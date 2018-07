26 svedige sommer-gadgets

1. Geneva Touring M, bærbar højttaler

Læderklædt lyd

Bluetooth for de stilbevidste

Det er ikke kun udseendet, der er attraktivt ved Geneva Touring M. Lyden er i en klasse for sig med fyldig klang og massiv bas ned til 60 Hz. 30 timers batteritid og lav vægt gør den både nyttig og praktisk. Findes også med radio under navnet Geneva Touring L.

2.399 kr

eu.genevalab.com

2. Miggo Pictar One, mobilgreb

Til mobilfotografer

Pictar gør det lettere at få flotte mobilbilleder.

Pictar One kan sættes på de fleste smartphones fra Apple, Samsung og Huawei, og gør det lettere at tage billeder med mobilen. Et mere sikkert greb, et indstillingshjul og en udløserknap giver meget bedre kontrol over mobilkameraet og gør det sjovere at tage billeder.

799 kr

response-nordic.com

3. Zhiyun Smooth 4, kamerastabilisator

Klippefast skarphed

Få skarpere mobilbilleder

Zhiyun Smooth 4 er en motordrevet stabilisator med knapper, som giver dig adgang til kameraindstillinger på mobilen samt udløserknap. Samtidig sørger den motordrevne, treaksers billedstabilisering for skarpere stillbilleder og roligere video-optagelser. Et must til mobilvideo.

1.399 kr

focusnordic.no

4.Leica Sofort, instant-kamera

Fang øjeblikkene

Kamera med et glimt i øjet

Leicas billigste kamera er måske det sjoveste at fotografere med. Vi har leget med kameraet, og det er lige skægt, hver gang billederne kommer ud af kameraet. Her kan du dele billederne i den virkelige verden og overraske dine venner med fysiske fotografier.

2.400 kr

leicastore.dk

5.Olloclip Core Lens Set, mobilobjektiver

Vidvinkel til mobilen

Giv din telefon et nyt perspektiv

Det kompakte objektivsæt fra Olloclip passer til de fleste nyere Apple-telefoner og giver dig en makrolinse med 15x forstørrelse, en 180 graders fisheye og en 120 graders vidvinkel. Det er en billig og bekvem løsning, der giver flere billedvinkler og meget sjovere billeder.

755 kr

olloclip.com

6.Bose QuietComfort 35 II, støjreducerende hovedtelefoner

Mere musik, mindre støj

Boses trådløse hovedtelefoner sikrer dig en behagelig rejse

QuietComfort-serien fra Bose er en sikker vinder, når du skal ud og rejse: De måler og filtrerer støj væk og lader dig høre mere af musikken, når du er på farten. Den nye Mark II-udgave af QC35 har fået justérbar støjreduktion og indbygget stemmeassistent. Selv om der er mange om buddet, er Bose stadig en af vores favoritter, når det gælder lydkvalitet, støjreduktion og bærekomfort.

2.499 kr

bose.dk

7. Apple TV 4K

Knivskarp medieafspiller

Apples topspækkede medieafspiller tilbyder masser af underholdning i strålende 4K HDR-kvalitet

Apple TV har længe været en af de bedste medieafspillere på markedet, og nu har den også fået billedkvalitet, der matcher de nyeste tv-skærme. Apple TV 4K øger opløsningen til vaskeægte Ultra HD (3840 x 2160) og giver desuden adgang til et bredt udvalg af indhold i fed HDR-kvalitet. Uanset om du vil se film fra iTunes, serier fra Netflix eller videoer fra YouTube, er Apple-boksen sin vægt værd i guld for kræsne billedentusiaster.

1.329 kr

apple.dk

8.Samsung UE43MU6175, 43” 4K LCD-TV

Perfekt sommerhus-tv

Bliv godt underholdt uanset vejret

Et ordentligt tv kan være din bedste ven, når sommervejr svigter, og det behøver heller ikke at lette dig for alle feriepengene. Denne 4K-skærm fra Samsung 6-serie leverer knivskarp billedkvalitet og har alle essentielle funktioner og apps på plads. Kortmodul til jordnet, kabel eller parabol kan stikkes direkte i tv’et, og hvis 43 tommer er for lidt, fås den i skærmstørrelser helt op til 75 tommer!

