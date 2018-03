Test af smarte ure: Nu går urene op i en højere enhed

Er du vild med ure, der kan mere end vise, hvad klokken er? Men er du samtidig i en position, hvor du ikke kan vise dig med et ur, der ligner en forvokset udgave af et legetøjsur?

Så tag et kig på disse tre ure, som afspejler en trend i tiden for produkttypen. Her går flere ting nemlig op i en højere enhed: Du får mange af de funktioner, du i dag forventer af et smart-ur, du får detaljeret aktivitets-tracking, og det hele leveres i et lækkert urdesign for voksne, man kan tillade sig at flashe.

De hybride smart-ure er formgivet som stilfulde, analoge klenodier, og mens du nyder dit ur, registrerer det nøje alt fra antallet af skridt, du tager, over kalorieforbrug til søvnkvalitet. Statistikken sendes trådløst og diskret til din mobiltelefons ur-app ved hjælp af Bluetooth. Hvis du sætter stil over vilde teknikspecs, skal du vælge en af disse tre testdeltagere som dit næste, kloge ur.

Nokia Activité Steel

Foto: Nokia

Der er nærmest ingen kapper på dette ur, som kan virke noget ordinært ved første øjekast. Men det kan en hel masse, når du bruger det sammen med appen Health Mate. Uret opdager selv, om du tager en slentretur i frokostpausen, dypper dig i en pool eller går til køjs; alt sammen takket være den særlige Connected Movement-teknologi. Appen giver dig detaljerede grafer og indsigt i dine fremskridt. Du kan få gode råd til at nå dine mål hurtigere, eller du kan udfordre andre brugere.

Pris: 1000 kr.

4 af 5 stjerner

Skagen Signatur Connected

Foto: Skagen

Dette ur er lidt af et statement med den voldsomme 42 mm-urkasse. Men hvis du er en mand med hår på armene, vil du udskifte stålremmen, der tager fat i hårene, med en rem af læder eller nylon. Den tilhørende app er nem at synkronisere med uret, og når du er i bevægelse får du ret detaljerede fitness-statistikker, og du kan tjekke dine daglige aktiviteter. Beskedalarmer kan tilpasses med forskellige farver til bestemte kontakter, så du ved, hvem der forsøger at få fat i dig uden at kigge på telefonen.

Pris: 1800 kr.

3.5 af 5 stjerner

Garmin Vivomove

Foto: Garmin

Vivomove mangler måske automatisk tidssynkronisering, notifikationer og smarte knapper, men det klassiske look og nogle fikse detaljer kompenserer for de mangler. To tynde buer på urskiven viser henholdsvis, om du har nået dagens skridtmål, og om du må se at komme i gang. Buen til højre viser nemlig en rød søjle, som først forsvinder, når du kommer i bevægelse igen. Vivomoves registreringer bruges også til automatisk at fastlægge dine daglige skridtmål, så du ikke behøver gætte dig til dine tal. Et velfungerende, smukt fitness-ur.

Pris: 1400 kr.

4.5 af 5 stjerner