Bærbar computer: HP Elitebook x360 1040 Pris: 16.559 kr.

HP’s x360-varemærke signalerer, at skærmen kan flippes rundt. Laptop-serien x360-serien er lidt af en nyklassiker med en stor mængde forskelligartede modeller. Modellen, vi tester her, er rettet mod det professionelle segment eller den krævende hverdagsbruger. Og x360 1040 har da også fået en ganske professionel prissætning, nemlig små 17.000-20.000 kr., alt efter hvilken specifikation du vælger.

For de godt og vel 16.500 kr., som testversionen koster, får du en Core i7-processor, 32 GB hukommelse og hele 2 TB ssd-disk. Dertil kommer en touchskærm på 14”, og den kan naturligvis vendes hele vejen rundt. Der er lige så naturligt installeret Windows 11 på den bærbare luksus-pc. Læs også: Test af Lenovo Legion 5 Pro: Diskret dræbermaskine Ikke uden konkurrence Ser vi bort fra prisen, er der ikke meget at være ked af. Det sølvfarvede design er nydeligt og helt rent at skue. Den store touchpad reagerer hurtigt og falder godt ind i designet. Den silkeagtige overflade har en struktur, der gør den mindre glat, end den ser ud til. Det er vigtigt, når du skal have computeren med på farten, og når du skal vende skærmen.

Bestykningen er ikke prangende til prisen, men det ændrer ikke ved, at maskinen er mere end rigelig hurtig til langt de fleste opgaver. Ikke mindst processoren og den gavmilde mængde ram-hukommelse betyder, at du for eksempel kan arbejde med belastende billedbehandling, samtidig med at du har andre programmer åbne. Læs også: Test af HP Pavilion Aero: Budgetmaskine med gode kræfter Touchskærmen reagerer prompte og har et skarpt billede. Den har et let mat skær, der passer godt til tekst, men mindre godt til underholdning. Filmbilleder står ganske fint, men mangler lidt dybde. Til gengæld kan du glæde dig over en præcis og ret rummelig lyd fra de indbyggede B&O-højttalere. Det er ikke en decideret gamingmaskine, men den har kræfter til at køre mange slags spil.

Usynlig i nabosædet Med et enkelt klik kan du sikre, at personer i flyets nabosæder ikke kan se, hvad du arbejder på. Det gør skærmen lidt mere mørk for dig, men praktisk taget umulig at læse for sidemanden. Der er også en knap, så du nemt kan gå i flymode. Det understreger, at denne udgave af x360 er bygget primært til den rejsende forretningsmand. Som individuelt arbejdsredskab er Elitebook x360 bestemt godkendt. Men den kan og vil noget mere. Vender du den gode trykfølsomme skærm rundt, har du et værktøj til præsentation eller underholdning. Det er ikke så dumt.

Men det ændrer ikke ved, at du til denne høje pris kan få mange, gode alternativer – for eksempel fra Dell og ikke mindst Lenovo. Disse konkurrenter har måske ikke en flipbar skærm, men en pristilsvarende Lenovo er lidt bedre bygget til forretningsbrug. Læs også: Smart løsning bringer print ind i den digitale tidsalder Det er med andre ord et valg, kun dit behov kan afgøre. Vælger du HP’s løsning, får du lidt flere muligheder, men så er der sparet andre steder. X360 1040 vil dog næppe skuffe mange.

Artiklen er publiceret i samarbejde med altomdata.dk