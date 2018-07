Målegadgets: Få styr på dit indeklima

D et er ikke kun vejret udenfor, der har betydning for dit velbefindende. Også klimaet i din bolig kan have indvirkning på, hvordan du går og har det.

Vi kigger nærmere på tre forskellige målegadgets, som i detaljer fortæller dig, hvordan luftkvaliteten er i din bolig.

Nem installation

Installationerne af de tre produk-ter er fuldstændig smertefri. Vi vil gerne finde noget at klage over, men det kan vi faktisk ikke. Når blot du har tændt enhederne og downloadet de tilhørende apps, kører installationerne mere eller mindre af sig selv. Netatmo og Blueair kobles på hjemmets Wi-Fi, mens AirThings kører over Bluetooth.

De tre måleenheder blev sat op i en toetagers lejlighed med beboet kælder.

En sådan bolig kan potentielt give masser af luftproblemer. Fugtighed kan eksempelvis være en ting, der er værd at holde øje med, når man måler i kælderen. Det viser både Netatmo og Airthings. Dog viser Airthings Wave konsekvent cirka 10 procent lavere fugtighed end Netatmo Weather. Vi stoler mere på sidstnævnte, da det er svært at forestille sig, at der skulle være en fugtighed på under 30 procent i en kælder.

Find farlig radon

Radon er ligeledes en ting, der er relevant at måle, når der er tale om en kælder. For meget af den usynlige gas kan nemlig være direkte skadeligt for helbredet. Wave er alene om at kunne måle radon, hvilket almindeligvis også er noget man får professionelle fagfolk til at gøre. De monterer små sensorer, der måler i flere måneder, hvorefter værdierne analyseres.

Wave gør det noget nemmere, da den bare skal installeres og stilles op, så kan du løbende holde øje med radon-niveauet. Der går en time, før enheden kan vise den første måling. Den viste sig at være meget lav og derefter gik kurven jævnt op, til den fandt et stabilt leje. Selv efter nogen tids måling var niveauet overraskende lavt.

Der er tidligere foretaget en måling i boligen. Den var under den anbefalede grænseværdi, men langt fra så lav som Airthings. Udluftningen er givetvis blevet bedre, men at radonniveauet skulle være reduceret til det halve er alligevel svært at tro på.

Er luften god nok?

Luftkvaliteten i hjemmet afhænger også af de milliarder mikroskopiske partikler, der svæver rundt. De kan være ganske harmløse, men også særdeles skadelige, hvis der eksempelvis er tale om tobaksrøg, mados eller stoffer fra parfume og lignende. Og så er noget så simpelt som vores indånding af luften også med til at forværre luftkvaliteten, dog ikke i nær så farlig grad.

Både Blueair og Netatmo måler luftkvaliteten i boligen. I Netatmos tilfælde er der tale om en simpel måling af CO2-niveauet, mens Blueair går i detaljen og skelner mellem CO2 og flere typer af skadelige partikler.

Her er det således muligt at se, om den dårlige luft skyldes mangel på udluftning efter natten, eller om der måske er tale om skadelige elementer i luften.

De to enheder måler ikke bare luftkvaliteten indenfor, men også udenfor din bolig. Da lejligheden er placeret centralt i København, er det ret interessant at vide, hvor meget luftforurening der egentlig er fra trafikken.

Med Netatmo følger en lille udendørssensor. Ud over temperatur og luftfugtighed fortæller den også, hvordan graden af luftforurening er.

Blueair har ikke sin egen sensor, men henter oplysninger om luftkvaliteten ned fra en skytjeneste baseret på din lokalitet. Det behøver ikke kun være omkring hjemmet. Du kan også se, hvordan luften er der, hvor du arbejder eller andre steder.

Ulempen er, at målingen ikke er helt så lokalt præcis som Netatmos, der sker lige præcis der, hvor du bor. Blueair tager udgangspunkt i et større område omkring dig. Og det betyder faktisk, at målingerne afveg lidt. Det kunne ses, at selvom der er forurenende veje i nærheden, skærmes boligen ved at ligge i en lukket gård, hvor niveauet af partikler ikke når så højt et niveau.

Følger udviklingen

En ting er at måle luften her og nu, noget andet er at se, hvordan den ændrer sig over tid. Det er først der, du rigtig kan begynde at konkludere noget om kvaliteten. I appsene får du grafer over udviklingen for de forskellige parametre, der måles på.

Her bliver det klart, at luftkvaliteten kan svinge en del i løbet af døgnet. Efter nogle dage kan man begynde at se mønstre. Der var eksempelvis stor forværring i luftkvaliteten efter madlavning, og CO2-niveauet var højt i soveværelset efter en nats søvn. Det er der som sådan intet skadeligt i, men at se det visualiseret gør alligevel, at man tænker en ekstra gang over at få luftet ud.

