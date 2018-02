Test: Gaming til menneskepenge

Vi tester Logitech G933 Artemis Spectrum

Pris: 1.030 kr.

SteelSeries Arctis 5

Pris: 830 kr.

LucidSound LS30

Pris: 998 kr.

HP Omen 800

Pris: 799 kr.

Razer Kraken Pro V2

Pris: 649 kr.

Turtle Beach Stealth 600

Pris: 999 kr.

Kingston HyperX Cloud Alpha

Pris: 799 kr.

Okay, du har anskaffet dig en gaming-computer og måske også en rigtig stor og lækker gaming-skærm. Den indbyggede lyd i laptoppen er ikke en mulighed. Du kan ganske vist sætte lyden til stereoanlægget eller hjemmebioen, men så skal du dele oplevelsen med resten af husstanden – og måske også med naboer og underboer. Hovedtelefoner er sagen. Eller rettere et gaming-headset.

Hvis tegnebogen stadig er øm og kreditkortet forbrændt oven på Black Friday og julehandlen, vil det nok glæde dig at høre, at det faktisk er muligt at komme langt for relativt få penge. Der findes selvfølgelig headsets, som koster tusindvis af kroner, men for en enkelt af de store sedler kan du stadig få noget, der er godt nok til at anbringe dig i samme klasse som de professionelle turneringsspillere.

Vi har her fundet hele syv gaming-headsets til en rimelig pris, der alle kan bruges som værktøj, når du kaster dig ud i virtuelle kampe eller udforsker mystiske verdener på skærmen. Nogle af dem er helt nye, mens andre er sidste års topmodeller, der nu sælges til favoritpris.

Gennemtænkt teknik

Logitechs topmodel har alle de funktioner, der kan afgøre slaget til din fordel.

Logitech G933 Artemis Spectrum Type: Over-ear, lukket Drivere: 40 mm Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz Antal kanaler: 7.1 (Dolby, DTS Headphone:X) Tilslutning: Trådløst med USB-dongle, 3,5 mm kabel Lys: RGB Batteritid: 8 timer med lys, 12 timer uden Vægt: 374 g Pris: 1.030 kr. (DK), 1.450 kr (NO), 1 499 kr (SE), EUR 159 (FI) Web: gaming.logitech.com Plus: Glimrende bærekomfort og god ergonomi. Rigtig fin 3D-lyd til spil og film. Cool design. Velvalgte og logisk placerede funktionsknapper. Minus: Forholdsvis klodset. Lyden er ikke særskilt nuanceret. Lyseffekterne koster på batteritiden uden at gøre en forskel i spillene. Bedst i test

Foto: PR

G933 Artemis Spectrum er Logitechs bud på et headset til kræsne gamere. Vi har testet det før, men nu er det faldet så meget i pris, at det kan være med i økonomiklassen.

Der er masser af smæk på lyden i G933. Eksplosioner brager tungt, og følelsen af at være midt i handlingen er overbevisende. Som en særlig finesse kan man på Logitech-headsettet vælge imellem Dolbys og DTS’ virtuelle surround-lyd.

Konklusion

Logitech G933 Artemis Spectrum er et glimrende eksempel på, hvad der adskiller dedikerede gaming-headsets fra normale hi-fi-hørebøffer. Vurderet som ren hi-fi-lydgengiver er det en kende for grovkornet. Men det mere end udlignes af et gennemtænkt udvalg af spilfunktioner, der er lettilgængelige og til at bruge midt i kampens hede. Det gør G933 perfekt til sit formål: At være et redskab for garvede digitale skrivebordskrigere, der har brug for et ekstra forspring i kampen.

Kan konkurrere med de bedste

SteelSeries giver deres egen flagskibsmodel blandt gaming-headsets nådesløs kamp til stregen.