4.990 kr

samsung.no

9.Weber iGrill Mini, stegetermometer med Bluetooth

Grillmesterens bedste ven

Sagen er bøf med dette smarte grilltermometer!

Sommertid er grilltid, og intet smager så godt som en rigtig bøf. Men som alle grillmestre ved, gælder det om at få kernetemperaturen helt rigtigt. Med dette smarte termometer fra Weber har du tid til at forberede salaten eller underholde gæsterne, mens kødet steger. Termometeret kommunikerer med mobilen via Bluetooth, og iGrill-app’en fortæller dig, hvornår bøffen er klar. Bon appetit!

499 kr

webergrill.dk

10. Beoplay M3, trådløs højttaler

Lille, men god

Beoplay M3 udfordrer Sonos på deres hjemmebane

Denne Beoplay-højttaler er fleksibel og nem i brug, og den spiller fremragende. Den lader dig streame musik via Bluetooth, Chromecast, Spotify Connect og Apple AirPlay, og kan endda udvides til multirum. Flot lydkvalitet fra en lille, fiks højttaler!

2.249 kr

beoplay.com

11. BenQ W1050, HD-projektor

Biografibillede til foræringspris

Med denne projektor er tv-aftenerne reddet

Hvis du vil have biograffølelsen hjemme i stuen eller invitere vennerne over til fodbold, kan et almindeligt tv virke lidt fesent. En mulig løsning er en projektor som BenQ W1050. Her får du et 100 tommers billede med fremragende billedkvalitet for kun 5.000 kroner. Farverne ser rigtige ud, og billedet er skarpt nok. Her får du meget oplevelse for pengene!

5.090 kr

benq.dk

12. Logitech Circle 2, overvågningskamera

Tryg på ferien

Hold styr på hjemmet, når du er bortrejst.

Logitechs overvågningskamera giver dig 180 graders synsvinkel og fanger 1080p video, også i mørke. Mikrofon og højttaler gør, at du kan tale med besøgende. Kan bruges kablet eller med batteri. Den smarte holder gør, at det kan monteres overalt, selv på vinduer!

1.700 kr

logitech.dk

13. Comply Audio Pro Smartcore, skumdutter

Skønnere lyd

Billig opgradering til dine in-ear høretelefoner

Får du ondt i ørerne af silikonedutterne, når du bruger dine hørepropper i længere tid? Er basgengivelsen lidt tynd? En hurtig og billig opgradering er at skifte til Comply-dutter. De er mere behagelige, ser bedre ud og beskytter desuden mod snavs.

189 kr

hifiklubben.dk

14. Denon Envaya Mini, højttaler

Ferielyd

Fleksibel trådløs rejsehøjttaler med ordentlig lyd

Mange minihøjttalere har ringe lyd og et dårligt batteri. Den nye Envaya Mini har derimod fyldig lyd med en god nærværsfølelse og duer til alt bortset fra rigtig dybbas. Den er let at tage med, har et godt batteri og er desuden sand- og vandtæt.

1.100 kr

hifiklubben.dk

15. Samsung Gear IconX, helt trådløse hørepropper

Træn og nyd

Diskré og praktiske hørepropper, der logger din aktivitet

Samsungs hørepropper er ikke alene fleksible, idet de helt mangler ledning, de er også praktiske. De kan tåle sved, så du kan høre musik under træningen, og de logger automatisk tid, hastighed, skridt og kalorier. Batteriet kan holde syv timer og oplades i etuiet.

1.800 kr

samsung.dk

16. Sony Xperia XZ2 Compact, smartphone

Den bedste feriemobil

Lommevenlig og vandtæt telefon med godt kamera

En enorm smartphone er ikke særlig praktisk til shortsene på ferien. Sonys miniversion af topmodellen Xperia XZ2 er den eneste mini, der ikke indebærer kompromiser. Den er lige så hurtigt og vandtæt, og tager lige så gode billeder som storebror.

4.500 kr

sonymobile.com

17. Beoplay H8i, hovedtelefoner

30 timers stillhed

Beoplay H8i sidder blødt og spiller længe

Beoplay har skruet helt op for batterilevetiden i deres opgraderede udgave af H8, og de kan nu spille op til 30 timer med både Bluetooth og ANC aktiveret. Designet er naturligvis luksuriøst, og lyden er stram og lækker.