Netatmo synkroniserer målingerne til mobilen med få minutters mellemrum, mens Blueair kan streame til dig i realtid. Begge gør det via nettet, så du kan tjekke dem uanset, hvor du er.

Da AirThings kører over Bluetooth, synkroniserer den kun med mobilen, når du er hjemme, inden for signalrækkevidde. Det sker som udgangspunkt automatisk, men vi oplevede ofte, at der kunne gå dage mellem en opdatering, og selv ikke når vi manuelt bad om det, kunne vi være sikre på at få de nye-ste info.

Wave viser dog med lysende ringe, hvis der skulle være et problem med eksempelvis radon, men det nytter jo ikke det store, hvis man eksempelvis er på langtidsferie i udlandet. Vi så gerne en forbedret version med Wi-Fi.

Giver besked til mobilen

Skulle fugtigheden, radon-niveauet eller andet nå over det anbefalede niveau, kan enhederne give besked til mobilen. Det er ligeledes muligt at synkronisere dem med andre smarte enheder i hjemmet, så dine Hue-pærer eksempelvis lyser rødt, hvis en værdi overskrides, eller dine smarte termostater skruer op, når temperaturen når under et vist punkt. Alle tre understøtter IFTTT.

Mange problemer med dårlig luft kan løses med udluftning. Ikke alle steder er der dog mulighed for at udlufte tilstrækkeligt. Så kan man få brug for hjælp. Blueair er den eneste af de tre, der aktivt kan gøre noget for at forbedre kvalitet. Der er indbygget blæser og filtrer, så dårlig luft renses.

Du kan sætte den til at starte automatisk, når den registrerer for høje værdier af partikler. Det fungerer glimrende. Efter en heftig omgang madlavning startede den på fuld drøn og fik faktisk gjort luften tålelig relativt hurtigt.

Men den er lidt af et skrummel, og umiddelbart en løsning man kun bør overveje, hvis man har et reelt problem, der skal afhjælpes eller måske et mødelokale eller en spisesal, som jævnligt trænger til at få renset luften.

Er du i tvivl, om der er radon i boligen, eller ved du, at der er det og ønsker at holde øje med mængden af det, så er Airthings den eneste løsning, der hjælper dig. Vi er dog lidt skeptiske over for de lave måleresultater, vi fik, og så er den teknisk set den ringeste af de tre løsninger.

Wi-Fi-tilslutninger havde været en fordel, mens en CO2-måler ligeledes havde været nyttig. Det er Netatmo, der giver dig det mest alsidige udvalg af målinger og funktioner.

Du får præcise målinger både indendørs og udendørs og teknisk set fungerer løsningen glimrende. En lidt mere nuanceret måling af luftkvaliteten frem for bare en C02-måling havde dog været velkommen. Selvom den er ret dyr, løber Netatmo Weather derfor med sejren.

Blueair Classic 480i

Sensorer: Temperatur, partikelmasse, tVOC, CO2, udendørs luftkvalitet (partikelmasse, CO2)

Forbindelse: Wi-Fi

Features: Luftrenser, 5 x luftudskiftning pr. time

Kompatibilitet: iOS, Android, IFTTT

Pris: 5000 kr.

Kvalitetsindtryk: 4/5 stjerner

Brugervenlighed: 4/5 stjerner

Funktioner: 4/5 stjerner

Ydelse: 4/5 stjerner

Pris: 3/5 stjerner

Samlet vurdering: 4/5 stjerner

Blueair Classic er dyrere end testkonkurrenterne. Men den kan også rense luften. Den nøjes ikke med at registrere problemerne. Foto: altomdata.dk

Netatmo weather

Sensorer: Temperatur, CO2, fugtighed, lyd, udendørstemperatur, tryk, fugtighed, luftforurening

Forbindelse: Wi-Fi

Kompatibilitet: iOS, Android, IFTTT

Features: Separat udendørssensor

Pris: 1390 kr.

Kvalitetsindtryk: 4.5/5 Stjerner

Brugervenlighed: 4.5/5 Stjerner

Funktioner: 4/5 Stjerner

Ydelse: 4.5/5 Stjerner

Pris: 3/5 Stjerner

Samlet vurdering: 4.5/5 Stjerner

Netamo udmærker sig ved et stor udvalg af funktioner og målinger. Foto: altomdata.dk

Airthings Wave

Sensorer: Temperatur, fugtighed, radon

Forbindelse: Bluetooth

Features: Radon-måling

Kompatibilitet: iOS, Android, IFTTT

Pris: 1050 kr.

Kvalitetsindtryk: 3/5 stjerner

Brugervenlighed: 3.5/5 stjerner

Funktioner: 3/5 stjerner

Ydelse: 2.5/5 stjerner

Pris: 3/5 stjerner

Samlet vurdering: 3/5 stjerner

Airthings sensor er nem at komme i gang med, men vi er skeptiske over for måleresultaterne. Foto: altomdata.dk

