt spille meget dybt.

Det medfølgende etui er lidt stort, og pasformen kan være et problem. Ryst for meget på hovedet, og de falder ud. Her er en IPX5-certificering, som gør dem egnede til sport, ikke meget bevendt. Prisen taget i betragtning er de dog stadig et særdeles attraktivt bud på helt trådløse hørepropper

Er lavet til sport

Samsung retter diskret op på fortidens fejl.

Samsung Gear IconX (2018) Bluetooth Touch-styring, 2 x 4 GB til musik Accelerometer, pulsmåler Vægt: 16 g Batteri: 5 timer, 5 ekstra i etui Pris: 1.999 kr. Web: samsung.com Gear IconX version 2.0 Plus: De nye IconX holder fint strøm, sidder fast i ørerne og spiller helt hæderligt. Minus: Etuiet burde give en ekstra opladning, ligesom der mangler en app til iOS.

Vi har tidligere testet Samsungs helt trådløse træningspropper Gear IconX og gav dem dengang solide hug for dårlig batterilevetid og problemer med Bluetooth-forbindelsen. Samsung tog kritikken til sig og har diskret sneget en ny version på gaden, der retter op på disse problemer.

Samsung Gear IconX er lavet til sport og har derfor både indbygget pulsmåler og accelerometer. Batterilevetiden var et problem i første generation, men er det heldigvis ikke længere. Du får nu fem eller syv timer, afhængigt af om du spiller fra telefonen eller den interne hukommelse. Pasformen er god, og propperne sidder fint fast i ørerne.

Lyden kunne dog trænge til et lille boost, ligesom batteriet i etuiet er alt for lille. Det, vi savner mest, er dog en app til Apple iOS.

Sony rammer skævt

God lyd gør det ikke alene.

Sony WF-1000X Bluetooth ANC (Active Noise Cancelling) Transparency Mode Vægt: 13 g Batteri: 3 timer, 6 ekstra i etui Pris: 1.518 kr. Web: sony.com Plus: Sony tænker nyt med indbygget ANC. Lydkvaliteten er helt i orden. Minus: De falder for let ud af ørerne, batterilevetiden er kort, og ANC er stort set ubrugeligt.

Sony satser med deres WF-1000X særligt på pendlere, som gerne vil slippe for støjen i tog og fly. Derfor har de som de eneste indtil videre udstyret deres helt trådløse hørepropper med indbygget aktiv støjreduktion (ANC).

Sony WF-1000X satser som de første og eneste på indbygget støjreduktion. Det er godt tænkt, men effekten er meget diskret og gør desværre ikke den store forskel. Sættet plages desuden af et par problemer, som en ellers glimrende lydkvalitet har svært ved at rette op på.

Placeringen så langt ude af øret betyder, at de har let ved at falde ud. Batterilevetiden er dertil alt for kort, og vi oplevede periodiske udfald mellem højre og venstre side. Det kan I gøre bedre, Sony!

Ny dreng i klassen

YEVO 1 drukner lidt i mængden.

YEVO 1 Bluetooth Touch-styring Vægt: 16 g Batteri: 4 timer, 20 ekstra i etui Pris: 1.999 kr. Web: yevolabs.com Plus: YEVO 1 har spiller godt og har mange ekstra opladninger i det medfølgende etui. Minus: Lyden bliver mudret med Bass Booster. Vi oplevede problemer med touch-funktionen.

Med de trådløse høreproppers udbredelse kommer også helt nye firmaer på banen, som kun har ét enkelt produkt på hylderne. Et sådant er YEVO Labs, som står bag YEVO 1. På papiret ser de godt ud, men kan de nu også hamle op med de mere etablerede mærker?

YEVO 1 fra YEVO Labs er på overfladen et fint sæt trådløse propper, men har et par ting, der taler imod dem. De formår slet og ret ikke at skille sig nok ud, hvilket især er et problem, når de kommer fra en helt ny spiller. Lydkvaliteten er efter lidt justering godkendt, og propperne sidder fint fast i ørerne. Dertil er de 20 timer ekstra batteri i etuiet ganske imponerende.

Desværre føles og ser selvsamme etui billigt ud, og touch-funktionaliteten på siden af propperne drillede.