SteelSeries Arctis 5 Type: Over-ear, lukket Drivere: 40 mm Frekvensområde: 20 Hz – 22 kHz Følsomhed: 98 dB Impedans: 32 ohm Antal kanaler: 7.1 (DTS Headphone:X) Tilslutning: USB-adapter (medfølger) Lys: RGB Vægt: 281 g Pris: 830 kr. (DK), 1.200 kr (NO), 1 150 kr (SE), EUR 119 (FI) Web: steelseries.com Plus: Virkelig god lyd, fornem surround-effekt og god komfort til en pris, der er svær at slå. Minus: Ikke trådløst. Ikke mulighed for optisk tilslutning.

Foto: PR

SteelSeries Arctis 5 er et forholdsvis let headset i et design, som SteelSeries selv betegner som “voksent”. Udseendet er i hvert fald mere stilrent end gaming-headsets normalt. Den brede plastichovedbøjle går nærmest i ét med de flade, ovale ørekopper, og den vigtige mikrofon kan skydes ind venstre ørekop, når den ikke bruges.

Ligesom andre gaming-headsets kan Arctis 5 tilpasses til spillene ved hjælp af den medfølgende software. I dette tilfælde kan man tilpasse frekvensgangen med en fembånds-equalizer, justere kompressionen af lyden, programmere det farvede lys og – ikke mindst – vælge virtuel 7.1 surround-lyd. Arctis 5 bruger DTS Headphone:X, som virker klart bedst.

Konklusion

SteelSeries Arctis 5 er i den billige ende af producentens sortiment, men det er lykkedes at vælge kompromiserne på en måde, så de ikke mærkes ved normal brug. Det har alle de funktioner, som seriøse spillere har brug for, og lyden er tæt på at være god nok til alene at berettige prisen. Lyseffekterne er også på plads. Det eneste, man kan savne, er trådløs opkobling. Flødeskummet på toppen af lagkagen er DTS:X surround-lyd, der gør det muligt at opdage dine modstandere i tide, når de kommer listende bagfra.

Godt begynder-headset

Tegnebogsvenligt hovedsæt, der dækker behovet hos de fleste.

LucidSound LS30 Type: Over-ear, lukket Drivere: 50 mm Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz Følsomhed: (ikke opgivet) Impedans: (ikke opgivet) Antal kanaler: 2 Tilslutning: Trådløs USB-sender, analog 3,5 mm, optisk via USB-dongle Lys: Nej Batteritid: 15 timer Vægt: 355 g Pris: 998 kr. (DK), 1.499 kr (NO), 1 599 kr (SE), EUR 150 (FI) Web: lucidsound.com Plus: Masser af tilslutningsmuligheder. Glimrende lyd til prisen. Minus: Ingen surround eller spilfunktioner. Mikrofonen er ikke overbevisende.

Foto: PR

LucidSound LS30 er ret traditionelt af udseende med kraftige, cirkelrunde ørekopper og en solid hovedbøjle. Både ørepuder og hovedbøjle er beklædt med blødt kunstlæder. Uden mikrofonen monteret kunne det let gå for at være helt almindelige hi-fi-hovedtelefoner.

Mikrofonen er ikke fastmonteret på LS30, men sidder i stedet på en separat blød svanehals, der bliver holdt på plads af et minijack-stik. Lyden overføres trådløst via en USB-dongle, men der medfølger desuden et overflødighedshorn af ledninger til LS30.

Konklusion

Hvis du bare skal have et spilegnet headset med god lyd, men ikke har brug for indbygget lysshow, komplicerede specialknapper eller virtuel surround, får du ganske meget hovedtelefon for pengene med LucidSound LS30. Konkurrencen er imidlertid hård, og skal hovesættet bruges til spil alene, er det svært at se, hvorfor man skal lade sig nøje, når man for samme pris kan vælge headsets med langt flere features, der kan hjælpe i spillet.

Lækkert, men dunkelt

HP Omen 800 er både blødt og behageligt at have på og høre på. Men lyden er for mørk.