2.999 kr

hifiklubben.no

18. Huawei P20 Lite, smartphone

Value for money!

Huawei er svære at slå til prisen

Lite-udgaverne af Huaweis telefoner er voldsomt populære, og det er let at se hvorfor. Nyeste skud på stammen i P20-familien har et lækkert design, dobbelt kamera og en stor skærm. Dertil er prisen lige i skabet.

2.790 kr

huawei.com

19. Philips Hue Calla, smart-pærer

Lyser op i haven

Skru op farverne på altanen og terrassen

Sommerens fester får farvet lys, når Philips sender deres nyeste medlemmer af Hue-familien på gaden. Calla kan ligesom de indendørs pærer lyse i alle regnbuens farver, og du kan placere dem, hvor du har lyst, så længe der er et strømstik.

1.049 kr

meethue.com

20. TomTom Go5200, GPS

GPS’en lever endnu

TomTom bevarer overblikket og jordforbindelsen

De fleste bruger telefonens indbyggede GPS i det daglige, men på ferien er det stadig praktisk med en rigtig GPS. Her er TomTom Go5200 et godt bud. Der er indbygget Wi-Fi og SIM-kort, så du let kan holde dig helt up to date.

2.299 kr

tomtom.com

21. Nintendo Labo Toy-Con 01, Variety Kit for Nintendo Switch

Innovationens mestre

Det er svært at sige, om Labo er galt eller genialt

Med pap, karton, snor og gummiringe udvider Nintendo anvendeligheden af deres Switch og åbner op for kreativiteten. Lav din egen fiskestang, en radiostyret bil, et hus, en motorcykel eller et piano. Mulighederne er mange.

499 kr

nintendo.com

22. JBL Soundgear BTA, wearable højttaler

Stereoanlæg på skulderen

Hav lyden med dig uden at være lukket inde

Hovedtelefoner eller højttaler? Hvis du ikke kan vælge, er JBL Soundgear BTA midtimellem og stadig helt sin egen. Det trådløse lydanlæg bæres som en krave og omslutter dig med lyd – uden at du er lukket inde i et par varme hovedtelefoner. Det understøtter selvfølgelig aptX, og der medfølger en Bluetooth-adapter.

1.689 kr

jbl.com

23. Zens Wireless Powerbank, batteripakke

Oplad helt uden kabel

Tank din smartphone op på farten uden at skulle rode med kabler

Smartphones har en kedelig tendens til at løbe tør for strøm, netop som det er mindst spændende. På en gråvejsdag i sommerhuset eller under køreturen. Med denne powerbank fra Zens behøver du ikke at tænke på at få kablet med, da den oplader trådløst via Qi-standarden. Med 4500 mAh har du nok til to opladninger.

359 kr

makezens.com

24. LG PK5, bærbar højttaler

Bærbar disko

Tag festen med på stranden

LG’s bærbare Bluetooth-højttalere vil nok blive lige så populære hos vennerne, som de vil blive hadet af naboerne. LG PK5 er en bærbar trådløs højttaler i ghettoblaster-størrelse. Den lover 15 timers dunkende batteritid. Og ikke nok med det: Der er indbygget lysshow, og desuden er den sandtæt.

1.350 kr

lg.com

25. Soundliving Nordic Light, BT-højttaler

Komplet terrassesæt

Lyd, lys – og ny action til din mobil

De lange, lune sommeraftener er gode til at sidde på terrassen og nyde noget musik, mens man får en enkelt Aperol Spritz for meget. Soundliving Nordic Light er en trådløs højttaler med ekstra funktioner. Når timerne bliver sene, kan den både oplade mobilen og fungere som lampe.

799 kr

soundliving.dk

26. Asus Gr8, computer

Lad det regne – udenfor

Når sommeren skuffer, er det godt, at du huskede at tage computeren med.

Dansk “sommervejr” er ikke noget problem, når man har sin underholdning med. Asus GR8 II kan være i kufferten og sættes i fjernsynet i sommerhuset eller på hotellet. Men det er stadig en rigtig spilcomputer. Bare lillebitte.

7.799 kr

asus.com