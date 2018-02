Test af 4 soundbars: Klip kablerne i tv-stuen

Surround-anlæg er gået fra at være allemandseje til at blive en smal niche. Det har soundbars sørget for, efter at de har indtaget nærmest enhver tv-krog.

En soundbar er en aflang højttaler, der næsten ikke ses, idet den ligger eller hænger under tv’et. En enkelt højttaler erstatter hele det gamle surround-system. Eller rettere, ikke helt. For mens de bedste af dem leverer ret god lyd og endda kan bruges til musiklytning i stereo, så formår de ikke helt at simulere ægte surround. Især ikke for seere, der ikke sidder midt foran tv-skærmen.

Og hvad enten det er lyden af biler, der kommer bagfra, en fjende, der dukker op, eller raslen af løvtræer, når man befinder sig i en skov, så mister man værdifuld information, hvis surround-lyden ikke er på plads.

Løsningen

For nogle soundbars findes der en simpel løsning: Tilføj trådløse baghøjttalere! En del soundbars kan grupperes trådløst med et par multirumshøjttalere, så sidstnævnte fungerer som baghøjttalere – og dermed give ægte surround-sound i stuen. Og fordi de er trådløse, er de langt mere placeringsvenlige end deres kablede slægtninge.

Forudsætningen er, at alle højttalerne understøtter det samme multirumssystem, hvilket som regel betyder, at de skal være af samme mærke.

Subwoofer

Det er ikke alle soundbars, der har subwoofer. Men vi mener, at det er nødvendigt for at tilføre troværdig bas til hjemmebio-oplevelsen. Gudskelov findes der en trådløs sub til de fleste multirums-soundbars, mens subwooferen følger med i æsken hos andre. Her har vi medtaget en subwoofer til alle systemer, hvor den ikke er inkluderet i forvejen.

Sådan testede vi

Når man skal sætte sådan et multirumssystem i surround op, skal man altid læse brugsanvisningen, da der er forskellige måder at sammenkoble elementerne på. Anlæggene blev testet enkeltvis i vores testrum med soundbaren placeret liggende på et tv-møbel foran tv’et og de trådløse satellithøjttalere symmetrisk på hver side, lidt bag lyttepositionen. Subwooferen stod på venstre side af tv’et, men vi prøvede også med Sonys flade sub under sofaen.

Som film har vi brugt Mad Max: Fury Road på Ultra HD Blu-ray, mens musik i surround er den klassiske hi-res musikudgivelse Northern Timbre med Ragnhild Hemsing og Tor Espen Aspaas. Som stereomusik brugte vi Björks elektroniske ballade “Blissing Me”, Martha Wainwrights folk-ballade “Proserpina” og – for at rocke båden lidt – A Perfect Circles “Counting Bodies Like Sheep to the Rhythm of the War Drums”. Alt sammen i cd-kvalitet fra Tidal, hvor det understøttes, ellers via Spotify Connect.

Overraskende god mini

Da vi først så den lille Sony-soundbar, afskrev vi den nærmest på stedet. Men den leverer varen bedre, end vi troede.

Sony HT-MT500 + 2 x SRS-ZR5 HDMI: 1 x ud (ARC) Digital ind: Optisk, USB-A Analog ind: 3,5 mm Trådløst: Wi-Fi, Bluetooth (NFC) Streaming: Chromecast, Spotify, Deezer, YouTube, TuneIn App-betjening: Sony Music Center Subwoofer: Trådløs Mål, soundbar: 50 x 6,4 x 11 cm Finish: Sort Web: sony.dk Samlet pris: 6.938 kr. Priser: HT-MT500 - 3.740 kr. 2 x SRS-ZR5 - 3.198 kr. I alt 6.938 kr. Plus: Den lille soundbar lyder større, end den ser ud, og lyden er fin og afbalanceret. Et praktisk anlæg til en meget behagelig pris. Minus: Stereolyden er noget begrænset, og vi savner HDMI-indgange. Bedste køb

Foto: Sony

Den lille HT-MT500 er kun halvt så bred som en almindelig soundbar. Ud over at være et godt match til små tv’er er den nem at flytte rundt på og bruge som Bluetooth-højttaler, hvis man vil det. Subwooferen er også flad nok til at kunne være under sofaen.

