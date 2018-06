Nye online-dimser: Få pærer med trådløs farve og styrke

Ring til nøglerne

For et par årtier siden skulle vi fløjte for at finde vores forlagte nøgler. I dag klikker du i en app på din smart-phone for at aktivere Orbit, en såkaldt nøglefinder, som skal sidde i nøglebundtet. Metoden fungerer også den anden vej. Klik på Orbit for at finde din smartphone. Orbit kan også bruges til at finde din placering på et kort og tage billeder på distancen. Med et klik på enhedens side fungerer den som selvudløser til din smartphone. Forbindelsen, som fungerer via Bluetooth, har en rækkevidde på 30 meter. Orbit Keyfinder er set til 250 kroner.

Orbit Keyfinder. Foto: PR

Få varmepumpen på nettet

Sky gør indeklima-enheder smarte – nærmest som at sætte en Apple TV til sit ”dumme” tv. Enheden arbejder via standarden ZigBee, et personligt, trådløst områdenetværk, og fungerer som et kommandocenter. Alt styres fra din smartphone, og her får du et samlet overblik over hjemmets enheder, fra aircondition til varmepumpe. Sensibo kontrollerer temperatur, fugtighed og enhedens filtre og giver dig en oversigt over dit forbrug. Sensibo Sky koster 850 kroner.

Sensibo styres fra smartphonen. Foto: PR

Hold styr på pungen

Tile Slim fungerer som en nøglefinder, men har perfekt form og størrelse til pungen eller lommen i en taske, jakke eller kuffert. Den kan også fastgøres på bærbare computere og andre sager, som ikke må blive væk. Den lille Bluetooth-tracker er i forbindelse med din smartphone, og der sendes et signal, hvis forbindelsen afbrydes. En app viser, hvor Tile sidst blev registreret, og så er det nok der, din taske eller pung befinder sig.

Læs også: Er dit hjem digitalt?

Tile har også en højttaler, så du kan ”ringe” til den via appen. Den anden vej rundt kan du trykke på Tile-enheden for at få telefonen til at ringe. Den flade flise findes også i en mindre version med hul til nøgle-bundtet eller taskeremmen. Set til 270 kroner.

Tile Slim. Foto: PR

Spar på varmen

Er du væk hjemmefra i længere tid, eller er der rum, du ikke bruger så ofte, kan en smart termostat være en fordel. Tado registrerer også den lokale vejrudsigt og hjælper dig med at spare penge. Bl.a. ved at lukke ned, hvis du har efterladt et vindue åbent. Resultatet kan læses i appen. Tado sælges med to termostater, en såkaldt bridge til styring af op til 25 Tado-enheder, og den kan integreres med produkter som bruger f.eks. Apple Homekit og Amazon Alexa. Set til 539 kroner.

Den app-styrede termostat Tado. Foto: PR

Trådløs farve og styrke

Ikea går Philips i bedene med en serie smarte og nu også farvede pærer. Du kan styre dem med en fjernbetjening, via en gateway og appen Trådfri eller med din stemme ved hjælp af Apple HomeKit, Amazons Alexa eller Google Home. Senest har pærerne, ligesom Philips’ Hue-pære, fået en række farver, som du kan dæmpe alt efter humør og behov. Serien kan også integreres i skabslåger og paneler. Et startsæt med to hvide pærer, gateway og fjernbetjening koster 529 kroner. Pærer med farve og hvidt spektrum koster 259 kroner stykket.

Fjernbetjente pærer fra Ikea. Foto: PR

Få fod på træningen

Firmaet ReTiSense producerer sportsudstyr, som bruges til at overvåge udøverens ydelse og kroppens belastning. Data opfanges via sålen Stridalyser, som registrerer tryk på fødderne og kroppens hældning – og Stridalyser kan før, under og efter løbet via en app give gode råd til at undgå skader samt et overblik over, hvordan løbet gik. Sålen findes i en marathon-udgave og en mere almen sål til det daglige eller ugentlige løb. Stridalyser til Marathon er set til cirka 490 kroner.

Stridalyser. Foto: PR

Røgalarm advarer telefonen

Handler det om sikkerhed, er firmaet Nest et godt bud på både pæne og funktionelle enheder – fra sikkerhedskameraer til dørklokker, som afslører, hvem der ringer på. Deres brandalarm er kommet i en nyere version, som holder øje med små og store brandfarer og sender en advarsel til din smartphone. Er der tale om falsk alarm, kan du slukke for brandalarmens advarselstone. Nest Protect fås også i sort version, men prisen på 1100 kroner er den samme.

Brandalarmen Nest Protect. Foto: PR

Læs også: Smarthome (test): Wi-Fi-gadgets på hjemmets digitale motorvej

Lås cyklen med mobilen

Cykeltyveri er en pest, men nu kan du i realtid holde øje med jernhesten. Låsen Ellipse styres via Bluetooth med en app. Den fortæller også, hvis de langfingrede er på spil. Og har du glemt, hvor du stillede cyklen, viser appen den på et kort. Låsen har indbyggede batte-rier, som oplades ved hjælp af solceller. Du bestemmer selv, om låsen skal åbne med et klik inde fra appen, eller om det er nok, at din smartphone er inde for en vis rækkevidde af låsen. Ellipse koster 1500 kroner.

Låsen Ellipse, der styres med app og Bluetooth. Foto: PR

Hvad er IoT?

Kan det styres med for eksempel en app og dermed gennem en dataforbindelse, så er det en Internet of Things-ting, forkortet IoT. Betegnelsen dækker hverdagsudstyr, som indgår i et trådløst netværk. Udstyret er som regel mobilt og oplades med sollys, vibration, varme eller lavtforbrugende batterier. I forbindelse med IoT kan du ud over Wi-Fi og Bluetooth støde på følgende betegnelser: ZigBee, Z-Wave og RFID. ZigBee er en standard for personligt og trådløst områdenetværk, Z-Wave er en protokol til trådløs kommunikation, og RFID (Radio-Frekvens IDentifikation) er radio-bølgebåret kommunikation, som blandt andet kendes fra rejsekortet og udlånsautomaterne på biblioteket.

Køleskabet hjælper med indkøbene

Intelligente køleskabe var blandt de første ideer, som spirede, da talen om internetstyrede ting gik fra vision til hverdag. Blandt andre Samsung har taget handsken op med køleskabet Family Hub. Med indbyggede kameraer i lågen kan du via en mobil-app kontrollere, hvad der mangler, når du står ved butikkens køledisk. Du kan sende beskeder, lave kalender og tjekke opskrifter med den indbyggede skærm, og så kan køleskabet spille musik for dig eller læse en opskrift højt. Det kloge køleskab koster cirka 14.000 kroner.

Køleskabet Family Hub fra Samsung. Foto: PR

Læs også: Nu kan du få kamera i din ovn