Derfor skal du sikre netværk og router

Få ting kan gå en på nerverne som dårligt internet.

Og hvad end familiens internet bruges til film, spil eller arbejde, skal nettet helst være hurtigt, stabilt og let at tilgå.

Men faktisk er det mindst lige så vigtigt, at netværket er sikret. Men det glemmer en del af os at tænke over, vurderer eksperter.

- Det er noget, hvor man tager alt for let på tingene. Og det er ikke noget, folk tænker over eller bekymrer sig om generelt, siger John G. Pedersen, der er chefredaktør for tech-sitet meremobil.dk.

Tjeklisten til at sikre dit netværk Hav kode på både netværket og routeren.

Vælg et kodeord, som er unikt for dig.

Undlad at genbruge kodeord.

Hvis netværket og routeren kommer med en standardkode, bør du stadig ændre denne.

Sørg for, at routeren løbende bliver sikkerhedsopdateret, ligesom du ville gøre med din computer. Kilder: Center for Cybersikkerhed, John G. Pedersen, Mikkel William Nielsen, Forbrugerrådet Tænk Kilder: Center for Cybersikkerhed, John G. Pedersen, Mikkel William Nielsen, Forbrugerrådet Tænk

Han vurderer, at mange hjemmenetværk ikke er sikret tilstrækkeligt. Og på den måde er de sårbare over for virus, hackere og andre ubudne gæster.

Det bakkes op af Forsvarets Center for Cybersikkerhed, som senest i juni advarede om, at flere private routere havde vist sig at være sårbare over for angreb. Angreb, hvor hackerne eksempelvis kan afbryde routeren, bryde ind i computeren eller kigge med i alt, hvad du foretager dig.

- Jeg vil sige, at der er rigtigt mange, som kan være i farezonen. Og jeg vil klart opfordre til, at man får kigget på det eller får en it-kyndig ven til det, siger John G. Pedersen.

En svaghed kan også være selve routeren, forklarer Mikkel William Nielsen, som er projektleder ved Test og Analyse hos Forbrugerrådet Tænk.

- Noget, man måske ikke tænker over, er, at de her routere faktisk godt kan blive hacket. Det har der også været eksempler på, siger han.

En faldgrube kan også være, at du bare beholder den standardkode, produkterne bliver leveret med. Disse login kan nemlig let findes via nettet, oplyser Center for Cybersikkerhed.

Det samme gælder forudsigelige kodeord. Via såkaldte "ordbogsangreb" og "brute force"-angreb kan hackeren nemlig i månedsvis afprøve populære passwords til dit netværk, mens du selv er intetanende, oplyser centret.

Guide: Stram sikkerheden op

I værste fald kan det betyde, at kriminelle får frit spil til at kigge med i din computer eller benytte sig af dit internet, forklarer John G. Pedersen.

Det kan være kriminelle, som vil tappe din netbank, men det kan også være personer, som svindler, distribuerer børneporno eller begår virksomhedsindbrud.

- De kan dække sig under at være på en anden persons wi-fi og dermed gøre det vanskeligere at spore for myndighederne, siger John G. Pedersen og fortsætter:

- Og du er jo ikke interesseret i pludselig at blive stillet til ansvar for, at der er blevet sendt sådan nogle ting via din forbindelse, siger han.

/ritzau fokus/