Ud over Bluetooth har MT500 Wi-Fi og indbygget Spotify. Streaming sker via Chromecast, men det er ikke alle apps, der virker. Bl.a. ikke Tidal.

Har du ikke brug for streaming, multirum eller baghøjttalere, som i dette tilfælde er SRS-ZR5, er HT-MT300 ellers identisk til den halve pris.

Sonys soundbar har ingen HDMI-indgange, men en HDMI-udgang, der understøtter lydretur (ARC) fra et kompatibelt tv. Hvis du har en projektor eller et ældre tv, er du henvist til den optiske digitalindgang.

Konklusion

Anlægget fra Sony er bygget op omkring en noget bette soundbar, men derfor bør man ikke afskrive den. Med baghøjttalere lyder den overraskende stort og medrivende. Lyden er naturlig og luftig med god diktion på dialoger. Film fungerer fint, hvis du ikke forventer et lydtryk, der kan simulere jordskælv. Det får du ikke her, og til større rum bør du vælge noget andet.

Inden for dens begrænsninger lyder både film og musik fint, og vi kan godt lide, at subwooferen kan skjules under sofaen.

Gør det meste rigtigt

Anlægget fra Samsung gør de fleste ting rigtig godt. Det har egentlig kun ét problem.

Samsung HW-MS760 + SWA-9000S + SWA-W700 HDMI: 2 x ind, 1 x ud (ARC) Digital ind: Optisk Analog ind: 3,5 mm Trådløst: Wi-Fi, Bluetooth Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, TuneIn App-betjening: Samsung Multiroom Subwoofer: Trådløs Mål, soundbar: 115 x 5 x 13 cm Finish: Sort Web: samsung.com Samlet pris: 9.895 kr. Priser: HW-MS760 - 5.790 kr. SWA-9000S - 1.150 kr. SWA-W700 - 3.990 kr. I alt 9.895 kr. Plus: Lyden er klar og åben, og især film nyder godt af det store lydbillede. Kan inkluderes i et Samsung multirumssystem. Minus: Det kræver et nyere Samsung-tv for at kunne streame musik via Wi-Fi. Subwooferen har en lille forsinkelse og integreres ikke sømløst.

Foto: Samsung

Samsungs soundbar HW-MS660 begejstrede med sin glimrende præcision på både film og musik, selv uden subwoofer. I mellemtiden er den trådløse subwoofer W700 kommet til.

Nu er det storebror MS760, der skal i ilden sammen med den nævnte sub. Den ligner sin lillebror med ni højttaler-enheder, men MS760 har desuden et par enheder rettet mod loftet for at give mere tredimensionel lyd. Den understøtter dog ikke Dolby Atmos eller DTS:X, som er ægte højdelydformater. Til det har du brug for HW-K960.

Til ægte surround-lyd er der baghøjttalersystemet SWA-9000S. Fra en trådløs forstærker trækkes standard højttalerkabler til baghøjttalerne. Det er altså ikke trådløst, men man slipper for lange ledninger tværs over rummet.

Konklusion

Samsung HW-MS760 er en flot soundbar, lige så god som lillebror MS660 og med en bonus i form af højttalere på toppen. Med baghøjttalere bliver surround-lyden på film og musik endnu bedre. Film i surround lyder endnu sejere med subwooferen W700. Musikoplevelsen lider imidlertid under en lille forsinkelse, der gør, at rytmerne aldrig sidder helt.

Vi sidder tilbage med en følelse af, at lillebror MS660 giver mere for pengene end MS760. Og hvis du vil have fuld surround-sound og subwoofer, er det HW-K960 du skal have. Så får du bedre lyd med ægte trådløse baghøjttalere, en bedre integreret subwoofer og desuden Dolby Atmos, til omtrent samme pris.

Stadig blandt de bedste

Selv om Sonos-anlægget er ved at være oppe i årene, er det stadig en meget tryg investering.

