Test: Et nyt skoleår – en ny bærbar

Som studerende på især de videregående uddannelser er man i dag langt mere afhængig af sin laptop end af papir og blyant.

Det er dog bestemt ikke ligegyldigt, hvilken type maskine man ender med at tage med i skole, og maskinerne bør derfor leve op til et par ganske specifikke krav for at kunne klare en skoledag.

Vi har derfor til denne test opsat tre næsten ufravigelige krav, så maskinerne egner sig til en dag i skole: De skal først og fremmest være lette. Dernæst må de ikke være for store. Og endelig skal de have et batteri, der kan klare en hel dag.

Acer Swift 5 SF514-52T-56ZX

Frisk fluevægter

Acers studie-laptop belaster hverken ryggen eller budgettet unødvendigt.

Acer Swift 5 SF514-52T-56ZX Processor: 1,8 GHz Intel Core i5-8250U quad-core (8 tråde) Skærm: 14″ Full HD (1920 x 1080 pixel), multitouch Hukommelse: 8 GB Grafik: Intel HD Graphics 620 m. delt ram Styresystem: Windows 10 Home, 64 bit Lager: 256 GB SSD HD-webcam, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, 2 x USB 3.0, USB-C, HDMI, 3,5 mm audiostik, fingeraftrykslæser Batteritid: Op til 8 timer Mål og vægt: 32,9 x 1,5 x 22,8 cm / 0,97 kg Web: acer.dk Pris: 7.449 Plus: Ekstremt let og transportabel. Lækker, klar touch-skærm. At den tilmed er blandt de billigste i klassen, er et ekstra plus. Minus: Batteritiden er noget kortere end hos konkurrenterne, og ydelsen er også lidt lavere. Men begge er helt tilstrækkelige.

Acer Swift er en lækker maskine, der giver dig en fremragende touch-skærm og en bærbarhed, der er svær at forbedre uden at gå ned i skærmstørrelse. Processorkraften er desuden fin, uden at være til topkarakter.

Hvis du har meget lange dage, kan batteritiden blive et problem, da Acer Swift ikke kører helt så langt på en optankning som de øvrige. De fleste vil dog kunne klare sig en hel dag uden at behøve at have den i øvrigt kompakte oplader med i tasken.

ASUS Zenbook 13 UX331UAL

Robust studiekammerat

Den billigste ZenBook er så solid, at den opfylder de amerikanske krav til militært udstyr.

ASUS Zenbook 13 UX331UAL Processor: 1,8 GHz Intel Core i5-8250U quad-core (8 tråde) Skærm: 13,3″ Full HD (1920 x 1080 pixel) Hukommelse: 8 GB Grafik: Intel HD Graphics 620 m. delt ram Styresystem: Windows 10 Home, 64 bit Lager: 256 GB SSD VGA-webcam, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, 2 x USB 3.0, USB-C, HDMI, microSD, 3,5 mm audiostik, fingeraftrykslæser Batteritid: Op til 15 timer Mål og vægt: 31,3 x 1,4 x 21,6 cm / 0,99 kg Web: asus.com Pris: 8.444 Plus: Lækker maskine med rigtig god ydelse på kontorprogrammer og lang batteritid. Fingeraftrykslæser og et godt udvalg af porte. Minus: Lidt mat skærm uden touch-funktion. Som på andre ultrabooks er de grafiske muskler begrænsede. Men sådan er spillets regler.

Asus ZenBook 13 UX331UAL er en lækker lille maskine, som vil være en trofast studekammerat i rygsækken, hvor den er robust nok til at overleve gennem hele uddannelsen.

ZenBook’en har kræfter nok til alt normalt kontorarbejde (og en Netflix-film i pausen), har et behageligt og lydløst tastatur, og er på alle måder vellykket. Den er dog samtidig den dyreste af de billige maskiner, men må alligevel som den eneste i gruppen undvære touch-funktion på skærmen.

