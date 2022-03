Skærmen breder sig længere ud til kanten end tidligere modeller og står knivskarpt med flotte farver og høj lysstyrke. Der er mulighed for at vælge et væld af forskellige urskiver, hvoraf en del af dem er ganske pæne.

Bedre betjening

Motoren, der driver uret, er hurtigere end hos forgængerne. Der er ingen forsinkelse, når du navigerer i urets menuer. Betjeningen føles naturlig og responsiv. Uret kan styres med touch eller via to knapper på siden. Til forskel fra tidligere modeller kan den ene roteres for eksempelvis at bladre i menuer eller zoome i app-oversigten. Sidstnævnte er redesignet, så den ligner den, vi kender fra Apple Watch med små, runde ikoner.