Sonos Playbar + Sub + 2 x Play:1 HDMI: Nej Digital ind: Optisk Analog ind: 3,5 mm Trådløst: Wi-Fi Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Apple Music, TuneIn App-betjening: Sonos Controller Subwoofer: Trådløs Mål, soundbar: 90 x 14 x 8,5 cm Finish: Sort med sølvdetaljer Web: sonos.com Samlet pris: 14.596 kr. Priser: Playbar - 5.999 kr. SUB - 5.999 kr. 2 x Play:1 - 2.598 kr. I alt 14.596 kr. Plus: Sonos har supernem opsætning, og lyden er stadig i top. Et rigtig godt system, der ikke går af mode lige med det første. Minus: HDMI-indgange mangler. Det samme gør understøttelse af DTS-lyd.

Foto: Sonos

Hvis du har et Sonos multirumssystem i forvejen, er Playbar den naturlige forlængelse i tv-stuen. Den styres med en app, og fjernbetjening medfølger ikke. Der er heller ikke nogen HDMI-indgang; i stedet sluttes tv’et til den optiske indgang. Playbar understøtter Dolby Digital, men desværre ikke DTS. I dag begynder det at virke noget gammeldags og begrænsende.

Opsætningen af systemet går som en drøm. Det er let at koble hver højttaler til multirumssystemet, og så er det bare at gruppere dem til et surround-anlæg i app’en. Meget mere er der ikke at sige. App’en er nem i brug, især når man skal streame musik.

Bemærk, at der ikke følger nogen fjernbetjening med til Sonos; alt styres fra mobilen.

Konklusion

Ser vi bort fra Sonos’ glimrende brugervenlighed og streaming-muligheder, er dette setup pokkers godt til både film og musik. Lyden er naturlig, både ved lav og ganske høj volumen. Subwooferen giver film- og musikoplevelserne et taktfast fundament, og baghøjttalerne tilfører en ny dimension.

Men … HDMI-indgange mangler, og systemet understøtter ikke DTS. Nogle vil nok også hellere have haft en fjernbetjening end app-betjening fra mobilen.

Klasselederen

Endelig en soundbar fra HEOS, der er så komplet, at den overgår alt andet i klassen.

HEOS Bar + Sub + 2 x HEOS 1 HS2 HDMI: Nej Digital ind: Optisk, koaksial, USB-A Analog ind: 3,5 mm Trådløst: Wi-Fi, Bluetooth App-betjening: HEOS Subwoofer: Trådløs Mål, soundbar: 110 x 7,2 x 14,8 cm Finish: Sort Web: hifiklubben.dk Samlet pris: 14.096 kr. Priser: Bar + 2 x 1 HS2 - 8.897 kr. Subwoofer - 5.199 kr. I alt 14.096 kr. Plus: Rigtig god lyd kombineret med god brugervenlighed og fremragende formatunderstøttelse. Hele fire HDMI-indgange plus understøttelse af højopløst lyd. Minus: Subwooferen kunne have haft endnu mere punch, og man får stadig federe lyd med større højttalere og en separat forstærker. Bedst i test

Foto: HEOS

Bar er den første soundbar fra HEOS, der understøtter trådløse baghøjttalere. Den er en god prisklasse op fra soundbaren HomeCinema, og her er vi for alvor tæt på Sonos.

HEOS har samme type multirumsfunktionalitet som Sonos og en lignende brugeropsætning. Men hvor Sonos mangler HDMI-indgange, har HEOS hele fire, der understøtter 4K-opløsning – ud over en HDMI-udgang til tv med lydretur, som modtager tv-lyden tilbage gennem kablet.

I modsætning til Sonos understøtter HEOS DTS-lyd ud over Dolby, også de højopløste versioner, der findes på Blu-ray. Til og med en fjernbetjening medfølger, hvis man ikke vil bruge app’en. Anlægget understøtter også højopløst lyd trådløst.

Konklusion

Med fire HDMI-indgange og understøttelse af både Dolby og DTS er HEOS Bar en af de mest komplette soundbars på markedet. Med subwoofer og trådløse baghøjttalere bliver filmoplevelser meget underholdende; vi er virkelig begyndt at nærme os ægte hjemmebiograf. Ikke mindst fordi man kan justere afstanden til baghøjttalere og subwoofer. Musik i stereo fungerer også godt, og subwooferen integreres rigtig fint.

Sonos har mødt sin ligemand!