HP Omen 800 Type: Over-ear, lukket Drivere: 53 mm Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz Følsomhed: (ikke opgivet) Impedans: (ikke opgivet) Antal kanaler: 2 Tilslutning: 2 x 3,5 mm stereo-minijack (hovedtelefon/mikrofon), adapterkabel til 1 x 3,5 mm medfølger Lys: Nej Batteritid: Nej Vægt: 430 g Pris: 799 kr. (DK), 899 kr (NO), 899 kr (SE), EUR 90 (FI) Web: hp.com Plus: Lækker kvalitet og høj bærekomfort. Minus: Ingen surround eller spilfunktioner. Kun analog tilslutning.

Foto: PR

HP Omen 800 er et stort og rigtig lækkert udseende over-ear headset. Ørepuderne er tykke og bløde, ørekopperne virker solide, og det hele holdes på plads af en dobbelt metalbøjle, der hvælver sig højt over den blødt polstrede bærerem. Kablet er polstret med en flettet stofkappe, der forebygger filtring. En lille boks på ledningen indeholder volumenknap og mikrofonafbryder.

Nogle gaming-headsets tilbyder genvejstaster til spilfunktioner og lyseffekter. Men ikke her. Omen 800 er et rent analogt headset med kabeltilslutning. Der følger heller nogen USB-lydadapter med.

Konklusion

HP Omen 800 kan som rent analogt, kablet headset ikke prale med blærede lyseffekter og virtuel surround-lyd. På positivsiden tæller en fremragende bærekomfort, som betyder, at man kan have headsettet på i timevis uden at blive træt. Lyden er behagelig og varm. Men også temmelig mørk, hvilket kan betyde, at afgørende detaljer – f.eks. listende fjendtlige fodtrin bag dig – kan blive så dæmpede, at de ikke opdages. Omen 800 er ikke voldsomt dyrt, men man kan få mere for de samme penge andre steder.

Alt det nødvendige

Razers næstbilligste headset har, hvad er skal til – men profferne vil nok gå efter de dyrere modeller.

Razer Kraken Pro V2 Type: Over-ear, lukket Drivere: 50 mm Frekvensområde: 12 Hz – 28 kHz Følsomhed: 118 dB Impedans: 32 ohm Antal kanaler: 2 Tilslutning: 3,5 mm 4-polet minijack (hovedtelefon/mikrofon), adapterkabel til 2 x 3,5 mm medfølger Lys: Nej Batteritid: Nej Vægt: 322 g Pris: 649 kr. (DK), 899 kr (NO), 899 kr (SE), EUR 100 (FI) Web: razerzone.com Plus: Lækker forarbejdning og god bærekomfort. Let i forhold til størrelsen. Minus: Ingen surround eller spilfunktioner. Kun analog tilslutning. Lyden er uklar.

Foto: PR

Hvor de fleste gaming-producenter har spiludstyr som ét blandt flere produktområder, har amerikanske Razer fra begyndelsen været dedikeret til gaming. Alle firmaets modeller henvender sig til spillefuglene, og de fleste er kulsorte og prydet med det giftgrønne logo.

Som analogt headset er Kraken Pro V2 ikke udstyret med særlige spilfunktioner eller RGB-lys. Og heller ikke noget USB-lydkort. Det siger derfor sig selv, at forbindelsen ikke er trådløs.

Konklusion

Razer Kraken Pro V2 henvender sig til spillere, der er seriøse, men uden for mange penge på lommen. Komforten er i top, og byggekvaliteten virker overbevisende. Headsettet er let at drive, og kvaliteten rækker til at følge med i kampen. Lydkvaliteten kunne dog være bedre, og skal man sidde en hel dag og bruge hovedsættet som værktøj, er det noget, man vil savne. Alt i alt et headset, hvor der ikke er noget galt, men hvor et par hundredkronesedler ekstra lagt på disken gør en forskel.

Et lille forspring

Turtle Beachs superhørelse kan være med til at afgøre kampen til din fordel.