HP Envy x360 15-bq181no

Den største tablet

HP’s to-i-en-pc har god ydelse og en lækker skærm, hvis du er parat til at bære den ekstra vægt.

HP Envy x360 15-bq181no Processor: 2,0 GHz AMD Ryzen 5 2500U quad-core (8 tråde) Skærm: 15,6″ Full HD (1920 x 1080 pixel), multitouch Hukommelse: 8 GB ram Grafik: AMD Radeon Vega 8 m. delt ram Styresystem: Windows 10 Home, 64 bit Lager: 256 GB SSD Batteritid: 10,25 timer Mål og vægt: 36 x 2 x 24,9 cm / 2,0 kg HD-webcam, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, 2 x USB 3.0, USB-C, HDMI, 3,5 mm audiostik Web: hp.com Pris: 6.999 Plus: Skærmen er stor og har touch-funktion. Testens kraftigste grafikydelse. Pc’en kan bruges som tablet. God batteritid. Minus: Den er stor og dobbelt så tung som de letteste konkurrenter. Det gør den mindre taskeegnet. Elendig touchpad.

HP Envy x360 giver dig meget computer for pengene, men det er ikke nødvendigvis nogen fordel, når det handler om at finde den bedste lette bærbare til studierygsækken. Med et diagonalmål på 15,6 tommer og en kampvægt på to kilo er den temmelig klodset at have med til alle forelæsninger.

På positivsiden tæller en rigtig fin og klar touch-skærm og en udmærket batteritid. Trods den tilgængelige pris er der desuden blevet råd til et bedre grafikkort end hos konkurrenterne.

Lenovo Yoga 520-14IKB

Den grimme ælling

Yoga 520 er stor og grim, men har alligevel meget at byde på.

Lenovo Yoga 520-14IKB Processor: 2,5 GHz Intel Core i5-7200U Skærm: 14″ FHD TS (1920 x 1080), touch-følsom Hukommelse: 8 GB ram Lager: 256 GB SSD Grafik: Intel HD Graphics 620 Styresystem: Windows 10 Home, 64 bit Andet: 2 x USB-C 3.1 Gen1, Wi-Fi, 3,5 mm minijack, webcam (720p) Bluetooth, SD-kortlæser, fingeraftrykslæser, tablet-mode Batteritid: Op til 10 timer Mål og vægt: 33 cm x 23,5 cm x 1,99 cm/ 1,74 kg Web: lenovo.com Pris: 5.699 Plus: Den rå regnekraft er ikke til at tage fejl af, ligesom prisen er yderst attraktiv. Minus: Størrelsen og vægten trækker ned, ligesom vi gerne havde set højere opløsning på skærmen.

Lenovo Yoga 520-14IKB vinder ingen skønhedskonkurrencer og kræver et par stærke skuldre, hvis den skal slæbes rundt på daglig basis. Vi kommer dog ikke uden om, at maskinen koster ca. det halve af de dyreste modeller, men alligevel leverer samme ydelse, når vi kigger på den rå regnekraft.

Hvis prisen er vigtig, kan Lenovo derfor i en snæver vending stadig anbefales. Det gode tastatur er desuden langt at foretrække frem for de helt flade udgaver hos de tyndeste konkurrenter.

MacBook 12″ 2017

Lækker, men med begrænsninger

Markedets mest sexede bærbare er blevet endnu bedre, men det har sin pris.

MacBook 12″ 2017 Processor: 1,2 GHz Intel Core m3 dual-core Skærm: 12″ LCD med IPS-panel (2304 x 1440), 226 ppi Hukommelse: 8 GB ram (1866 MHz) Lager: 256 GB SSD Grafik: Intel HD Graphics 615 Andet: Wi-Fi, Bluetooth, USB-C, 3,5 mm minijack, 480p FaceTime-kamera Styresystem: macOS Batteritid: Op til 10 timer Mål og vægt: 28,05 x 19,65 x 1,31/0,35 cm / 0,92 kg Web: apple.com Pris: 11.499 Plus: Lille, let og lækker. Skarp og lysstærk skærm. Forbedret ydelse, hvor der er mest brug for det. Minus: Kun én tilslutningsport, og prisen er høj.