Turtle Beach Stealth 600 (PS4) Type: Over-ear, lukket Drivere: 50 mm Frekvensområde: (ikke opgivet) Følsomhed: Ikke relevant Impedans: Ikke relevant Tilslutning: Trådløst med egen USB-dongle, Micro USB til opladning Lys: Nej Batteritid: 15 timer Vægt: 350 g Pris: 999 kr. (DK), 1.299 kr (NO), 1 299 kr (SE), ?? (FI) Web: turtlebeach.com Plus: God lyd gør det let at følge med i spillet. Og “Superhuman Hearing” er et stort plus i skydespil. Minus: Bærekomforten kunne være bedre, og hele headsettet føles lidt plasticagtigt.

Foto: PR

Turtle Beach Stealth 600 laves i to versioner til henholdsvis Xbox One og PlayStation 4. Begge er trådløse, men PS4-udgaven leveres med en USB-sender, mens Xbox-udgaven bruger Xbox’ egen trådløse standard. PS4-udgaven kan desuden bruges med pc.

Turtle Beach Stealth 600 har to rækker lydindstillingsknapper, der skal give en fordel i spil. Den ene – kaldet “Superhuman Hearing” – forstærker de svageste lyde (altså en slags kompression), så det bliver lettere at opdage f.eks. fjender, der kommer listende eller lader deres våben. Den anden knap vælger imellem fremhævning af bassen, fremhævning af både bas og diskant, vokal-boost (mellemtone) og “Signature Sound”.

Konklusion

Turtle Beach Stealth 600 er et rigtig glimrende headset til spillere, der vil have et ekstra forspring på slagmarken i skydespil. Den ekstra forstærkning af de svageste lyde virker efter hensigten. Og trods lidt plasticagtig stivhed sidder hovedsættet udmærket og bekvemt. At det dertil er trådløst, er et stort ekstra plus. Når headsettet ikke høster topkarakter, skyldes det, at man kan få endnu bedre deals andre steder, fordi nogle ældre topmodeller sælges til nedsat pris.

BEDSTE KØB

Headset til alfa-gamere

No-nonsense headset til dem, der bare vil have god lyd og høj mekanisk kvalitet.

Kingston HyperX Cloud Alpha Type: Over-ear, lukket Drivere: 50 mm Frekvensområde: 13 Hz – 27 kHz Følsomhed: 98 dB Impedans: 65 ohm Tilslutning: 3,5 mm 4-polet minijack / 2 x 3,5 mm stereo-minijack (to kabler medfølger) Lys: Nej Batteritid: Nej Vægt: 336 g Pris: 799 kr. (DK), 999 kr (NO), 995 kr (SE), EUR 99 (FI) Web: hyperxgaming.com Plus: Den bedste lyd, jeg har hørt på et gaming-headset. Flot, fuldfed bas. Overbevisende kvalitet. Minus: Ingen særlige spilfunktioner og ingen trådløs forbindelse. Specielt anbefalet

Foto: PR

HyperX Cloud Alpha er et mellemstort over-ear headset i et design, der i gaming-kredse signalerer “we mean business”: Matsorte ørekopper, matsort hovedbøjle og matsort mikrofon. Men med metallic-røde holdere og logo.

Mikrofonen, der har indbygget vindhætte og akustisk støjudligning, sidder på en fleksibel svanehals. Den kan ikke skydes ind i ørekoppen eller vippes op, som det ses andre steder. Men da den er fastgjort med et minijack-stik, kan den tages helt af, hvis der ikke er brug for den. Det virker fint, men kan med tiden give problemer med løse stik.

Konklusion

HyperX Cloud Alpha er et kablet stereo-headset med mikrofon uden dikkedarer og specialfunktioner. Det, der er med, er til gengæld i høj kvalitet. Byggekvaliteten er i top, og lyden er rent ud fremragende. Ikke mindst til prisen. Så hvis lyd og robusthed er dine største prioriteter, er svaret her. Vær dog opmærksom på, at andre tilbyder flere features. For et par hundrede kroner mere er det således muligt at finde et trådløst headset med digitale spilfunktioner.