Apples MacBook 12″ er trods sin alder stadig en af de mest attraktive bærbare for dem, der ikke behøver et monster af en maskine. Den er hurtig nok til hverdagsbrug og kan håndtere både foto- og videoredigering meget bedre end forgængeren. Vi havde dog gerne set, at Apple havde smidt en ekstra USB-C-port i.

Vælger du den hurtigste processor og 16 gigabyte hukommelse for at få maksimal ydelse fra den lille maskine, ryger prisen samtidig op på MacBook Pro-niveau. Og så er sidstnævnte et bedre køb.

Dell XPS 13 9360

Perfekt rejsekammerat

Dell XPS 13 giver med sin lækre 3K touch-skærm Apples MacBooks kamp til stregen i klassen for ultrakompakte bærbare.

Dell XPS 13 9360 Processor: 2,7 GHz Intel Core i7-7500U dual-core (4 tråde) Skærm: 13,3″ QHD+ (3200 x 1800 pixel) touch-skærm, 400 nit Hukommelse: 8 GB Grafik: Intel HD Graphics 620 m. delt ram Styresystem: Windows 10 Home, 64 bit Lager: 256 GB SSD HD-webcam, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, 3 x USB-C (heraf 2 med Thunderbolt), 3,5 mm audiostik Batteritid: Op til 22 timer Mål og vægt: 30,4 x 1,5 x 20 cm / 1,3 kg Web: dell.com Pris: 13.000 Plus: Kompakt og let maskine, der er let at have med, og som føles større, end den er. Sikke en lækker skærm! Minus: Finishen er set endnu lækrere på andre ultralette. Men prisen er en positiv overraskelse.

Den seneste inkarnation af Dell XPS 13 er en vellykket maskine, der giver de fleste ultrakompakte maskiner – herunder MacBook – kamp til stregen. Og også lidt over den. Med et næsten utrætteligt batteri og en fantastisk 3K touch-skærm vil den kunne blive en trofast ledsager på studierne.

Den slags koster, og du kan købe bærbare til hele familien for de samme penge. Men ikke i denne kvalitet. Og når man sammenligner med prisen på tilsvarende maskiner, er den lille XPS 13 faktisk tæt på at være billig.

Huawei MateBook X 53019308

Lækker rejsebærbar

Huaweis første bud på en rejsevenlig laptop er helt i orden!

Huawei MateBook X 53019308 Processor: Intel Core i5-7200U Skærm: 13″ IPS, 2160 x 1440 Hukommelse: 8 GB ram Lager: 256 GB SSD Grafik: Intel HD Graphics 620 Styresystem: Windows 10 Home, 64 bit Andet: 2 x USB-C 3.0, 3,5 mm minijack, webcam (720p), 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth, touchpad, bagbelyst tastatur Batteri: Op til 10 timer Mål og vægt: 1,25 x 28,6 x 21,1 cm / 1,05 kg Web: huawei.com Pris: 10.599 Plus: Lille, let og lækker maskine, som du altid kan have med i tasken. Minus: Batterilevetiden kunne være bedre, skærmformatet er lidt sjovt, og prisen er i den høje ende.

Huawei MateBook X er et glimrende bud på en let og rejsevenlig laptop og et godt alternativ til Apples MacBook. Designet er solidt og lækkert, og indmaden hurtig nok til, at du kan passe dit arbejde på farten.

Men som hverdagsmaskine vil de få porte og den begrænsede ydelse nok kunne irritere, hvorfor vi mere ser MateBook X som et godt bud på en ekstra maskine, du kan tage med på rejser. I det lys er prisen desuden temmelig høj, ligesom det havde været rart med et mere effektivt batteri.

